株式会社ロココ(大阪本社：大阪市中央区、東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 一彦、以下ロココ)は、ServiceNow導入から運用・活用定着までを支援する「ServiceNow伴走サポートサービス」と「ServiceNow Challenge研修サービス」の2つのサービスの提供を新たに開始いたします。

本サービスは、ServiceNowの導入時および導入後に多くの企業が直面する「運用の属人化」「改善・活用に十分な時間を割けない」「担当者育成が進みにくい」といった課題に対し、“人”と“運用”の両面から継続的に支援することを目的としています。









■背景：ServiceNow導入後に求められる“活用を前に進める支援”

ServiceNowはITSM(IT Service Management)をはじめ、HRSD(HR Service Delivery)やCSM(Customer Service Management)など幅広い業務領域をカバーする一方、導入後の運用定着や継続的な改善には、専門知識と人的リソースが求められます。

しかし実際の現場では、ServiceNow専任の担当者の配置が困難なことや、日々の運用対応に追われ改善や活用検討まで手が回らない状況が多く見受けられます。また、担当者の異動や引き継ぎにより、これまでの運用ノウハウや判断の経緯が分断され、継続的な活用が難しくなるケースも少なくありません。

こうした背景から、ServiceNow導入後の運用定着や投資効果の最大化を図るには、単発的な支援にとどまらず、気軽に相談できる窓口と人材育成を両立した継続的なサポートが求められています。









■「ServiceNow伴走サポートサービス」について

「ServiceNow伴走サポートサービス」は、お客様専用のサポート環境と担当エンジニアによる継続支援を通じて、ServiceNowの導入から運用・改善・活用定着までを支援する月額定額型サービスです。

単なる問い合わせ対応にとどまらず、運用状況や過去の経緯を踏まえたうえで、次の改善につなげる提案まで実施する点が特長です。





〈主な特長〉

・お客様ごとに用意する専用サポート環境による個別対応

・担当エンジニアによる継続的な伴走型支援

・ワークフロー修正、フォーム作成、他システム連携など幅広いサポートスコープ

・月額定額制による分かりやすい料金体系









■「ServiceNow Challenge研修サービス」について

「ServiceNow Challenge研修サービス」は、ServiceNowを初めて担当する情報システム部門担当者・IT担当者をはじめ、社内のServiceNow活用を広げたいIT推進担当・管理職まで幅広く対象とした、「現場で自走できるスキルの定着」をゴールに設計された学習プログラムです。

動画学習・オンラインライブ講座・ハンズオンワークショップを組み合わせ、ServiceNowの基本操作からワークフロー設計、レポート活用を体系的に学ぶことができます。

また、学習専用のサンドボックス環境(本番環境に影響を与えない検証・演習用環境)や質問サポートを備え、学んで終わりではなく、現場での実践までを見据えた設計としています。





〈主な特長〉

・初心者でも理解しやすい段階的なカリキュラム

・学習専用サンドボックス環境の提供

・講師への直接質問や受講者専用オンラインサポートチャンネルでの質問対応

・修了後の伴走サポートサービスへのスムーズな移行









■ServiceNow導入から活用定着までを支えてきた、ロココの支援力

ロココは2013年よりServiceNow事業を展開し、ITSMをはじめHRSDなどの領域において、導入から運用・活用定着までを一貫して支援してきました。業務や組織の実態に即した設計・運用支援を強みとし、これまでに150以上のServiceNow導入・保守実績を有しています。

こうした取り組みはServiceNow合同会社(本社：東京都港区、社長執行役員：鈴木 正敏／以下ServiceNow)からも評価されており、ロココは特定のServiceNow製品に関するパートナーの実績と専門性を評価する認定制度において、Human Resources(HR)製品の分野で国内初となる「Validated Practice」認定を取得しました。

また、ServiceNowを活用して従業員体験向上に寄与した点が評価され、「Employee Workflow Partner of the Year for the Japan region」を2年連続(2024年・2025年)で受賞するなど、専門性と支援品質の両面で高い評価を得てきました。加えて、ResellerセグメントとConsulting & Implementationセグメントでは、最上位の「Global Elite」に次ぐ上位ランクのパートナー称号「Elite」のパートナー認定を取得しており、顧客満足度スコアでは4.84の評価をいただいています。(5点満点、2026年4月時点)

ロココは、こうした実績と現場視点のノウハウを生かし、本サービスを通じてServiceNowを活用する企業の“定着と成長”を支援してまいります。





ロココのServiceNow紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/biz-app/servicenow/





「ServiceNow伴走サポートサービス」紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/biz-app/servicenow/support/





「ServiceNow Challenge研修サービス」紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/biz-app/servicenow/training/









【会社概要】

社名 ： 株式会社ロココ(スタンダード市場5868)

所在地 ： 大阪本社 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3F

東京本社 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル3F/4F

事業内容： アウトソーシングサービスを行うITO＆BPO事業、システム開発・

保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、

海外法人では、オフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業を

展開しています。

URL ： https://www.rococo.co.jp/









【ServiceNowについて】

ServiceNow(NYSE: NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間800億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、www.servicenow.comをご覧ください。





※ServiceNow, ServiceNowのロゴ、Now、その他のServiceNowマークは米国および/またはその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。

その他の製品名と株式会社ロココの社名はロココの商標です。