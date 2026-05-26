ナイトワーク SNS運用代行を株式会社キングプロテアが本格始動--夜職特化プランで指名・来店を最大化する全設計を公開
ナイトワーク SNS運用代行の専門特化プランとして、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月24日、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職店舗および在籍キャスト・ホスト個人を対象としたSNSコンサル・運用代行の夜職特化プランを正式公開した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・TikTokライブ支援まで一気通貫で提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350247/images/bodyimage1】
ナイトワーク SNS運用代行が必要な理由--夜職業種が「伸びない」3つの根本課題
ナイトワーク業種のSNS活用は、一般の店舗ビジネスと比べて固有の障壁が存在する。株式会社キングプロテアが複数の夜職店舗オーナーへのヒアリングを重ねた結果（2026年5月・自社調べ）、「伸びない」原因として以下の3つが繰り返し挙がった。
課題1：プラットフォーム規約の壁
TikTokおよびInstagramは成人向けコンテンツや誘引的な表現に対して厳格な規約を設けており、投稿の表現を少し間違えるだけでアカウント凍結（BAN）のリスクが生まれる。一般的なSNS代理店は夜職業種の規約グレーゾーンを把握していないため、「安全策」として当たり障りのない投稿しかできず、結果として再生数も伸びない状態に陥りやすい。
課題2：業種理解のない企画の限界
「指名を増やす」「来店につなげる」というナイトワーク特有のゴールに対して、業種の商習慣や顧客心理を理解していないチームが制作した動画は、再生されても予約行動に結びつきにくい。バズと売上は別物であり、夜職業種では特に「再生数は高いが来店はゼロ」という状況が起きやすい。
課題3：継続運用のリソース不足
夜職店舗のオーナーやキャストは、深夜営業・接客・スケジュール管理で手一杯であり、SNSの企画・撮影・編集・投稿を自力で継続するリソースがほぼない。単発の動画制作依頼では継続性が生まれず、アルゴリズムに評価されるアカウントに育てることができない。
これら3つの課題を同時に解決するために、株式会社キングプロテアはナイトワーク SNS運用代行の専門特化プランを設計した。業種規約に精通した体制、夜職の導線設計を理解した企画力、そして月10本以上の動画を継続的に供給する内製クリエイターチームを組み合わせることで、「再生数が来店・指名に変わる」SNS運用を実現する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350247/images/bodyimage2】
ナイトワーク SNS運用代行の全プラン詳細--キャスト個人から店舗・法人まで3段階で対応
ナイトワーク SNS運用代行として、株式会社キングプロテアが提供する夜職特化プランは3つのパッケージに整理されている。各プランの内容と価格は以下のとおり。
【キャスト運用プラン｜88,000円／月】
キャスト・ホスト個人のアカウントを対象とした運用プラン。月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集をキングプロテアが担当する。アカウント設計（プロフィール最適化・ハッシュタグ設計・投稿タイミング設計）から、TikTokライブ支援まで含まれる。「自分で撮影するのが苦手」「投稿内容で規約に引っかかるのが怖い」というキャスト・ホスト個人に向けた入門パッケージ。
【店舗SNS運用プラン｜177,000円／月】
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント向けプラン。ショート動画月8本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。店舗全体の認知拡大と新規来店増加を目的としたプランであり、広告運用との連動で「動画で認知→広告でリーチ拡大→LINE・予約へ誘導」という導線を構築する。
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ナイトワーク SNS運用代行が必要な理由--夜職業種が「伸びない」3つの根本課題
ナイトワーク業種のSNS活用は、一般の店舗ビジネスと比べて固有の障壁が存在する。株式会社キングプロテアが複数の夜職店舗オーナーへのヒアリングを重ねた結果（2026年5月・自社調べ）、「伸びない」原因として以下の3つが繰り返し挙がった。
課題1：プラットフォーム規約の壁
TikTokおよびInstagramは成人向けコンテンツや誘引的な表現に対して厳格な規約を設けており、投稿の表現を少し間違えるだけでアカウント凍結（BAN）のリスクが生まれる。一般的なSNS代理店は夜職業種の規約グレーゾーンを把握していないため、「安全策」として当たり障りのない投稿しかできず、結果として再生数も伸びない状態に陥りやすい。
課題2：業種理解のない企画の限界
「指名を増やす」「来店につなげる」というナイトワーク特有のゴールに対して、業種の商習慣や顧客心理を理解していないチームが制作した動画は、再生されても予約行動に結びつきにくい。バズと売上は別物であり、夜職業種では特に「再生数は高いが来店はゼロ」という状況が起きやすい。
課題3：継続運用のリソース不足
夜職店舗のオーナーやキャストは、深夜営業・接客・スケジュール管理で手一杯であり、SNSの企画・撮影・編集・投稿を自力で継続するリソースがほぼない。単発の動画制作依頼では継続性が生まれず、アルゴリズムに評価されるアカウントに育てることができない。
これら3つの課題を同時に解決するために、株式会社キングプロテアはナイトワーク SNS運用代行の専門特化プランを設計した。業種規約に精通した体制、夜職の導線設計を理解した企画力、そして月10本以上の動画を継続的に供給する内製クリエイターチームを組み合わせることで、「再生数が来店・指名に変わる」SNS運用を実現する。
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ナイトワーク SNS運用代行の全プラン詳細--キャスト個人から店舗・法人まで3段階で対応
ナイトワーク SNS運用代行として、株式会社キングプロテアが提供する夜職特化プランは3つのパッケージに整理されている。各プランの内容と価格は以下のとおり。
【キャスト運用プラン｜88,000円／月】
キャスト・ホスト個人のアカウントを対象とした運用プラン。月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集をキングプロテアが担当する。アカウント設計（プロフィール最適化・ハッシュタグ設計・投稿タイミング設計）から、TikTokライブ支援まで含まれる。「自分で撮影するのが苦手」「投稿内容で規約に引っかかるのが怖い」というキャスト・ホスト個人に向けた入門パッケージ。
【店舗SNS運用プラン｜177,000円／月】
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント向けプラン。ショート動画月8本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。店舗全体の認知拡大と新規来店増加を目的としたプランであり、広告運用との連動で「動画で認知→広告でリーチ拡大→LINE・予約へ誘導」という導線を構築する。