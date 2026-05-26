AI査定システム「参謀くん」を提供するStudio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社(本社：東京都台東区、代表社員：長田 幸洋、以下「Studio LOC」)は、2026年5月26日より、不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E. DATA(リデータ)」を提供するTRUSTART(トラスタート)株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：大江 洋治郎、以下「TRUSTART」)との業務提携を開始しました。

これにより、「参謀くん」と「R.E. DATA」がシステム連携(以下「本連携」)し、登記簿取得・リスト作成から査定・提案業務までを一気通貫で実施可能となりました。





「参謀くん」×「R.E. DATA」









【本連携の背景】

不動産会社等では、管理受託や売主媒介の獲得を目的としたオーナー開拓を日常的に行っており、その業務フローは、大きく以下の2ステップに分かれます。





＜ステップ1＞ オーナー情報取得(登記簿取得、見込みリスト作成)

＜ステップ2＞ オーナー提案(査定書作成、説明)





いずれの業務も、これまで大部分が人力や手作業で行われており、効率が悪く、成果につながりにくいという課題がありました。





こうした状況の中、＜ステップ1＞を「R.E. DATA」が、＜ステップ2＞を「参謀くん」が、データとテクノロジーの力を使って解決してきましたが、両社のユーザーから「人手不足や競争激化の中で、見込みオーナー発掘からオーナー提案までもっと効率的に行い、オーナー開拓を進めていきたい」との声が高まっていたため、本連携を行うことになりました。









【システム連携の概要とメリット】

「参謀くん」×「R.E. DATA」連携の概要





・「参謀くん」のユーザーは、画面上からそのまま「R.E. DATA」にログインできます。

・「R.E. DATA」にて、以下の特長でオーナー情報の取得が可能です。





＜メリット1＞直感的な地図操作による「登記取得の効率化」が可能

ゼンリン社の「ブルーマップ」にも対応した地図上でのピン立てや一括取得機能により、地番検索の手間を排除。必要な不動産登記を即座に取得し、事務工数を劇的に削減します。





＜メリット2＞多角的な検索軸による「攻めのターゲティング」が可能

築年数や登記異動(相続・売買等)等豊富な条件で物件をピンポイント抽出。データに基づいた高精度な見込みリストを作成できます。





□具体的な検索例(1)管理受託候補を探す

・自社エリア内、かつ、1棟アパート・マンション、かつ、築年数20年以上の物件オーナーを検索





□具体的な検索例(2)売主候補を探す

・自社エリア内、かつ、過去に相続による所有権移転登記があった物件オーナーを検索





・「R.E. DATA」で取得したデータが、「参謀くん」のCRM(顧客管理)機能に連携され、この見込みオーナーリストを基に、DM発送や訪問等の営業活動が行えます。

・「参謀くん」から瞬時に賃料査定・売買査定を行い、成果創出につなげることが可能です。





※「参謀くん」から「R.E. DATA」にログインする際には、「R.E. DATA」のアカウント開設が必要です。

※「参謀くん」月額料金とは別に、登記簿取得1件ごとに、「R.E. DATA」での利用料がかかります。なお、「R.E. DATA」では、初期費用や月額料金は原則としてかかりません。









【両社代表のコメント】

TRUSTART株式会社 代表取締役 大江 洋治郎

不動産業界の生産性向上には、優れたツール同士がシームレスにつながることが重要です。今回の「参謀くん」との連携は、まさにその第一歩であり、現場のオペレーション全体が変わる体験を提供できると確信しています。今後もこうした連携を積極的に推進し、業界全体の発展に貢献してまいります。





Studio LOC合同会社 代表社員 長田 幸洋

「参謀くん」のユーザーから登記簿取得機能へのご要望が高まっていた中、TRUSTARTの大江氏とセミナーで共に登壇する機会があり、「R.E. DATA」の可能性に強く惹かれました。その後、両社で連携に向けた話し合いを重ね、今回の実現に至っています。「R.E. DATA」を知れば知るほど、データの網羅性と使いやすさの両立に感銘を受けており、本連携が「参謀くん」ユーザーの成果創出に直結すると確信しています。





TRUSTART 代表取締役 大江(左)、Studio LOC 代表社員 長田(右)









【「参謀くん」とは】

Studio LOCが開発・提供する「参謀くん」とは、不動産会社等向けの「プロ専用・AI査定システム」です。誰でも簡単に、高精度かつ納得感の高い賃料査定書や売買査定書を作成できます。現在、「参謀くん」は全国数百社の不動産会社等に導入されており、査定業務の効率化とオーナー営業の成果創出に貢献しています。





「参謀くん」とは









【「参謀くん」のご利用について】

現在「参謀くん」では、資料請求と無料デモを受け付けておりますので、当社までお気軽にお問合せください。





販売対象 ： 不動産会社(賃貸管理、売買仲介、買取再販、開発)、建築会社等

無料トライアル： 初月30日間

初期費用 ： 0円

月額料金 ： 10,000円(税別)～

サービス詳細 ： https://www.sambo-kun.com/





今後もStudio LOCは「参謀くん」をはじめとしたデータ活用サービス・情報の提供を推進し、不動産業界の発展・DXに貢献してまいります。









【参謀くん動画】

AI査定システム「参謀くん」とは

https://youtu.be/pCYI11KCxEk









【Studio LOCについて】

異業種(金融・コンサル)出身の創業者2名が立ち上げた独立系の不動産テック企業です。常識に囚われない発想と、500社超の不動産会社へのヒアリングを基にした徹底した顧客ニーズの洞察を基に、独自性の高いサービスを自社開発・提供しています。





会社名 ： Studio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社

本社 ： 東京都台東区浅草5-52-5

代表者 ： 代表社員 長田 幸洋(オサダ ユキヒロ)

設立 ： 2018年9月

事業内容： 不動産テクノロジーサービス事業等

URL ： https://studio-loc.com/

MAIL ： info@studio-loc.com









【「R.E. DATA」とは】

TRUSTARTが開発・提供する「R.E. DATA」とは、インターネット上では入手できないアナログな不動産情報を独自に収集・データ化し、提供するプラットフォームです。登記情報・地番・公図をはじめとする不動産関連データを一元的に参照できる環境を提供し、営業活動の効率化や意思決定の精度向上に貢献しています。





「R.E. DATA」とは









【TRUSTARTについて】

会社名 ： TRUSTART株式会社

本社 ： 東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

代表者 ： 代表取締役 大江 洋治郎

設立 ： 2020年5月

事業内容 ： 不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

URL ： https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ： https://www.trustart.co.jp/contact/