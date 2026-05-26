北海道札幌市で自然派食品の企画・販売を行う株式会社ノースカラーズ(代表取締役：平 元彦、本社：北海道札幌市)は、2025年9月に発売した米粉クッキーの売上が発売から半年で売上が約3.7倍に増加したことをお知らせします。





健康志向の高まりと米粉市場の拡大を背景にリピーター率も高く、定番商品として定着しつつあります。





商品画像_米粉クッキー





＜ノースカラーズ公式オンラインショップ＞

https://northcolors-online.com/shop/









【米粉市場が拡大、米粉用の米の需要量は4年前と比較して約1.5倍に増加】

農林水産省の公表資料によると、米粉用米の需要量は近年増加傾向にあり、令和6年度には約5.6万トンとなっています。令和2年度の約3.6万トンと比べて、約1.5倍に拡大しています。

出典：農林水産省「令和8年 米粉をめぐる状況について」





その背景には、グルテンフリーなどの食スタイルへの関心の高まりや、米粉製品の認知拡大があります。さらに、輸入小麦の価格が国際情勢の影響を受けやすい中で、比較的安定した供給が可能な米粉への関心が高まっており、代替原料としての活用も進んでいます。









【国産原料100％の米粉クッキーが発売から半年で売上が約3.7倍に】

そんな中、2025年9月に発売した当社の国産原料100％の米粉クッキーが、発売から半年で売上が約3.7倍に成長しています。半年間を通じて安定した販売を維持しています。





購入者は20～40代女性が中心ですが、健康志向の男性にも広がりつつあります。こうした好調を受け、当社は2026年3月25日より米粉クッキー第2弾「米粉クッキー黒糖きなこ」を発売しました。





購入者からは「米粉の商品をずっと待っていました」「サクサクとした食感やほどよい甘さが美味しい」「子どもも安心して食べられる」といった声が多く寄せられています。









【プラスフリーシリーズの米粉クッキー】

当社は現在、3つのシリーズを展開しています。





純国産シリーズ ：国産原料かつ無添加の安心設計

プラスオーガニックシリーズ：有機原料を使用

プラスフリーシリーズ ：小麦粉不使用など○○不使用





米粉商品は「プラスフリーシリーズ」に属し、食の選択肢を広げたいという想いから、2025年9月にスタート。その第一弾商品が「米粉クッキー」でした。米粉100％使用で、添加物を極力排除した自然派設計が特徴です。









【今後の展開】

2026年3月25日には米粉クッキー第2弾「米粉クッキー黒糖きなこ」を発売。さらに、2026年9月からは「米粉マドレーヌ」と「米粉バームクーヘン」を順次発売し、米粉シリーズのラインナップを強化予定です。幅広い年齢層・用途への対応を目指します。全国の自然食品店ならびに一般食品店、ECサイトにて販売を予定です。





パッケージ画像_米粉クッキー黒糖きなこ