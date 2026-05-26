【プロジェクト終了まで残り4日】通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額75万円・達成率751%を突破。一般販売開始時期は未定
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【プロジェクト終了まで残り4日】通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額75万円・達成率751%を突破。
一般販売開始時期は未定
米国安全基準CPSC1203取得の自転車用折りたたみヘルメット『Foldier』、Makuake公開3週間で目標金額の7.5倍を達成。中間配信後は複数のメディアから取材・問い合わせも。プロジェクト終了は2026年5月30日(金)22時、一般販売開始時期は未定。
株式会社プルメリア(本社:愛知県江南市、代表取締役:松本泰一)は、自転車通勤するビジネスパーソンに向けた折りたたみヘルメット『Foldier(フォルディア)』について、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始してから約3週間(2026年5月24日時点)で、応援購入額751,866円、支援者55名、目標金額の751%に到達したことを発表します。プロジェクトの終了日時は2026年5月30日(金)22時です。
■終了まで残り4日。一般販売予定は未定、現在はMakuakeのみで受付中
『Foldier』は現在、応援購入サービス「Makuake」での先行販売のみで受付を行っており、2026年5月30日(金)22時のプロジェクト終了をもって受付を終了します。
プロジェクト終了後の一般販売開始時期は未定のため、現時点では「Makuakeでの先行販売がFoldierを購入できる唯一の機会」となっています。
当初設定していた【超早割】30%OFFリターンは受付を終了しており、現在は【早割】15%OFF・【Makuake割】10%OFF・【セット割】24%OFFを中心に受付中です。
受付状況の最新情報は、Makuakeプロジェクトページでご確認ください。
■中間配信後、複数のメディアから取材・問い合わせ
5月19日に配信した中間配信プレスリリース「【公開2週間で目標金額662%達成】鞄に収まる通勤ヘルメット『Foldier』」を受け、複数のメディアから取材依頼および問い合わせをいただいています。
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化され、さらに青切符制度も導入された現在の社会的背景を受け、「ビジネスパーソン向けの折りたたみヘルメット」というテーマへの関心が高まっています。
■背景:青切符制度開始から約2ヶ月。ビジネスパーソンの関心が高まる
2026年4月1日、自転車の交通違反に対する「青切符制度(交通反則通告制度)」が新たに導入されました。これに先立ち、2023年4月の改正道路交通法施行で、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されています。こうした動きを受け、自転車利用者の安全意識への関心が高まっています。
しかし、自転車で最寄り駅まで通勤するビジネスパーソンの多くは、
「満員電車でヘルメットを手に持つ不便さ」「スーツに合わないデザイン性」を理由に、
ヘルメット着用をためらってきました。
『Foldier』は、こうした「持ち歩けない」「スーツに合わない」というビジネスパーソンの声をもとに、通勤シーンを想定して開発された折りたたみ式の自転車用ヘルメットです。展開時の横幅約22.5cmから折りたたみ時は約13cmとなり、一般的なビジネスバッグに収納可能です。
■応援購入者からの声(応援コメントより抜粋)
「ヘルメットがカバンに入れても嵩張るため、これまで着用していませんでした。法律が変わり規制が厳しくなっているため、そろそろ着用しなければと思っていた時にこの商品を見つけ、購入を決めました。荷物を気にせず通勤できそうで、楽しみにしています」
「自転車によく乗るため、折りたためるヘルメットは大変助かります。軽量なので女性でも持ち歩け、持ち歩けば盗難の心配もないので重宝しそうです。これならストレスなく毎日着用できそうです」
【プロジェクト終了まで残り4日】通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額75万円・達成率751%を突破。
一般販売開始時期は未定
米国安全基準CPSC1203取得の自転車用折りたたみヘルメット『Foldier』、Makuake公開3週間で目標金額の7.5倍を達成。中間配信後は複数のメディアから取材・問い合わせも。プロジェクト終了は2026年5月30日(金)22時、一般販売開始時期は未定。
株式会社プルメリア(本社:愛知県江南市、代表取締役:松本泰一)は、自転車通勤するビジネスパーソンに向けた折りたたみヘルメット『Foldier(フォルディア)』について、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始してから約3週間(2026年5月24日時点)で、応援購入額751,866円、支援者55名、目標金額の751%に到達したことを発表します。プロジェクトの終了日時は2026年5月30日(金)22時です。
■終了まで残り4日。一般販売予定は未定、現在はMakuakeのみで受付中
『Foldier』は現在、応援購入サービス「Makuake」での先行販売のみで受付を行っており、2026年5月30日(金)22時のプロジェクト終了をもって受付を終了します。
プロジェクト終了後の一般販売開始時期は未定のため、現時点では「Makuakeでの先行販売がFoldierを購入できる唯一の機会」となっています。
当初設定していた【超早割】30%OFFリターンは受付を終了しており、現在は【早割】15%OFF・【Makuake割】10%OFF・【セット割】24%OFFを中心に受付中です。
受付状況の最新情報は、Makuakeプロジェクトページでご確認ください。
■中間配信後、複数のメディアから取材・問い合わせ
5月19日に配信した中間配信プレスリリース「【公開2週間で目標金額662%達成】鞄に収まる通勤ヘルメット『Foldier』」を受け、複数のメディアから取材依頼および問い合わせをいただいています。
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化され、さらに青切符制度も導入された現在の社会的背景を受け、「ビジネスパーソン向けの折りたたみヘルメット」というテーマへの関心が高まっています。
■背景:青切符制度開始から約2ヶ月。ビジネスパーソンの関心が高まる
2026年4月1日、自転車の交通違反に対する「青切符制度(交通反則通告制度)」が新たに導入されました。これに先立ち、2023年4月の改正道路交通法施行で、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されています。こうした動きを受け、自転車利用者の安全意識への関心が高まっています。
しかし、自転車で最寄り駅まで通勤するビジネスパーソンの多くは、
「満員電車でヘルメットを手に持つ不便さ」「スーツに合わないデザイン性」を理由に、
ヘルメット着用をためらってきました。
『Foldier』は、こうした「持ち歩けない」「スーツに合わない」というビジネスパーソンの声をもとに、通勤シーンを想定して開発された折りたたみ式の自転車用ヘルメットです。展開時の横幅約22.5cmから折りたたみ時は約13cmとなり、一般的なビジネスバッグに収納可能です。
■応援購入者からの声(応援コメントより抜粋)
「ヘルメットがカバンに入れても嵩張るため、これまで着用していませんでした。法律が変わり規制が厳しくなっているため、そろそろ着用しなければと思っていた時にこの商品を見つけ、購入を決めました。荷物を気にせず通勤できそうで、楽しみにしています」
「自転車によく乗るため、折りたためるヘルメットは大変助かります。軽量なので女性でも持ち歩け、持ち歩けば盗難の心配もないので重宝しそうです。これならストレスなく毎日着用できそうです」