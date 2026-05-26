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アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」上野駅東京店 上野の森美術館「大ゴッホ展」とコラボレーション
観賞の前後に楽しみたい、コラボデザートとノンアルカクテルを販売
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 の上野駅東京店では、上野の森美術館で開催される特別展「大ゴッホ展」とのコラボレーションを実施、ゴッホの世界観をイメージしたコラボ・オリジナルメニューとしてデザート「シトラス＆スターライト チーズケーキ」とノンアルコールカクテル「シトラス＆スターライト ソーダ」を6月1日（月）〜7月31日（金）の期間、販売します。
このたびハードロックカフェ 上野駅東京が「ゴッホ展」とのコラボレーションによるスペシャルメニューとしてご用意したのは、フレッシュレモンジュースとレモンピールを練り込んで焼き上げ、爽やかな自家製レモンカードを添えた「シトラス＆スターライト チーズケーキ」と、バタフライピーシロップとブルーキュラソーシロップにフルーツジュースを合わせ、トニックウォーターとアイスティーで仕上げたノンアルコールカクテル「シトラス＆スターライト ソーダ」です。
「ゴッホ展」鑑賞の前後のティータイムはもちろん、お食事の締めくくりにもお楽しみいただけるラインアップをご用意しました。ぜひ、これらのメニューを通して、ゴッホの世界観をご堪能ください。
ハードロックカフェ 上野駅東京×上野の森美術館「大ゴッホ展」
コラボレーション概要
◇ 内容：
コラボメニューとして以下2品を期間限定販売
・ 「シトラス＆スターライト チーズケーキ」 1,480円（税込）
・ 「シトラス＆スターライト ソーダ」 880円（税込）
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 上野駅東京
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階／TEL.03-5826-5821
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
上野の森美術館「大ゴッホ展」 開催概要
◇ 会期：
2026年5月29日（金）〜8月12日（水）
◇ 開館時間：
日〜木曜日 9:00〜17:30 金・土・祝日 9:00〜19:00
※入館は閉館の30分前まで、会期中無休
◇ 会場：
上野の森美術館
◇ 公式サイト：
https://grand-van-gogh-tokyo.com/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 の上野駅東京店では、上野の森美術館で開催される特別展「大ゴッホ展」とのコラボレーションを実施、ゴッホの世界観をイメージしたコラボ・オリジナルメニューとしてデザート「シトラス＆スターライト チーズケーキ」とノンアルコールカクテル「シトラス＆スターライト ソーダ」を6月1日（月）〜7月31日（金）の期間、販売します。
このたびハードロックカフェ 上野駅東京が「ゴッホ展」とのコラボレーションによるスペシャルメニューとしてご用意したのは、フレッシュレモンジュースとレモンピールを練り込んで焼き上げ、爽やかな自家製レモンカードを添えた「シトラス＆スターライト チーズケーキ」と、バタフライピーシロップとブルーキュラソーシロップにフルーツジュースを合わせ、トニックウォーターとアイスティーで仕上げたノンアルコールカクテル「シトラス＆スターライト ソーダ」です。
「ゴッホ展」鑑賞の前後のティータイムはもちろん、お食事の締めくくりにもお楽しみいただけるラインアップをご用意しました。ぜひ、これらのメニューを通して、ゴッホの世界観をご堪能ください。
ハードロックカフェ 上野駅東京×上野の森美術館「大ゴッホ展」
コラボレーション概要
◇ 内容：
コラボメニューとして以下2品を期間限定販売
・ 「シトラス＆スターライト チーズケーキ」 1,480円（税込）
・ 「シトラス＆スターライト ソーダ」 880円（税込）
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 上野駅東京
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階／TEL.03-5826-5821
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
上野の森美術館「大ゴッホ展」 開催概要
◇ 会期：
2026年5月29日（金）〜8月12日（水）
◇ 開館時間：
日〜木曜日 9:00〜17:30 金・土・祝日 9:00〜19:00
※入館は閉館の30分前まで、会期中無休
◇ 会場：
上野の森美術館
◇ 公式サイト：
https://grand-van-gogh-tokyo.com/
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
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