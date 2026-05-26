現場発の革新的な製品開発をする物流機器メーカーである株式会社ジャロック(所在地：東京都中野区、代表取締役社長：斉藤 力丸)は、物流・製造現場の声を元に改良を行った“人に優しい”業務用スポットクーラー「涼王(Cool King Swing)」を独自に開発、商品化しました。

この「涼王」は既存の得意先様へ向けて先行して販売のみ行っていましたが、2026年5月26日(火)よりレンタル提供と一般向け販売を開始します。





涼王(CoolKingSwing)製品画像





「涼王(Cool King Swing)」 製品動画URL： https://youtu.be/8euKn7Onki0









■開発背景

近年、夏の暑さが厳しさを増し、2025年の職場における熱中症による死傷者数は1,681名(厚生労働省速報値)と過去最多に達しました。2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の作業を行う事業者には熱中症対策が法的に義務付けられています。とりわけ空調機器の冷風が届きにくい広い倉庫や工場では、作業者をピンポイントで冷却できる業務用スポットクーラーの需要が高まっています。





しかし、市場に流通している従来の大型スポットクーラーは、もともと農業用(ビニールハウス等の過熱対策)に開発されたものを転用したものが多く、「風が一直線にしか飛ばず1人しか涼しくならない」「本体後方に熱がこもりかえって暑い」など、人のいる現場で使用するには不便な点も多く見受けられました。

これを改良すべく、ジャロックは「人を冷やす設備として当たり前に必要な機能を搭載する」というコンセプトのもと、ゼロから設計を見直した新型スポットクーラー『涼王』を自社開発いたしました。 これまで既存顧客向けに先行販売を行ってまいりましたが、酷暑予報の日本の夏を『涼王』で乗り切っていただくため、この度5月26日よりレンタル提供ならびに一般向け販売をスタートいたします。









■“人に優しい”を体現する4つの改良ポイント





(1)「点で冷やす」から「エリアを冷やす」へ転換！

・自動スイング機能：吹き出し口が左右に自動スイングし、最大50m先まで届く強力な冷風を広範囲に均一に届けます。従来の直線的な風とは異なり、広範囲のエリアの作業者を同時に熱中症から守ります。





(2)操作・メンテナンスが簡単便利に！

・リモコン付属：離れた場所からでも電源ON/OFFや風量調整、スイング操作が可能です。

・上向き排熱ルーバー：室外機の排熱を上方向に逃がすことで、本体周辺の熱だまりを解消します。

・フィルター取り外し：お客様の手で簡単にフィルターを取り外して清掃・交換が可能です。





(3)優れた運搬性能！

・ソケット、フック搭載：フォークリフトやクレーンで容易に運搬できます。

・コンパクト設計 ：一般的なカゴ台車に収納可能で、JITBOX等での宅配輸送も可能です。





(4)屋外での利用もOK！

・防水：防水仕様(IPX4相当)と配管を出さない設計により、トラックバースや荷捌場などでも利用可能です。









■製品概要

製品名 ： 涼王(Cool King Swing)

品番 ： JCK-100

一般発売日 ： 2026年5月26日

レンタル価格 ： 月額150,000円(税別)※配送料別途

販売価格 ： 個別見積もりのため、詳細はお問い合わせください

納期 ： ご注文からお届けまで最短「5日間」(稼働日換算)

製品紹介URL ： https://www.jaroc.com/products/coolkingswing/lp

動画URL ： https://youtu.be/8euKn7Onki0









■製品スペック情報

相当馬力 ： 6馬力

周波数 ： 50Hz / 60Hz

電源 ： 三相200V

能力(kw) ： 冷房定格 14.0kW / 暖房定格 16.0kW

消費電力(kw) ： 冷房定格 3.7kW / 暖房定格 3.9kW

最大運転電流(A) ： 26A(推奨ブレーカー30A)

風量 ： 82.0m3／分(製造工場測定値)

外形寸法(mm) ： W：1000mm / D(L)：1000mm / H：1680mm

製品質量(kg) ： 約225kg

最大涼風到達距離： 50m(室内無風状態)

ドレン処理方式 ： タンク式(20L×3本)









■会社概要

商号 ： 株式会社ジャロック

代表者 ： 代表取締役 斉藤 力丸

所在地 ： 〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18

設立 ： 1963年5月

事業内容：

・各種工業用保管棚の製造、販売と据付工事

・各種物流システム機器の製造、販売、施工と据付工事

・物流搬送荷役機器及び自動省力化精密機器の製造、販売と据付工事

・建築物の設計、施工、監理

・鋼構造物工事業

・店舗、複合施設内の店舗用ラック、カートの製造、販売と据付工事

資本金 ： 3,400万円

URL ： https://www.jaroc.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジャロック インサイドセールス部

TEL：0120-70-3810(平日09:00～12:00／13:00～18:00)

お問い合せフォーム：https://www.jaroc.com/contact