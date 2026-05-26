北海道内10店舗目！旭川駅前にサブウェイが出店 『イオンモール旭川駅前店』 5月29日（金）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『イオンモール旭川駅前店』を2026年5月29日（金）にオープンいたします。

当店は、北海道旭川市のJR「旭川」駅直結の商業施設「イオンモール旭川駅前」の1階中央に出店いたします。

イオンモール旭川駅前店 イメージ

イオンモール旭川駅前は、映画館をはじめ、ファッションや生活雑貨など多彩なテナントが揃う商業施設です。駅直結という利便性の高い立地から、近隣にお住まいの方をはじめ、通勤・通学で駅をご利用される方や周辺地域から訪れる方など、老若男女幅広いお客さまのご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年5月現在、既存店の売り上げが67カ月連続で増加を続けており、5月29日の当店のオープンにより、全国の出店数は233店舗となる予定です（2026年5月26日現在）。

【イオンモール旭川駅前店 店舗概要】

■オープン：2026年5月29日（金）

■住所：

〒070-0030

北海道旭川市宮下通７丁目２－５

イオンモール旭川駅前 1F

■営業時間：9:00～21:00

■面積：46.88㎡（14.18坪）

■客席数：5席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。