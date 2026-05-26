ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー Google for Education 認定教育者への道 vol.3 ～ さらなる高みへ！レベル2実践テクニック ～を、2026年6月27日（土）にオンライン開催いたします。 本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。 イベントURL https://mikasa-ggl-090.peatix.com/ G-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制） https://www.facebook.com/groups/586849022687922

6月27日（土）開催の本イベントは、スクールエージェント株式会社 辻先生に Google for Education 認定教育者への道 vol.3 ～ さらなる高みへ！レベル2実践テクニック ～をテーマにご教授いただきます。 本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

本講座では、昨年のvol1, 2の講座で身につけた基礎的な活用力を土台に、より実践的で高度な活用力を磨き、Google for Education 認定教育者レベル2合格を目指します。 レベル2では、単なるツール操作にとどまらず、授業設計や学習者の主体性を引き出す活用、さらには校内外へと広げていく実践力が求められます。 先生一人ひとりが“実践者”から“変革の担い手”へとステップアップし、学びを学校全体へ波及させていくことを目指します。 さらなる高みを目指し、次のステージへ挑戦しましょう！

イベント詳細

Google for Education 認定教育者への道 vol.3 ～ さらなる高みへ！レベル2実践テクニック ～ ■開催日時: 2026年 6月 27日（土） 20:00～21:30 ■形式: Google Meet 開催 ＊お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。 ■参加費用: 無料 ■講師: 辻 史朗（つじ ふみあき）先生 スクールエージェント株式会社 GIGAスクールアクセラレーター 関東第一高等学校 非常勤講師・Google エンパワメントコーチ Google for Education 認定トレーナー / Google for Education 認定コーチ GEG Chiba City リーダー Google Cloud Certified - Generative AI Leader Google Cloud Certified - Associate Google Workspace Administrator

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

https://mikasa-ggl-090.peatix.com/

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。 G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。 学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。 参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。 ※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

https://www.facebook.com/groups/586849022687922 https://g-apps.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社 代表者：代表取締役社長 中西 日出喜 所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月 URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部 E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com ※ Google for Education、Google Meet、Googleカレンダー、Googleスライド は Google LLC の商標です。