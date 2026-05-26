果汁グミブランドから美容にうれしいグミ第二弾が登場「ＦＲＵＢＩ ｂｙ果汁グミ レモン＆キウイ」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」を、2026年6月2日より全国のコンビニエンスストア・駅売店で先行発売します。その後、販売経路を順次ドラッグストアへ拡大し、8月25日より全経路に拡大して発売します。

【商品特長】

①コラーゲン、ビタミンC、カカオから抽出した明治独自のセラミド素材※1を配合

②レモン＆キウイ果汁100（生果汁換算比）※2

③着色料不使用で、素材の色をそのまま生かしたかわいいダブルハート型

「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」（57g）

価格：オープンプライス

「FRUBI」シリーズは、2026年3月に「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー&ザクロ」を発売し、美容サポート成分を配合したご褒美グミとしてご好評いただいています。今回新たにシリーズ第二弾として暑くなるこれからのシーズンにもぴったりな、ビタミンCを配合した「FRUBI by 果汁グミ レモン＆キウイ」を発売します。

「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」は、美容サポート成分にコラーゲン3,700㎎、ビタミンC570㎎、カカオから抽出したセラミド素材※140㎎を配合し、レモン＆キウイ果汁100のおいしさを味わうことができます。グミの形状もかわいいダブルハート型で、美容に関心のある方が毎日持ち歩きたくなるようなパッケージデザインにしました。パッケージ包材には再生プラスチックを一部使用し、環境にも配慮しています。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 グルコシルセラミド含有カカオ抽出物

※2 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、7.4倍濃縮の果汁(レモン、キウイ)を約7.9g配合しております。