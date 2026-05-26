電通グループ、国際広告賞「The One Show 2026」において計6個の賞を受賞

電通グループ（ブランド「dentsu」、本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 佐野 傑）は、5月15日に米国ニューヨーク市で開催された国際広告賞「The One Show 2026※1（ザ・ワン・ショウ2026）」において、計6個（部門最高賞1、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ2）のペンシル（賞）を受賞しました。

このうち、当グループの日本事業を統括・運営するdentsu Japanの中核企業である株式会社電通（以下「電通」）は、IP&プロダクトデザイン部門でのBest of Discipline Pencil（ベスト・オブ・ディシプリン・ペンシル）に加え、ゴールド1個、シルバー2個※2、ブロンズ1個と、計5つのペンシルを受賞しました。また、海外事業におけるクリエイティブエージェンシーブランドであるDentsu Creativeのイベリア拠点であるDentsu Creative Iberiaは、プリント＆プロモーショナル部門でブロンズペンシルを受賞しました。

各部門における当社グループの受賞状況（計6個の賞）は以下のとおりです。

※1：The One Showはグローバルなクリエイティブコミュニティを支援・称賛する非営利団体「The One Club for Creativity」（在米国NY市）が主催するクリエイティブアワードです。

URL：https://oneshow.org/ （英語のみ）

※2：シルバー2個のうち、デザイン＆ブランディング部門における受賞は、dentsu Japanの国内グループ会社である株式会社電通クリエイティブピクチャーズと電通の連名での受賞。

以 上

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 小嶋、島津、原田

Email：group-cc@dentsu.com