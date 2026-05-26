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『【最新】2026年 新入社員炎上事例解説セミナー〜なぜ、大手企業も炎上したのか？〜』開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年6月3日（水）11時00分〜12時00分に「【最新】2026年 新入社員炎上事例解説セミナー〜なぜ、大手企業も炎上したのか？〜」を開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260603/
▼概要
「入社時にSNS研修は実施した」「誓約書も提出させている」。そんな万全の体制を敷いているはずの大手企業でさえ、新入社員の炎上を防ぐことができなくなりました。
本セミナーでは、2026年4月に発生した最新の炎上事例を徹底的に解説し、なぜ炎上が生じてしまったのか、その構造的欠陥を明らかにします。くわえて、デジタルネイティブ世代の倫理観にアップデートした最新の手法と、万が一の事態を最小限に抑えるための初動監視体制を公開いたします。
▼以下の方におすすめ
■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年6月3日（水）11時00分〜12時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260603/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
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