TOKAI RADIOは、5月30日(土)から6月7日(日)まで実施する「TOKAI RADIO Summer Special」の一環として、6月2日(火)から6月7日(日)の期間、プロ野球中継番組「ガッツナイター」において特別企画を展開する。期間中は、中日ドラゴンズの交流戦を試合終了まで実況生中継。各日ごとに球界を代表するOB・レジェンドを解説陣に迎え、各試合の見どころや戦況をより深く掘り下げ、試合の醍醐味を余すことなく伝えていく。

6/2(火) 中日 vs ソフトバ ンク 中田翔 × 五十嵐亮太

6月2日(火)は、中日対ソフトバンク戦 解説は中田翔、ゲスト解説は五十嵐亮太。 長年主砲として活躍した中田が、現役時代に培った鋭い視点で試合を分析。現役時代に数々の名勝負を繰り広げたセットアッパー 五十嵐が、MLB経験も踏まえ白熱の試合を徹底解説する。実況は吉川秀樹(TOKAI RADIO)。

6/3(水) 中日 vs ソフトバ ンク 福留孝介 × 岩瀬仁紀

6月3日(水)、中日対ソフトバンク戦 解説は福留孝介、ゲスト解説は岩瀬仁紀。 中日ドラゴンズのレジェンドOBとして長年活躍した福留が、独自の視点で古巣の戦いを深く分析する。またNPB歴代最多セーブ記録を誇る守護神で、ドラゴンズ黄金期を支えたストッパー 岩瀬の熱い解説にも期待が高まる。実況は大澤広樹(TOKAI RADIO)。

6/4(木) 中日 vs ソフトバンク 山本昌 × 松田宣浩

6月4日(木)、中日対ソフトバンク戦 解説は山本昌、ゲスト解説は松田宣浩。 50歳まで現役を続けた鉄人左腕 山本昌。長年ドラゴンズを支えた経験から、試合の要所を分かりやすく解説する。ソフトバンクの主力として活躍したサードの名手であり、WBC日本代表としても活躍したホークスのレジェンド 松田が、独自の視点から試合のポイントに迫る。実況は源石和輝(TOKAI RADIO)。

6/5(金) 中日 vs 西武 山粼武司 × 松井稼頭央

6月5日(金)は中日対西武戦。解説は山粼武司、ゲスト解説は松井稼頭央。 中日・楽天で本塁打王を獲得した豪快な強打者 山粼が、パワー溢れる独自の視点で試合を分析する。ライオンズのレジェンドで、メジャーリーグでも活躍した天才スイッチヒッター 松井。強打者同士の解説対決に期待が高まる。実況は大澤広樹(TOKAI RADIO)。

6/6(土) 中日 vs 西武 中田翔 × 祖父江大輔

6月6日(土)は、中日対西武戦。解説は中田翔が週2度目の登場。ゲスト解説は祖父江大輔。 中日ドラゴンズで活躍したリリーフ右腕 祖父江と中田が、週末の大一番を熱く語る。実況は源石和輝(TOKAI RADIO)。

6/7(日) 中日 vs 西武 谷繁元信 × 工藤公康

6月7日(日)、中日対西武戦。最終日は、解説 谷繁元信、ゲスト解説 工藤公康。 NPB歴代最多出場記録を誇る名捕手で、監督経験も持つ谷繁の戦略眼は唯一無二。ソフトバンクを率いた名将で選手・監督双方の視点を持つ工藤が、試合を鋭く切り込む。名将同士の解説は、まさにファン必聴の豪華ラインナップ。「TOKAI RADIO Summer Special」のフィナーレを飾る。実況は吉川秀樹(TOKAI RADIO)。

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【番組概要】 ■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■番組タイトル：ガッツナイター ■出演：6月2日(火) 解説：中田翔 / ゲスト解説：五十嵐亮太 / 実況：吉川秀樹(TOKAI RADIO) 6月3日(水) 解説 ：福留孝介 / ゲスト解説 ：岩瀬仁紀 / 実況 ：大澤広樹(TOKAI RADIO) 6月4日(木) 解説：山本昌 / ゲスト解説：松田宣浩 / 実況：源石和輝(TOKAI RADIO) 6月5日(金) 解説：山粼武司 / ゲスト解説：松井稼頭央 / 実況：大澤広樹(TOKAI RADIO) 6月6日(土) 解説 ：中田翔 / ゲスト解説 ：祖父江大輔 / 実況 ：源石和輝(TOKAI RADIO) 6月7日(日) 解説：谷繁元信 / ゲスト解説：工藤公康 / 実況：吉川秀樹(TOKAI RADIO) ■メッセージボード：https://form.tokairadio.jp/dragonsst ■番組X：@guts1332 ■番組ハッシュタグ：#ガッツナイター