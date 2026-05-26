赤ちゃんへの読み聞かせにぴったり！ オノマトペの響きを楽しみながら、“感覚の記憶”を刺激する絵本『ねむねむ』5月26日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350287/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ねむねむ』を2026年5月26日に発売いたします。
ある日、女の子がおひるねしていると、カエルのけろけろが夢に出てきます。
“むにゃむにゃ ぷくぷく あわあわ”
“むぎゅー きゅんきゅん しゅー すぽんっ”
夢のなかの世界で、けろけろと触れ合う心地よい時間。
言葉のリズムに身をゆだねているうちに、 幼いころの“夢中の感覚”がふとよみがえる絵本です。
どろんこ遊びのぬるっとした手ざわり。
お昼寝のあとに残る、あたたかいよだれの跡。
おやつの甘さが胸いっぱいに広がったあの瞬間--
自身も三児の母である風川かなた待望の第2作。
シンプルな絵とたくさんのオノマトペの組み合わせが、どこか浮遊感のある癒しの時間をお届けします。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36964/
【著者プロフィール】
風川かなた
絵本作家・イラストレーター
1987年京都府生まれ。美術大学でデザインを学び、大学院では臨床心理学を専攻し修士課程を修了。
幼い頃、毎日親に絵本を読んでもらった経験を原点に絵本の世界を志す。
みらいパブリッシングより『白兎と黒猫』を出版するなど、複数の絵本作品を手がける。男児の母。
Instagram：@kazekawakanata
【書籍概要】
書名：ねむねむ
著者：風川かなた
発売日：2026年5月26日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-37891-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378910
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350287/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ねむねむ』を2026年5月26日に発売いたします。
ある日、女の子がおひるねしていると、カエルのけろけろが夢に出てきます。
“むにゃむにゃ ぷくぷく あわあわ”
“むぎゅー きゅんきゅん しゅー すぽんっ”
夢のなかの世界で、けろけろと触れ合う心地よい時間。
言葉のリズムに身をゆだねているうちに、 幼いころの“夢中の感覚”がふとよみがえる絵本です。
どろんこ遊びのぬるっとした手ざわり。
お昼寝のあとに残る、あたたかいよだれの跡。
おやつの甘さが胸いっぱいに広がったあの瞬間--
自身も三児の母である風川かなた待望の第2作。
シンプルな絵とたくさんのオノマトペの組み合わせが、どこか浮遊感のある癒しの時間をお届けします。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36964/
風川かなた
絵本作家・イラストレーター
1987年京都府生まれ。美術大学でデザインを学び、大学院では臨床心理学を専攻し修士課程を修了。
幼い頃、毎日親に絵本を読んでもらった経験を原点に絵本の世界を志す。
みらいパブリッシングより『白兎と黒猫』を出版するなど、複数の絵本作品を手がける。男児の母。
Instagram：@kazekawakanata
【書籍概要】
書名：ねむねむ
著者：風川かなた
発売日：2026年5月26日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-37891-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378910
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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