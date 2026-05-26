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「健康を、もっと身近に。」――PRONTOとRIZAPがコラボ 2種のサラダで健やかな食生活をサポート
https://digitalpr.jp/table_img/2574/135501/135501_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）の子会社であるRIZAP株式会社（以下、「RIZAP」）は、「運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。」をスローガンに掲げ、多くの方々の健康へ貢献することを目指しています。その一環で、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 和弘）とコラボレーションし、RIZAPが監修したサラダ2種（各税込935円〜※1）を飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニングタイムおよびサカバタイム除く）にて、2026年6月9日（火）から新発売します。
外食やテイクアウトの際、健康やダイエット、ボディメイクを意識すると、たんぱく質を美味しく手軽に摂取し、さらに満足感を得ることは容易ではありません。そこでこの度、美味しさ、たんぱく質量に加えて、満足感、手軽さを追求したコラボレーションサラダを発売することとなりました。本コラボレーションを通じて心身ともに健やかな食生活をサポートしてまいります。
※1：一部価格が異なる店舗がございます。
■コラボレーションの背景――食事の選択肢を広げ、手軽に健康を目指せる社会の実現
「PRONTO」は「飲食やサービスを通じて、『ありがとう』の気持ちをつなぐことで、社会に潤いと喜びを増やす」をパーパスに掲げ、「カフェ」と「酒場」という二面性のあるサービスで、多くの方々のオンとオフを支えるコミュニティ拠点を提供しています。一方で「RIZAP」は、「結果にコミットする。® 」をコンセプトとするパーソナルトレーニングジムです。解剖学、運動力学、生理学、栄養学の理論に基づき、これまで18万人※2を超えるゲストの健康をサポートしてまいりました。そこで健康的な食事メニューを通じて、手軽に健康を目指せる社会を実現したいという両者の想いが合致したことから、この度のコラボレーションが実現しました。
たんぱく質は筋肉や皮膚、髪の毛など、私たちの体をつくる重要な栄養素です。不足すると筋肉量の減少や、それに伴う基礎代謝の低下、肌や髪のトラブル、フレイル※3の発症にも関連※4するといわれています。進行すると一人ひとりのQOL（生活の質）を損なうだけでなく、将来的な医療費・社会保障費の高騰などの社会課題にも直結しており、RIZAPではこれらの適正化・課題解決に貢献したいと考えています。しかし、現代日本において、外食やテイクアウト時に、たんぱく質を十分に摂取しようとすると、脂質や塩分が過剰になったり、高額になったりして、継続が難しいという課題があります。
本商品は、高たんぱく質量（15.0g〜25.0g※5※6）と、低糖質（2.4g〜5.6g※5）を追求し、しっかりとした満足感を得ながらも、手軽に美味しく健康を目指せるサラダです。ダイエットやボディメイク中の方はもちろん、健康を志すすべての人に、地域に根付いたプロントの店舗ネットワークを通じて、RIZAP品質の食事メニューを日常のひとコマに組み込める「手軽な健康体験」を提供します 。
※2：2022年8月時点
※3：フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置づけられています。（出典）厚生労働省｜パンフレット「食べて元気にフレイル予防」P2（最終確認日2026年5月26日）https://www.mhlw.go.jp/content/000620854.pdf
※4：一般社団法人日本体力医学会｜体力科学 2016 年 65 巻 3 号 p. 337-341「サルコペニアとフレイル 〜ロコモとの相違について考える〜」P2（最終確認日2026年5月26日）https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/65/3/65_337/_pdf/-char/ja
※5：1食あたりのドレッシングを除く推定値
※6：日本人が健康維持・増進のために必要な１日当たりのたんぱく質の摂取量は30〜49歳・身体活動レベル IIの、男性：88〜135g、女性：67〜103gとされています。ただし、年代や身体活動レベル、妊婦・授乳婦かどうか等で目標量は異なります。（出典）厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」（P123）（最終確認日2025年5月26日）https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2574/135501/135501_web_2.png
※本商品はRIZAPおよびチョコザップでは販売しておりません。PRONTO各店にてお買い求めください。
【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ
たんぱく質が摂れる、バジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵を盛り付け、パルメザンチーズをトッピングした満足感のあるサラダです。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」のなかからお好きなドレッシングをお選びください。
1食あたり（ドレッシングを除く推定値）
・たんぱく質：20.7g
・脂質：14.4g
・炭水化物：6.6g（糖質：2.4g、食物繊維：4.2g）
・エネルギー：247kcal
【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ
