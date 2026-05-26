発見した巨人をSNSで報告せよ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント SNSキャンペーンに新たなノベルティが登場 6月5日より4種類のオリジナル描き下ろし“クリアしおり”をプレゼント
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントでは、体験した思い出をSNSに投稿することで、オリジナルノベルティがもらえるSNSキャンペーンを実施中です。そして今回、本キャンペーンに新たなノベルティとして、オリジナルデザインが描き下ろされた“クリアしおり”4種類が6月5日（金）より登場いたします。
今回配布する“しおり”は、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花束を携えたエレン、ミカサ、エルヴィン、リヴァイたちがデザインされている4種類の限定ノベルティです。イベントを体験した写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「＃shingeki」と一緒に投稿頂き、画面を受付スタッフに見せることで、4種類の中から1つをランダムで手に入れることができます。
仲間とともに挑む、命がけの調査の様子をSNSで投稿しよう！「進撃の巨人」の世界が再現された ニジゲンノモリで、最高の思い出を自慢しちゃおう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350375/images/bodyimage1】
■SNSキャンペーン 新ノベルティ「オリジナル描き下ろし“クリアしおり”」 概要
配布開始：
2026年6月5日（金）
営業時間：
【夜イベント】
19：30～22：00（最終受付20：30）
【昼イベント】
平日／13：00～19：30（最終受付18：00）
休日／10：00～19：30（最終受付18：00）
場所：TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付
内容：本コラボイベントを体験している写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「#shingeki」とともに各種SNSに投稿頂き、その画面を受付スタッフにお見せいただいた方を対象に、オリジナルデザインのキャラクターたちが描き下ろされた“クリアしおり”4種から1つをランダムでプレゼントいたします
HP：https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
(2)【昼イベント】
第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」
参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。
今回配布する“しおり”は、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花束を携えたエレン、ミカサ、エルヴィン、リヴァイたちがデザインされている4種類の限定ノベルティです。イベントを体験した写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「＃shingeki」と一緒に投稿頂き、画面を受付スタッフに見せることで、4種類の中から1つをランダムで手に入れることができます。
仲間とともに挑む、命がけの調査の様子をSNSで投稿しよう！「進撃の巨人」の世界が再現された ニジゲンノモリで、最高の思い出を自慢しちゃおう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350375/images/bodyimage1】
■SNSキャンペーン 新ノベルティ「オリジナル描き下ろし“クリアしおり”」 概要
配布開始：
2026年6月5日（金）
営業時間：
【夜イベント】
19：30～22：00（最終受付20：30）
【昼イベント】
平日／13：00～19：30（最終受付18：00）
休日／10：00～19：30（最終受付18：00）
場所：TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付
内容：本コラボイベントを体験している写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「#shingeki」とともに各種SNSに投稿頂き、その画面を受付スタッフにお見せいただいた方を対象に、オリジナルデザインのキャラクターたちが描き下ろされた“クリアしおり”4種から1つをランダムでプレゼントいたします
HP：https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
(2)【昼イベント】
第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」
参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。