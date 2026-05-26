きょうだいやお友達とリンクコーデで夏の思い出作り！アカチャンホンポの『甚平』をご紹介

夏の思い出作りにもぴったりな和柄の甚平をご紹介します。

アカチャンホンポの『甚平』はベビー用のロンパースタイプと上下セパレートのスーツタイプの両方を取り揃えているので、お子さまの月齢に合わせてお選びいただけます。また、きょうだいやお友達と柄を合わせてリンクコーデを楽しむこともできます。赤ちゃんの肌にもやさしい、日本製の綿100%の生地を使用。吸湿性・通気性に優れた素材なので汗をかいても快適です。

暑い夏にぴったりな『甚平』を、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で取り揃えています。





同じ柄でも複数の色展開があるため、いろいろな組み合わせのリンクコーデが楽しめます。





鮮やかな花火の柄で記念写真にもぴったり。

■商品名：甚平ロンパース・スーツ 花火柄

■サイズ：[ロンパース] 70・80cm

[スーツ] 80・90・95・100・110・120cm

■価格 ：各1,990円（税込2,189円）





柔らかな色合いのあじさい模様と金魚のデザイン。

■商品名：甚平ロンパース・スーツ あじさい金魚柄

■サイズ：[ロンパース] 70・80cm

[スーツ] 80・90・95・100・110・120cm

■価格 ：各1,990円（税込2,189円）





淡いブルーが涼しげなデザイン。色とりどりのトンボがかわいいアクセントです。

■商品名：甚平ロンパース・スーツ トンボ柄

■サイズ：[ロンパース] 70・80cm

[スーツ] 80・90・95・100・110・120cm

■価格 ：1,990円（税込2,189円）

そのほか『甚平』はこちらから：https://bit.ly/45KRTQf

※店舗により在庫状況が異なります。詳しくは店舗にお問い合わせください。

『甚平』をはじめとする、水遊びグッズやUVグッズなど夏を楽しむ商品各種、取材いただくことが可能です。情報収集している際は、ぜひご連絡ください。