たんぱく質がさらに摂れる高たんぱく質なサラダです。グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントをお楽しみいただけます。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」のなかからお好きなドレッシングをお選びください。
1食あたり（ドレッシングを除く推定値）
・たんぱく質：25.0g
・脂質：10.0g
・炭水化物14.2g（糖質：5.6g、食物繊維：8.5g）
・エネルギー：253kcal
■RIZAPトレーナー 近田眞奈のコメント
健康のためにサラダをメインにしたいけれど、すぐにお腹が空いてしまう、味が単調で続かないといったお悩みの声をよく耳にしてきました。そんな中、今回のコラボサラダはベースとなるサラダはしっかりと高たんぱく質（20.7g〜25.0g※5）・低糖質（2.4g〜5.6g※5）に調整されており、罪悪感なくお腹いっぱいになれる、非常に理にかなったメニューです。そして、「飽き」を見事に解消してくれるのが、選べる4種類のドレッシングです。どのドレッシングとも相性抜群で、かけるものによってサラダの表情がガラッと変わり、毎日食べても新鮮な喜びが得られます。
健康的なカラダづくりは、ストイックに我慢することではなく、美味しく楽しく続けることが何よりも大切です。日常にこのサラダを取り入れることで、心もカラダも喜ぶ健やかなライフスタイルが無理なく叶う、そんな頼もしい商品です。
※5：1食あたりのドレッシングを除く推定値
■商品に関するお問い合わせ
PRONTOお客様相談室
https://www.pronto.co.jp/company/contact/
■会社概要
PRONTO（プロント）について
PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。
「昼はカフェ、夜はサカバ。」(※)という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。
※プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。
会社名：株式会社プロントコーポレーション
本社所在地：東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル
代表者：代表取締役社長 杉山和弘
設立：1988年2月
資本金：1億円
URL： https://www.pronto.co.jp/
RIZAPについて
「結果にコミットする。®」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012年2月の1号店オープン以来、RIZAPは一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでもその人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”という想いを込めています。
会社名：RIZAP株式会社
本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
設立：2010年5月7日
資本金：1,000万円
URL： http://www.rizap.jp/
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部：杉原、山田、田中、平山 Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAP Webサイト
https://www.rizap.jp/
RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）の子会社であるRIZAP株式会社（以下、「RIZAP」）は、「運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。」をスローガンに掲げ、多くの方々の健康へ貢献することを目指しています。その一環で、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 和弘）とコラボレーションし、RIZAPが監修したサラダ2種（各税込935円〜※1）を飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニングタイムおよびサカバタイム除く）にて、2026年6月9日（火）から新発売します。
※1：一部価格が異なる店舗がございます。
■コラボレーションの背景――食事の選択肢を広げ、手軽に健康を目指せる社会の実現
「PRONTO」は「飲食やサービスを通じて、『ありがとう』の気持ちをつなぐことで、社会に潤いと喜びを増やす」をパーパスに掲げ、「カフェ」と「酒場」という二面性のあるサービスで、多くの方々のオンとオフを支えるコミュニティ拠点を提供しています。一方で「RIZAP」は、「結果にコミットする。® 」をコンセプトとするパーソナルトレーニングジムです。解剖学、運動力学、生理学、栄養学の理論に基づき、これまで18万人※2を超えるゲストの健康をサポートしてまいりました。そこで健康的な食事メニューを通じて、手軽に健康を目指せる社会を実現したいという両者の想いが合致したことから、この度のコラボレーションが実現しました。
たんぱく質は筋肉や皮膚、髪の毛など、私たちの体をつくる重要な栄養素です。不足すると筋肉量の減少や、それに伴う基礎代謝の低下、肌や髪のトラブル、フレイル※3の発症にも関連※4するといわれています。進行すると一人ひとりのQOL（生活の質）を損なうだけでなく、将来的な医療費・社会保障費の高騰などの社会課題にも直結しており、RIZAPではこれらの適正化・課題解決に貢献したいと考えています。しかし、現代日本において、外食やテイクアウト時に、たんぱく質を十分に摂取しようとすると、脂質や塩分が過剰になったり、高額になったりして、継続が難しいという課題があります。
本商品は、高たんぱく質量（15.0g〜25.0g※5※6）と、低糖質（2.4g〜5.6g※5）を追求し、しっかりとした満足感を得ながらも、手軽に美味しく健康を目指せるサラダです。ダイエットやボディメイク中の方はもちろん、健康を志すすべての人に、地域に根付いたプロントの店舗ネットワークを通じて、RIZAP品質の食事メニューを日常のひとコマに組み込める「手軽な健康体験」を提供します 。
