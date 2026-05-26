株式会社テクサー(本社：東京都)は、2026年6月5日(金)から6月13日(土)に開催される国内最大規模の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アワードウィークにおいて、イベントDXソリューション「AiMeet(アイミート)」が導入されたことをお知らせいたします。本導入により、複数会場・多様なイベントを横断した入場管理および来場データのリアルタイム可視化を実現します。





AiMeetロゴ





■イベント概要

イベント名 ：「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アワードウィーク

主催 ：一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)

開催期間 ：2026年6月5日(金)～6月13日(土)

会場 ：お台場・青海エリア、渋谷エリア他

導入サービス：AiMeet(R)





MUSIC AWARDS JAPANは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催し、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽出版社協会の主要5団体が協力して設立した国際音楽賞です。コンセプトは「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」で、音楽業界のプロフェッショナル5,000人以上の投票により受賞者が決定されます。





MUSIC AWARDS JAPAN 2026： https://www.musicawardsjapan.com/









■複数会場・多イベントにおける運営課題

本イベントは、複数会場でセレモニーやライブ、セミナーなど多様なプログラムが同時に開催される大規模イベントです。このような環境では、受付の属人化や入場待機列の発生、来場データの分断といった課題が発生しやすく、効率的な運営が求められます。









■AiMeet導入により実現する運営DX

AiMeetの導入により、来場者・関係者は1つのQRコードで複数会場・複数イベントへの入場が可能となり、受付業務の標準化と運営負荷の軽減を図ります。各会場ではスキャンのみで入場が完了するため、処理スピードの向上と混雑緩和が期待されます。

また、入場データはリアルタイムで集計され、主催者は管理画面(Ai Manager)を通じて来場状況や混雑状況を即時に把握可能となります。これにより、現場での迅速な判断と柔軟な運営対応を支援します。さらに、スタッフパスの管理やセミナー入場制御もデジタル化し、運営全体の効率化と安定化を実現します。









■提供内容

本イベントでは、QRコード発行・管理機能、入場スキャン専用端末(AiScanner)、スマートフォン型スキャンツール(ViScanner)、主催者向け管理画面(Ai Manager)を提供します。加えて、現地での運用サポートも実施予定であり、システム導入から現場運営まで一貫して支援します。









■AiMeetの特長と展開

AiMeetは、受付・入場・データ管理を一元化し、イベント全体の効率化とデータ活用を実現するDXプラットフォームです。複数会場や大規模イベントにも柔軟に対応できるほか、短期間での導入が可能である点も特長です。

AiMeetはこれまでに80以上の展示会で導入され、3,000社以上の出展社に利用されています。最大13万人規模のイベントにも対応した実績を有しており、大規模かつ複雑なイベント運営においても安定した実績を有しています。

本事例は、展示会やカンファレンス、企業イベントなど幅広い分野への展開が可能であり、特に来場者数が多く運営負荷の高いイベントにおいて高い効果が期待されます。今後もAiMeetを通じて、イベント業界におけるDXの推進と来場体験の向上に取り組んでまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社テクサー

所在地 ： 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コージィーコート2F-1

事業内容 ： 展示会DXシステム「AiMeet(R)」の開発・販売 ほか

コーポレートサイト： https://techsor.co.jp

AiMeet公式サイト ： https://aimeet.jp









※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。