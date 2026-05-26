株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）』「レトログレー」と「レトロバイオレット」を2026年5月27日（水）に発売いたします。 【製品ページ】https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859037009/

ジャイロ＆加速度センサー搭載！レトロゲーム機をイメージしたコントローラー

流線形のグリップが手にフィットし、長時間でも快適にゲームをプレイできるSwitch2／Switch用コントローラーです。 Switch2の各種操作に対応しているほか、ジャイロ＆加速度センサーによるモーション操作にも対応しているため、幅広いジャンルのゲームを快適に楽しめます。 また、連射(約12回/秒)＆連射ホールド機能を備えており、アクションゲームやFPSなどで便利に活用できます。 懐かしのゲーム機をイメージした「レトログレー」と「レトロバイオレット」の2色をラインアップしています。

充電切れを気にせず使える有線接続タイプ！さまざまな機器で使用可能

USB端子に接続するだけで手軽に使える有線接続タイプで、充電切れを気にせずゲームをプレイできます。 Switch2のほか、Switch、パソコン（Windows 11）で使用可能。 さらに、弊社製品『レトロフリーク』にも対応しています。

『CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）』製品概要

■デザイン(JAN)：レトログレー(4544859037009)／レトロバイオレット(4544859037016) ■対応機種：Switch2／Switch／Switch(有機ELモデル)／PC(Windows11) ／レトロフリーク ※ Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で接続する際や、Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。 ※USB Aタイプ以外の端子に接続する場合は、対応の変換コネクターやケーブルが別途必要です。 ※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。 ※振動、NFC、モーションIRカメラ、おしらせランプ、Switch2とSwitch本体のスリープ解除などの機能には対応していません。 ※ジャイロ＆加速度センサーはSwitch2／Switch接続時のみ対応しています。 ※一部のタイトルでは正常に使用できない場合があります。 ※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合がございます。 ■セット内容：レトロスタイルゲームパッド4B×1 ■本体サイズ：約 104mm×151mm×65mm ■ケーブル長：約 2m ■重量：約 200g（ケーブル含む） ■価格：オープンプライス（参考価格 3,630円(税込) 3,300円(本体)） ■発売日：2026年5月27日（水）

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。 ※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット 所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/ 公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

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