※2：2022年8月時点
※3：フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置づけられています。（出典）厚生労働省｜パンフレット「食べて元気にフレイル予防」P2（最終確認日2026年5月26日）https://www.mhlw.go.jp/content/000620854.pdf
※4：一般社団法人日本体力医学会｜体力科学 2016 年 65 巻 3 号 p. 337-341「サルコペニアとフレイル 〜ロコモとの相違について考える〜」P2（最終確認日2026年5月26日）https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/65/3/65_337/_pdf/-char/ja
※5：1食あたりのドレッシングを除く推定値
※6：日本人が健康維持・増進のために必要な１日当たりのたんぱく質の摂取量は30〜49歳・身体活動レベル IIの、男性：88〜135g、女性：67〜103gとされています。ただし、年代や身体活動レベル、妊婦・授乳婦かどうか等で目標量は異なります。（出典）厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」（P123）（最終確認日2025年5月26日）https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2574/135501/135501_web_2.png
※本商品はRIZAPおよびチョコザップでは販売しておりません。PRONTO各店にてお買い求めください。
【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ
たんぱく質が摂れる、バジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵を盛り付け、パルメザンチーズをトッピングした満足感のあるサラダです。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」のなかからお好きなドレッシングをお選びください。
1食あたり（ドレッシングを除く推定値）
・たんぱく質：20.7g
・脂質：14.4g
・炭水化物：6.6g（糖質：2.4g、食物繊維：4.2g）
・エネルギー：247kcal
【RIZAP監修】たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ
たんぱく質がさらに摂れる高たんぱく質なサラダです。グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントをお楽しみいただけます。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」のなかからお好きなドレッシングをお選びください。
1食あたり（ドレッシングを除く推定値）
・たんぱく質：25.0g
・脂質：10.0g
・炭水化物14.2g（糖質：5.6g、食物繊維：8.5g）
・エネルギー：253kcal
■RIZAPトレーナー 近田眞奈のコメント
健康のためにサラダをメインにしたいけれど、すぐにお腹が空いてしまう、味が単調で続かないといったお悩みの声をよく耳にしてきました。そんな中、今回のコラボサラダはベースとなるサラダはしっかりと高たんぱく質（20.7g〜25.0g※5）・低糖質（2.4g〜5.6g※5）に調整されており、罪悪感なくお腹いっぱいになれる、非常に理にかなったメニューです。そして、「飽き」を見事に解消してくれるのが、選べる4種類のドレッシングです。どのドレッシングとも相性抜群で、かけるものによってサラダの表情がガラッと変わり、毎日食べても新鮮な喜びが得られます。
健康的なカラダづくりは、ストイックに我慢することではなく、美味しく楽しく続けることが何よりも大切です。日常にこのサラダを取り入れることで、心もカラダも喜ぶ健やかなライフスタイルが無理なく叶う、そんな頼もしい商品です。
※5：1食あたりのドレッシングを除く推定値
■商品に関するお問い合わせ
PRONTOお客様相談室
https://www.pronto.co.jp/company/contact/
■会社概要
PRONTO（プロント）について
PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。
「昼はカフェ、夜はサカバ。」(※)という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。
※プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。
会社名：株式会社プロントコーポレーション
本社所在地：東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル
代表者：代表取締役社長 杉山和弘
設立：1988年2月
資本金：1億円
URL： https://www.pronto.co.jp/
RIZAPについて
「結果にコミットする。®」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012年2月の1号店オープン以来、RIZAPは一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでもその人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”という想いを込めています。
会社名：RIZAP株式会社
本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
設立：2010年5月7日
資本金：1,000万円
URL： http://www.rizap.jp/
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部：杉原、山田、田中、平山 Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAP Webサイト
https://www.rizap.jp/