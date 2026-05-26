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上質なエンターテインメントバー「DARTS & PARTY REGALO」 岡山駅エリアに2店舗目、岡山駅前店が6月4日オープン！
株式会社第一興商は、“上質なエンターテインメント空間”をコンセプトとするダーツバー「DARTS & PARTY REGALO」（以下、REGALO）の岡山駅エリア2店目となる岡山駅前店（岡山県岡山市）を2026年6月4日にオープンします。
REGALOは、最新鋭の設備と最上級のサービスを兼ね備えたダーツバーです。温かみのある照明が演出する落ち着いた雰囲気の中で食事とダーツを楽しめます。ダーツライブ社の最新モデル「ダーツライブ3」を導入し、初心者から上級者まで幅広い客層に対応します。
店内は広々としたオープンスペースで、立食80名規模の歓送迎会や結婚式の2次会あるいは異業種交流会など大人数での貸切イベントにも最適です。シーンに合わせて選べる4種類のパーティーコースも取りそろえています。
また、オープンスペースの一部エリアに高級感あふれるラグジュアリーシートを設置し、ソファでゆったりとくつろげる特別な空間を用意しました。
同店から徒歩1分の立地にある岡山本町店と連携し、繁忙時間帯でも多くのお客様にスムーズなダーツ体験を提供します。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■DARTS & PARTY REGALO岡山駅前店 店舗概要
開店日：2026年6月4日(木)
所在地 ：岡山県岡山市北区本町5-6 金成ビル 2F
電話番号：086-237-2056
アクセス：JR岡山駅 東口 徒歩3分
岡山電気軌道西川緑道公園電停 徒歩3分
駐車場 ：なし
営業時間 ：平日 17:00〜翌5:00
土・日・祝 14:00〜翌5:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：157.35平方メートル
座席数 ：45席（うちカウンター9席）
貸切最大80名（立食）
ラグジュアリーシート1区画9席
メニュー数：フード53種類／ドリンク130種類
平均客単価：3,000円
設備 ：ダーツ10台（全台最新機種「ダーツライブ3」設置）
喫煙ブース：あり
店舗URL ：https://regalo.dkdining.com/okayamaekim
運営会社 ：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
アンガス牛サガリのサイコロステーキ1,859円
切り出しハモンセラーノ（イメージ） 913円
花畑牧場のクレームカタラーナ 583円
REGALO特製！本格スパイスカレー1,045円
各種パーティーコース（イメージ）2時間飲み放題、投げ放題付き 4,400円〜
各種ドリンク 341円〜
◇DARTS & PARTY REGALO
2019年9月に東京・秋葉原に初出店。全国に16店（2026年6月4日時点）を有するエンターテインメントバーです。
店内は、落ち着きのある装いと温かみのある照明がワンランク上の空間を演出します。自慢の豊富なドリンクメニューは、ウイスキーやワインなど120種類以上を取りそろえました。オープンスペースは結婚式の2次会など、華やかなパーティーシーンを盛り上げるのに最適です。ニーズに合わせて、幅広い年齢のお客様にお楽しみいただけます。
DKダイニングオフィシャルサイト内DARTS & PARTY REGALOページ：https://dkdining.com/shop/regalo/
REGALOは、最新鋭の設備と最上級のサービスを兼ね備えたダーツバーです。温かみのある照明が演出する落ち着いた雰囲気の中で食事とダーツを楽しめます。ダーツライブ社の最新モデル「ダーツライブ3」を導入し、初心者から上級者まで幅広い客層に対応します。
また、オープンスペースの一部エリアに高級感あふれるラグジュアリーシートを設置し、ソファでゆったりとくつろげる特別な空間を用意しました。
同店から徒歩1分の立地にある岡山本町店と連携し、繁忙時間帯でも多くのお客様にスムーズなダーツ体験を提供します。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■DARTS & PARTY REGALO岡山駅前店 店舗概要
開店日：2026年6月4日(木)
所在地 ：岡山県岡山市北区本町5-6 金成ビル 2F
電話番号：086-237-2056
アクセス：JR岡山駅 東口 徒歩3分
岡山電気軌道西川緑道公園電停 徒歩3分
駐車場 ：なし
営業時間 ：平日 17:00〜翌5:00
土・日・祝 14:00〜翌5:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：157.35平方メートル
座席数 ：45席（うちカウンター9席）
貸切最大80名（立食）
ラグジュアリーシート1区画9席
メニュー数：フード53種類／ドリンク130種類
平均客単価：3,000円
設備 ：ダーツ10台（全台最新機種「ダーツライブ3」設置）
喫煙ブース：あり
店舗URL ：https://regalo.dkdining.com/okayamaekim
運営会社 ：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
アンガス牛サガリのサイコロステーキ1,859円
切り出しハモンセラーノ（イメージ） 913円
花畑牧場のクレームカタラーナ 583円
REGALO特製！本格スパイスカレー1,045円
各種パーティーコース（イメージ）2時間飲み放題、投げ放題付き 4,400円〜
各種ドリンク 341円〜
◇DARTS & PARTY REGALO
2019年9月に東京・秋葉原に初出店。全国に16店（2026年6月4日時点）を有するエンターテインメントバーです。
店内は、落ち着きのある装いと温かみのある照明がワンランク上の空間を演出します。自慢の豊富なドリンクメニューは、ウイスキーやワインなど120種類以上を取りそろえました。オープンスペースは結婚式の2次会など、華やかなパーティーシーンを盛り上げるのに最適です。ニーズに合わせて、幅広い年齢のお客様にお楽しみいただけます。
DKダイニングオフィシャルサイト内DARTS & PARTY REGALOページ：https://dkdining.com/shop/regalo/