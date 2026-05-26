淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントでは、体験した思い出をSNSに投稿することで、オリジナルノベルティがもらえるSNSキャンペーンを実施中です。そして今回、本キャンペーンに新たなノベルティとして、オリジナルデザインが描き下ろされた“クリアしおり”4種類が6月5日（金）より登場いたします。

今回配布する“しおり”は、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花束を携えたエレン、ミカサ、エルヴィン、リヴァイたちがデザインされている4種類の限定ノベルティです。イベントを体験した写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「＃shingeki」と一緒に投稿頂き、画面を受付スタッフに見せることで、4種類の中から1つをランダムで手に入れることができます。 仲間とともに挑む、命がけの調査の様子をSNSで投稿しよう！「進撃の巨人」の世界が再現された ニジゲンノモリで、最高の思い出を自慢しちゃおう！

■SNSキャンペーン 新ノベルティ「オリジナル描き下ろし“クリアしおり”」 概要

配布開始： 2026年6月5日（金） 営業時間： 【夜イベント】 19：30～22：00（最終受付20：30） 【昼イベント】 平日／13：00～19：30（最終受付18：00） 休日／10：00～19：30（最終受付18：00） 場所：TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付 内容：本コラボイベントを体験している写真や動画を「＃ニジゲンノモリ」「#shingeki」とともに各種SNSに投稿頂き、その画面を受付スタッフにお見せいただいた方を対象に、オリジナルデザインのキャラクターたちが描き下ろされた“クリアしおり”4種から1つをランダムでプレゼントいたします HP：https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr

※ TVアニメ『進撃の巨人』について

『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。

■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要

期間： 2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日） 場所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) 内容： TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。 参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる ①【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」 1.2㎞の夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント ②【昼イベント】 第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」 参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。 第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」 ①「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」 参加者の上官であるハンジ・ゾエが失踪するという出来事に巻き込まれ、残された手がかりをもとに謎を解き明かしながらハンジ・ゾエを捜索する任務に挑戦します。 ②「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」 参加者の上官であるハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解いていきます。 ミステリークエスト参加者にはオリジナルダイカットステッカー(全8種/ランダム)をプレゼントいたします。 ③【コラボグッズ】 今回、オリジナル描き下ろしとなったエレンやミカサ、リヴァイ、エルヴィンたちが缶バッジやアクリルスタンドとなって登場。その他、「リヴァイ兵士長のセリフメモ」や「アルミンの“一生かけても取りつくせないほどの”塩」など、ファン必見で小ネタ満載のオリジナルグッズを販売。5月16日より公式ECサイトでも販売を開始しております。

④【コラボフード】 エレンの巨人に対する憎悪と決意が燃え上がる「エレンの決意の麻婆豆腐丼」やサシャが盗み食いして食材を集めた「サシャの盗み食いプレート」、ミカサの赤いマフラーをイメージした「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」などのコラボフードに加え、お掃除の一休みにピッタリの「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」などのコラボドリンク、合わせて11のメニューを発売いたします。

料金： ①「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場券 大人(12歳以上)3,600円～4,000円／小人(11歳以下)1,600円～2,000円 ②「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」体験チケット 800円 ③「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」 2,000円 ④「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」 1,500円 ⑤昼夜セット券（①＋③）大人(12歳以上)5,400円～5,800円／小人(11歳以下)3,400円～3,800円 ⑥プレミアムセット券（①＋②＋③＋④）大人(12歳以上)6,800円～7,200円／小人(11歳以下)4,800円～5,200円 ※上記価格は全て税込み ※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」については4歳以下無料 ※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時間指定制です 営業時間： 【夜イベント】 19：30～22：00（最終受付20：30） 【昼イベント】 平日／13：00から（最終受付18：00） 休日／10：00から（最終受付18：00） ※営業時間は季節に応じて変わります ※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください 備考： 記載は現時点のもので、変更の可能性あり チケット： https://www.asoview.com/channel/tickets/oPx9Nwvecr/ https://shop.nijigennomori.com/ HP: https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061 ©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会