社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(1)





情報設計とクリエイティブで世の中の“いいコト”をわかりやすく伝える株式会社エコンテ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝日 伴則、以下「エコンテ」)は、サステナビリティ、SDGs、ESG、脱炭素、循環型経済、地域共生などの社会課題に取り組む企業・団体向けに、「社会課題解決コンテンツの制作支援サービス」を公開しました。





サービスページ： https://econte.co.jp/service/solving-social-issues/

制作実績 ： https://econte.co.jp/works/









■社会課題への取り組みを、“伝わる価値”に変える

エコンテは、「世の中の“いいコト”を、わかりやすく伝える」ことを企業理念としています。

近年、循環型経済への移行や資源循環、脱炭素、地域共生などを推進する企業が増える一方で、「取り組みの意義が社外にうまく伝わらない」「情報開示はしているが、理解や共感につながらない」「専門性が高く、生活者や取引先にわかりやすく発信できない」といった課題も多く見られます。エコンテは、こうした課題に対し、情報設計とクリエイティブの力で、企業・団体の想いや取り組みを“伝わるコンテンツ”へと整理・可視化し、効果的な情報発信を支援します。





【課題1：自社のサステナビリティ・社会貢献活動を、どのように整理して伝えるべきかわからない】

●わかりやすく伝える情報設計とビジュアル表現力

社会課題に関する取り組みは、内容自体に意義があっても、そのままでは相手に伝わりにくいことがあります。エコンテは、インフォグラフィックをはじめとした視覚的な表現手法と情報設計のノウハウを活かし、複雑な内容や専門性の高いテーマを整理しながら、相手に理解されやすいコンテンツへと落とし込みます。





社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(2)





【課題2：開示資料や社内制作コンテンツはあるが、生活者・取引先・採用候補者に価値が伝わっていない】

●社会課題領域で培った豊富な制作実績と提案力

サステナビリティレポートやコーポレートサイト、社内資料などを整備していても、そのままでは生活者や顧客、取引先、採用候補者に伝わりにくいことがあります。エコンテは10年以上にわたり、社会課題解決に関する多様なコンテンツ制作に取り組んできた経験を活かし、伝える相手ごとに必要な情報を整理し、理解しやすい表現へ変換することで、取り組みの価値が届く発信を支援します。





社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(3)





【課題3：取り組み内容に応じて、Web・動画・記事・SNSなど最適な発信手段を選べていない】

●目的やターゲットに応じた幅広いコンテンツ制作に対応

社会課題への取り組みを発信する際は、伝えたい内容だけでなく、誰に届けるのか、どの場面で活用するのかによって最適な形式が異なります。エコンテでは、Webサイト、動画、SNS投稿、レポート資料、取材記事やコラム記事、インフォグラフィックなど、目的やターゲットに応じた最適なフォーマットのコンテンツ制作を支援します。





社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(4)





本サービスは、循環型経済の推進、脱炭素経営、地域社会との共生、資源循環、環境教育、社会貢献活動などに取り組む企業・団体に適したサービスです。特に、社会的な取り組みを進めている一方で、「事業との関係性が伝わりにくい」「発信内容が難解になりやすい」「社外への訴求が限定的」といった課題を持つ企業・団体に向けた支援を強みとしています。









■エコンテの提供コンテンツ





社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(5)





【Webサイト／LP制作】

SDGs、CSV、脱炭素、循環型経済の特設サイトや特集ページなど、企業の取り組みの背景や意義、成果が伝わるWebサイトやLPを制作します。取り組み内容をわかりやすく整理し、生活者・取引先・採用候補者などに届く情報設計と表現力が強みです。





【動画(アニメーション・実写)制作】

社会課題への取り組み内容を、動画でわかりやすく表現します。取り組みの背景や仕組み、目指す未来を説明するアニメーション動画から、現場の想いや活動のリアリティを伝える実写動画まで、目的に応じた最適な表現の動画制作を支援します。





【冊子／資料／プレゼンテーション制作】

社会課題への取り組みは、オフラインのコンテンツでもわかりやすく表現可能です。配布用の冊子やチラシ、商談やセミナーで活用するプレゼンテーションやレポート資料、イベントのポスターやパネルまで、目的に応じて伝わりやすい形に整理・制作します。





【インフォグラフィック制作】

複雑な情報や仕組みを、視覚的に整理して伝えるインフォグラフィックを制作します。Webサイトや資料に掲載する図版から、ポスターや動画まで、循環型経済や資源循環、脱炭素などのテーマをより理解しやすく表現することができます。





【記事制作／オウンドメディア運用】

社会課題への取り組み内容をより具体的に伝えるための記事制作やオウンドメディア運用も支援しています。ノウハウを伝えるコラム記事から、担当者・実践者へのインタビュー、プロジェクトの背景を掘り下げる取材記事まで、専任の編集チームが高品質な記事制作を提供します。





【SNSコンテンツ制作／SNS運用】

取り組み内容を生活者や関係者に継続的に届けるチャネルとして、SNSを活用したコンテンツ発信も支援しています。取材をもとにした動画や写真、記事要約、投稿用クリエイティブなど、理解促進と共感形成につながるSNSコンテンツの制作が可能です。





社会課題解決コンテンツの制作支援サービス(5)





サステナビリティや社会課題への取り組みを、よりわかりやすく、より届く形で発信したい企業・団体の皆さまは、ぜひエコンテへご相談ください。

エコンテでは、クライアントごとに専任チームを編成し、取り組み内容や事業との関係性、伝えるべき相手を丁寧に整理したうえで、ユーザー視点で価値の伝え方をご提案します。情報設計から企画、制作、運用まで一気通貫で支援できることが強みです。

内容が固まっていない段階でのご相談も可能です。取り組みの整理や訴求ポイントの明確化から伴走しますので、まずは貴社の課題や発信したいテーマについてお気軽にお聞かせください。





お問い合わせはこちら： https://econte.co.jp/service/solving-social-issues/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エコンテ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿3-46-3

設立 ： 2014年12月17日

代表者 ： 代表取締役 滝日 伴則

事業内容： コンテンツマーケティング事業

URL ： https://econte.co.jp/

https://infographic.jp/