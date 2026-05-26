アフィリエイター＆ブロガー＆インフルエンサーの方を主な対象とした「アフィリエイト初心者セミナー（2026年5月配信版）」を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会が2026年5月31日（日）まで無料オンライン配信中です。視聴をご希望頂ける方は、2026年5月29日（金）正午までにお申し込みください。



アフィリエイト初心者セミナー（2026年5月配信版）では、集客やアフィリエイト成果につながりやすい記事＆ページの作り方、アフィリエイト広告主＆ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）＆ジャンルの選び方、先輩アフィリエイターの事例紹介、景品表示法をはじめとした法律＆ガイドライン等についてアフィリエイト広告の専門家よりお話させて頂いております。





セミナー視聴費用は無料ですので、アフィリエイトサイトやブログ、SNSアカウントを持っており、集客と成果アップにつながる取り組み方を学ばれたいアフィリエイターやブロガー、インフルエンサーの方は、【2026年5月29日（金）正午まで】にお申し込みください。▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（5/29（金）正午まで受付）https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2605rokuga/▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォームhttps://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝アフィリエイト初心者セミナー<オンライン配信>：概要＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■主催：一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）https://www.japan-affiliate.org/■受付： 2026年5月29日（金）正午まで■配信： 2026年5月31日（日）24時まで■会場Zoomミーティング※お申し込み頂いた方にセミナー視聴方法をメールでご案内いたします。■費用無料■アフィリエイトセミナーの内容・集客や成果につながりやすい記事＆ページの作り方・アフィリエイト広告主やASPの選び方・先輩アフィリエイト事例紹介・景品表示法などの法律＆ガイドライン・本日のまとめ■定員なし■参加条件・アフィリエイトサイト、アフィリエイトブログ、アフィリエイト広告を掲載しているSNSアカウントを持っている方であればどなたでも無料でご視聴頂けます。・サイトかブログをお持ちでない方も「“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座」を受講していれば受付可能です。https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録していない方でも、無料で視聴可能です。■アフィリエイト講師紹介「笠井北斗」アフィリエイトが世に出始めた1999年よりアフィリエイト広告やネット広告業界の健全化活動に取り組む、インターネット広告の専門家。27年以上に渡るアフィリエイターとしての活動に加えて、広告主や代理店、ASPの支援事業や、関係省庁＆他団体向けにネット広告の講師協力も行う。一般社団法人日本アフィリエイト協議会(JAO)の代表理事を務める。クロスワーク株式会社代表取締役。第6回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。東京都表示適正化対策専門助言員。東京デジタルCATS助言員。埼玉県インターネット適正広告連絡会参加。京都府『令和8年度ネット不適正表示事業者撲滅業務』遂行中。群馬県、佐賀県、広島県、岐阜県、鳥取県、静岡県富士市、山梨県富士吉田市のインターネット広告適正化の取組と悪質ネット広告対策に協力。【アフィリエイト初心者セミナー<オンライン配信>：詳細＆申し込み方法】▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（5/29（金）正午まで受付）https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2605rokuga/下記URLをクリックし、アフィリエイトセミナー専用フォームからお申し込み下さい▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォームhttps://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656【アフィリエイト初心者セミナーに関するお問い合わせ先】一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）https://www.japan-affiliate.org/電話： 03-5324-2555（平日10:00-15:00）e-mail： info@japan-affiliate.org【一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）とは】一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）はアフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィリエイト・サイト運営者（アフィリエイター）、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し活動しているアフィリエイトに特化した業界団体です。2026年5月現在、約500名のアフィリエイト関係者が会員として参加中です。日本アフィリエイト協議会ではこれからアフィリエイトを始める方を対象とした無料セミナー『“超”初心者向け無料アフィリエイト講座』や、広告主側の担当者を主な対象とした『広告主向けアフィリエイト運用セミナー』、年末の大型企画『Japan Affiliate Summit -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』等のイベントを定期開催しております。また、「アフィリエイト・ガイドライン」や「アフィリエイト市場調査」も公表しております。【公式サイト】一般社団法人 日本アフィリエイト協議会(JAO)https://www.japan-affiliate.org/【JAO】アフィリエイト・ガイドラインhttps://www.japan-affiliate.org/guideline/【セミナー＆講座＆講習会情報】アフィリエイト・イベントカレンダーhttps://www.japan-affiliate.org/calendar/【定期開催】“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/【定期開催】アフィリエイト初心者セミナーhttps://www.japan-affiliate.org/topics/2ndkouzamain/【JAO】アフィリエイト広告代理店＆運用代行会社一覧https://www.japan-affiliate.org/members/agency/【JAO】ASP一覧（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）https://www.japan-affiliate.org/members/asplist/【JAO】インターネット上の広告の適正化の取り組みhttps://www.japan-affiliate.org/adoptimization/

配信元企業：日本アフィリエイト協議会

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