株式会社ナレッジクリエイション(本社：東京都千代田区、代表取締役：川本 恒平)は、 同社が個人投資家向けに開発及び運営を行っている、日本株・米国株の株式自動売買取引(アルゴリズム取引を含む)を、スマートフォンやPCで個人投資家でも簡単に行えるクラウド型自動売買アプリ「Trade Stand(トレードスタンド)略称：トレスタ」において、 2026年5月より、ユーザー向けの無料株式投資教育コンテンツ「株・完全攻略 虎の巻 相場の勝ち筋を読み解く『5つの極意』」の配信を開始したことをお知らせいたします。

「Trade Stand(トレスタ)」概要

トレスタは、日本株・米国株の取引が可能な証券会社が提供するAPIサービスを利用し、システムトレード、アルゴリズム取引を行える、ナレッジクリエイション社製のクラウド型株自動売買アプリです。 多機能チャートツール「TradingView」と証券口座を連携する事で、株価チャート分析のみならず、ファンダメンタルズ分析も含めた、複雑な売買ロジックを組むことも可能となっております。 従来主流であったインストール型の自動売買ソフトとは異なり、Web上で完結するクラウド型サービスのため、PCの常時稼働やVPSサーバーの利用は不要です。 インターネット環境があれば、PC・スマートフォン・タブレットなどデバイスを問わず、システムトレードによる株自動売買を、いつでもどこでもご利用いただけます。

無料株式投資教育コンテンツ「5つの極意」概要

本コンテンツは、システムトレードや自動売買を活用している投資家はもちろん、普段から株式投資を行っている個人投資家にも役立つ内容となっており、相場分析やリスク管理の考え方を初心者にも分かりやすく解説しています。 近年では、AIやアルゴリズム取引、自動売買などへの注目が高まる一方で、「勝率だけを重視した投資」や「危険な自動売買ロジック」を見抜けずに損失を出してしまうケースも増えています。 そこでトレスタでは、“単なる売買ツール”ではなく、投資家自身が相場を読み解く力を身につけることを目的として、本教育コンテンツの無料公開を開始いたしました。

「5つの極意」コンテンツ内容

【極意その1】 データが証明する「株は〇曜日に買えば一番勝てるのか？」 過去データから読み解く“曜日アノマリー”の真実 【極意その2】 勝率70％でも負ける！？ 多くの投資家が見落としがちな「損益率」の重要性 【極意その3】 株価はどこで止まるのか？ プロも注目する“価格の節目”の分析方法 【極意その4】 出来高が勝負を決める！？ 急騰初動を見抜くための出来高分析 【極意その5】 危険な自動売買をどう見抜くのか？ トレード履歴から確認すべきポイントを解説 本コンテンツでは、単なる理論解説だけでなく、実際のデータ分析や実践的な考え方も交えながら解説を行っており、システムトレード利用者だけでなく、裁量トレードを行う投資家にもヒントとなる内容を多数収録しております。 また、トレスタでは、TradingViewを活用した自動売買や、株式投資初心者でも取り組みやすいシステムトレード環境の提供を行っており、今後も投資教育コンテンツの拡充を進めてまいります。

今後の開発方針について

Trade Stand(トレスタ)では、今後も同様な株式投資に関する教育コンテンツの配信を随時行っていく予定です。 ・問い合わせ先 ▼Trade Stand(トレスタ)のご登録はこちらから《無料》 https://tradestand.jp/ ▼スマートフォンアプリのダウンロードはこちらから https://tradestand.jp/redirect/ts-dl-all.html ▼お問い合わせはこちらから https://tradestand.jp/support/contact-form/ ▼自動売買ソフト制作のご相談はこちらから https://tradestand.jp/support/development/

会社概要

会社名 ： 株式会社ナレッジクリエイション 本社 ： 東京都千代田区富士見1丁目2－27 2階 代表取締役： 川本 恒平 HP ： https://kn-creation.com/