発見した巨人をSNSで報告せよ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント SNSキャンペーンに新たなノベルティが登場 6月5日より4種類のオリジナル描き下ろし“クリアしおり”をプレゼント

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