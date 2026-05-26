「予防医療・未病対策に関心がある」30～50代は73%｜しかし具体的な行動は「特にしていない」が過半数
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「予防医療・未病対策に関する意識と行動の調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「予防医療」「未病対策」に関心がありますか？
・とても関心がある：28% ・やや関心がある：45% ・あまり関心がない：20% ・まったく関心がない：7%
73%が予防医療・未病対策に関心を持っていますが、次の質問で実態が明らかになります。
Q2. 予防医療・未病対策として、具体的に何かしていますか？
・食事に気を配っている：41% ・運動をしている：32% ・サプリメントを摂っている：22% ・定期的に健康診断を受けている：38% ・特に何もしていない：34% ・何をすればいいか分からない：29%
関心は高いにもかかわらず、「特に何もしていない」が34%、「何をすればいいか分からない」が29%。関心と行動の間に大きなギャップが存在しています。
Q3. 自宅で定期的に身体の状態をチェックできる機器（体重計・血圧計以外）があれば使いたいですか？
・ぜひ使いたい：25% ・やや使いたい：38% ・あまり使いたくない：25% ・まったく使いたくない：12%
63%が「体重計・血圧計以外の健康チェック機器」に関心を示しています。
Q4. 身体のエネルギーバランスを可視化し、不調の兆候を早期に確認できる機器があれば、予防医療の一環として活用したいですか？
・ぜひ活用したい：22% ・やや活用したい：37% ・あまり活用したくない：27% ・まったく活用したくない：14%
59%が波動測定器を予防医療の一環として活用することに前向きです。
■ 調査結果に対する当社の見解
「予防に関心はあるが何をすればいいか分からない」--この層に対して、波動測定器は「まず自分の状態を知る」という最初の一歩を提供します。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で全身のエネルギーバランスを23分でチェックできる波動測定器です。予防医療の具体的なアクションとして、「定期的に自分の状態を見る習慣」を作るためのツールとしてご活用いただけます。
※波動測定器は医療機器ではなく、病気の予防を保証するものではありません。セルフケアの参考情報としてご利用ください。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「予防医療」「未病対策」に関心がありますか？
・とても関心がある：28% ・やや関心がある：45% ・あまり関心がない：20% ・まったく関心がない：7%
73%が予防医療・未病対策に関心を持っていますが、次の質問で実態が明らかになります。
Q2. 予防医療・未病対策として、具体的に何かしていますか？
・食事に気を配っている：41% ・運動をしている：32% ・サプリメントを摂っている：22% ・定期的に健康診断を受けている：38% ・特に何もしていない：34% ・何をすればいいか分からない：29%
関心は高いにもかかわらず、「特に何もしていない」が34%、「何をすればいいか分からない」が29%。関心と行動の間に大きなギャップが存在しています。
Q3. 自宅で定期的に身体の状態をチェックできる機器（体重計・血圧計以外）があれば使いたいですか？
・ぜひ使いたい：25% ・やや使いたい：38% ・あまり使いたくない：25% ・まったく使いたくない：12%
63%が「体重計・血圧計以外の健康チェック機器」に関心を示しています。
Q4. 身体のエネルギーバランスを可視化し、不調の兆候を早期に確認できる機器があれば、予防医療の一環として活用したいですか？
・ぜひ活用したい：22% ・やや活用したい：37% ・あまり活用したくない：27% ・まったく活用したくない：14%
59%が波動測定器を予防医療の一環として活用することに前向きです。
■ 調査結果に対する当社の見解
「予防に関心はあるが何をすればいいか分からない」--この層に対して、波動測定器は「まず自分の状態を知る」という最初の一歩を提供します。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で全身のエネルギーバランスを23分でチェックできる波動測定器です。予防医療の具体的なアクションとして、「定期的に自分の状態を見る習慣」を作るためのツールとしてご活用いただけます。
※波動測定器は医療機器ではなく、病気の予防を保証するものではありません。セルフケアの参考情報としてご利用ください。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
プレスリリース詳細へ