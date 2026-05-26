SQOOL、GAME AICON Seoulにメディアパートナーとして参加
ゲーム情報メディアを運営する株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、2026年5月26日から28日に韓国のソウルで開催されるゲーム業界イベント「GAME AICON 2026」にメディアパートナーとして参加いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350385/images/bodyimage1】
GAME AiCON 2026は、ゲームパブリッシングとパートナーシップのためのアジアのB2Bハブを掲げて開催される、ゲーム業界向けのイベント。グローバルなプロフェッショナルとインディースタジオをつなぎ、実際のビジネス成果につなげることを掲げており、日本、中国、韓国、その他の地域からゲーム業界のキーマンが多く集まり、講演が実施される予定です。
その他BtoBのマッチングシステムもあり、さまざまな商談の機会を得ることもできます。
SQOOLはメディアパートナーとしてGAME AiCON 2026の現地の様子を皆様にお届けいたします。
関連リンク
GAME AiCON 2026公式サイト：https://www.gameaicon.com/
株式会社SQOOLウェブサイト：https://sqool.co.jp/
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
配信元企業：株式会社SQOOL
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GAME AiCON 2026は、ゲームパブリッシングとパートナーシップのためのアジアのB2Bハブを掲げて開催される、ゲーム業界向けのイベント。グローバルなプロフェッショナルとインディースタジオをつなぎ、実際のビジネス成果につなげることを掲げており、日本、中国、韓国、その他の地域からゲーム業界のキーマンが多く集まり、講演が実施される予定です。
その他BtoBのマッチングシステムもあり、さまざまな商談の機会を得ることもできます。
SQOOLはメディアパートナーとしてGAME AiCON 2026の現地の様子を皆様にお届けいたします。
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GAME AiCON 2026公式サイト：https://www.gameaicon.com/
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