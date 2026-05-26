TPCマーケティングリサーチ株式会社、次世代型抗体医薬品の研究開発動向について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、次世代型抗体医薬品の研究開発動向について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆次世代型抗体医薬品は、従来の単一標的抗体医薬品では実現が困難であった治療効果の向上や新たな作用機序の実現を目的として進化したモダリティ群であり、抗体工学および分子設計技術の高度化を背景に、開発・実用化が進展している。特に、がん領域および免疫疾患領域において、治療効果の最大化と標的選択性の向上を両立する技術として注目されている。
【抗体薬物複合体（ADC）】
◆2025年度の抗体薬物複合体（ADC）市場は、前年度比24.6％増の175.15億ドルで推移。既上市製品である「Enhertu」や「Padcev」を中心に市場が拡大しているほか、新薬開発では固形がんを中心とした開発が活発化している。また、バイスペシフィックADCやデュアルペイロードADCなど、次世代ADCの開発も進展している。
◆抗体技術では、抗体の高機能化に加え、ペイロードやリンカーの改良を通じた薬効および安全性の向上が進められている。提携・M&Aでは、リンカー/ペイロード技術やバイスペシフィック化技術など、ADC性能を高める基盤技術への投資が拡大している。近年は、中国企業を対象とした大型ライセンス契約も増加しており、中国企業の存在感が高まっている。今後は、適応症拡大や一次治療への展開、免疫療法との併用拡大を背景に、市場は中長期的な成長が続く見通しであり、2026年度の市場規模は218.57億ドルに達すると予測される。
【マルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）】
◆2025年度のマルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）市場は、前年度比25.2％増の162.27億ドルで推移。「Hemlibra」や「Vabysmo」などの既上市製品が市場を牽引する一方、各社のT細胞エンゲージャー（TCE）の販売拡大により、市場は高い成長率を維持している。新薬開発では、がん領域を中心に開発が進むほか、免疫・炎症領域への展開も活発化している。また、CD28を標的とする次世代TCEや、複数経路を介した免疫制御を可能とするトリスペシフィック抗体など、新規モダリティの開発も加速している。
◆抗体技術では、標的選択性・特異性の高度化や、IgG様構造を活用した製造適合性の確保など、有効性・安全性の向上と商業化を見据えた開発が進展している。提携・M&Aでは、TCEやBsADCなどの高機能モダリティを対象とした大型提携が増加しており、単一開発パイプラインの導入に加え、将来的なモダリティ展開を見据えたプラットフォーム技術の獲得へと広がっている。また、中国バイオ企業を導出元とする大型提携も増加しており、中国企業の存在感が高まりつつある。今後も、既上市製品の適応拡大やTCE開発の進展を背景に、市場は中長期的な成長が続く見通しであり、2026年度には203.88億ドルに達すると予測される。
◆当資料では、抗体薬物複合体（ADC）編とマルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）編に分けて調査。各編では、市場概況、製品展開、研究開発、抗体技術、提携＆M&A、今後の展開について分析することで、現在の研究開発動向を把握するとともに、将来の市場環境や研究開発の方向性を明らかにすることを目的としている。
【調査要覧】
＜調査対象企業＞第一三共、Roche（中外製薬）、Amgen、Pfizer、Gilead Sciences、AstraZeneca、武田薬品工業、Johnson & Johnson、AbbVie、アステラス製薬、RemeGen、Kelun-Biotech、Genmab、Regeneron Pharmaceuticals、大正製薬、Xencor、Akeso、Jiangsu Hengrui Pharmaceuticalsなど
【調査実査日】
2026年3月～2026年5月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350313/images/bodyimage1】
＜資料名＞
2026年 次世代型抗体医薬品の研究開発動向
―高機能化・多機能化が進むADC・MsAb/BsAbの技術展開と市場戦略を分析―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/mr310260689
発刊日：2026年5月22日 頒価：110,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆次世代型抗体医薬品は、従来の単一標的抗体医薬品では実現が困難であった治療効果の向上や新たな作用機序の実現を目的として進化したモダリティ群であり、抗体工学および分子設計技術の高度化を背景に、開発・実用化が進展している。特に、がん領域および免疫疾患領域において、治療効果の最大化と標的選択性の向上を両立する技術として注目されている。
【抗体薬物複合体（ADC）】
◆2025年度の抗体薬物複合体（ADC）市場は、前年度比24.6％増の175.15億ドルで推移。既上市製品である「Enhertu」や「Padcev」を中心に市場が拡大しているほか、新薬開発では固形がんを中心とした開発が活発化している。また、バイスペシフィックADCやデュアルペイロードADCなど、次世代ADCの開発も進展している。
◆抗体技術では、抗体の高機能化に加え、ペイロードやリンカーの改良を通じた薬効および安全性の向上が進められている。提携・M&Aでは、リンカー/ペイロード技術やバイスペシフィック化技術など、ADC性能を高める基盤技術への投資が拡大している。近年は、中国企業を対象とした大型ライセンス契約も増加しており、中国企業の存在感が高まっている。今後は、適応症拡大や一次治療への展開、免疫療法との併用拡大を背景に、市場は中長期的な成長が続く見通しであり、2026年度の市場規模は218.57億ドルに達すると予測される。
【マルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）】
◆2025年度のマルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）市場は、前年度比25.2％増の162.27億ドルで推移。「Hemlibra」や「Vabysmo」などの既上市製品が市場を牽引する一方、各社のT細胞エンゲージャー（TCE）の販売拡大により、市場は高い成長率を維持している。新薬開発では、がん領域を中心に開発が進むほか、免疫・炎症領域への展開も活発化している。また、CD28を標的とする次世代TCEや、複数経路を介した免疫制御を可能とするトリスペシフィック抗体など、新規モダリティの開発も加速している。
◆抗体技術では、標的選択性・特異性の高度化や、IgG様構造を活用した製造適合性の確保など、有効性・安全性の向上と商業化を見据えた開発が進展している。提携・M&Aでは、TCEやBsADCなどの高機能モダリティを対象とした大型提携が増加しており、単一開発パイプラインの導入に加え、将来的なモダリティ展開を見据えたプラットフォーム技術の獲得へと広がっている。また、中国バイオ企業を導出元とする大型提携も増加しており、中国企業の存在感が高まりつつある。今後も、既上市製品の適応拡大やTCE開発の進展を背景に、市場は中長期的な成長が続く見通しであり、2026年度には203.88億ドルに達すると予測される。
◆当資料では、抗体薬物複合体（ADC）編とマルチスペシフィック抗体/バイスペシフィック抗体（MsAb/BsAb）編に分けて調査。各編では、市場概況、製品展開、研究開発、抗体技術、提携＆M&A、今後の展開について分析することで、現在の研究開発動向を把握するとともに、将来の市場環境や研究開発の方向性を明らかにすることを目的としている。
＜調査対象企業＞第一三共、Roche（中外製薬）、Amgen、Pfizer、Gilead Sciences、AstraZeneca、武田薬品工業、Johnson & Johnson、AbbVie、アステラス製薬、RemeGen、Kelun-Biotech、Genmab、Regeneron Pharmaceuticals、大正製薬、Xencor、Akeso、Jiangsu Hengrui Pharmaceuticalsなど
【調査実査日】
2026年3月～2026年5月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350313/images/bodyimage1】
＜資料名＞
2026年 次世代型抗体医薬品の研究開発動向
―高機能化・多機能化が進むADC・MsAb/BsAbの技術展開と市場戦略を分析―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/mr310260689
発刊日：2026年5月22日 頒価：110,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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