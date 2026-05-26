「波動」「エネルギー」に興味がある30～50代は47%｜一方で「怪しい」と感じる人も4割
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「波動・エネルギーに関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「波動」「エネルギー」「チャクラ」といった概念に興味がありますか？
・とても興味がある：14% ・やや興味がある：33% ・あまり興味がない：32% ・まったく興味がない：21%
47%が「波動・エネルギー」に興味を示しており、30～50代の約半数がこの領域に関心を持っていることが分かりました。
Q2. 「波動」「エネルギー」という言葉に対してどのような印象を持ちますか？（複数回答）
・スピリチュアルな印象：52% ・怪しい・胡散臭い：41% ・科学的に興味深い：28% ・健康に役立ちそう：25% ・よく分からない：23%
「怪しい」という印象を持つ方が4割いる一方で、「科学的に興味深い」「健康に役立ちそう」というポジティブな見方も一定数存在しています。
Q3. 「波動」や「エネルギー」の状態を、画面上のデータとして客観的に確認できる機器があれば印象は変わりますか？
・大きく変わる：24% ・やや変わる：39% ・あまり変わらない：26% ・まったく変わらない：11%
63%が「データとして見られるなら印象が変わる」と回答しており、可視化によって「怪しい」という障壁が大幅に低減する可能性が示されました。
Q4. 波動やエネルギーの状態を測定できる機器を実際に体験してみたいですか？
・ぜひ体験したい：27% ・やや体験してみたい：35% ・あまり体験したくない：25% ・まったく体験したくない：13%
62%が体験に前向きであり、「興味はあるが怪しいと感じている」層を体験によって獲得できる可能性が高いことが分かります。
■ 調査結果に対する当社の見解
「波動やエネルギーに興味はあるが怪しいと感じている」--この矛盾した感覚を持つ層が一定数存在することが今回の調査で確認されました。
当社のMeijiメタハンターおよびMeijiバイオプラズムは、バイオレゾナンスの原理に基づきエネルギーバランスをPC画面に3Dデータとして表示する波動測定器です。「目に見えないから怪しい」という印象を、「画面で見えるから確認できる」に転換できるツールとして開発されました。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「波動」「エネルギー」「チャクラ」といった概念に興味がありますか？
・とても興味がある：14% ・やや興味がある：33% ・あまり興味がない：32% ・まったく興味がない：21%
47%が「波動・エネルギー」に興味を示しており、30～50代の約半数がこの領域に関心を持っていることが分かりました。
Q2. 「波動」「エネルギー」という言葉に対してどのような印象を持ちますか？（複数回答）
・スピリチュアルな印象：52% ・怪しい・胡散臭い：41% ・科学的に興味深い：28% ・健康に役立ちそう：25% ・よく分からない：23%
「怪しい」という印象を持つ方が4割いる一方で、「科学的に興味深い」「健康に役立ちそう」というポジティブな見方も一定数存在しています。
Q3. 「波動」や「エネルギー」の状態を、画面上のデータとして客観的に確認できる機器があれば印象は変わりますか？
・大きく変わる：24% ・やや変わる：39% ・あまり変わらない：26% ・まったく変わらない：11%
63%が「データとして見られるなら印象が変わる」と回答しており、可視化によって「怪しい」という障壁が大幅に低減する可能性が示されました。
Q4. 波動やエネルギーの状態を測定できる機器を実際に体験してみたいですか？
・ぜひ体験したい：27% ・やや体験してみたい：35% ・あまり体験したくない：25% ・まったく体験したくない：13%
62%が体験に前向きであり、「興味はあるが怪しいと感じている」層を体験によって獲得できる可能性が高いことが分かります。
■ 調査結果に対する当社の見解
「波動やエネルギーに興味はあるが怪しいと感じている」--この矛盾した感覚を持つ層が一定数存在することが今回の調査で確認されました。
当社のMeijiメタハンターおよびMeijiバイオプラズムは、バイオレゾナンスの原理に基づきエネルギーバランスをPC画面に3Dデータとして表示する波動測定器です。「目に見えないから怪しい」という印象を、「画面で見えるから確認できる」に転換できるツールとして開発されました。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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