2026年5月26日

公益財団法人新聞通信調査会

公益財団法人新聞通信調査会（東京都千代田区、理事長・西沢豊）は、2026年6月23日（火）、日本記者クラブ10階ホールで、シンポジウム「トランプに揺さぶられる世界～日本の選択とメディアの対応～」を開催します。

トランプのアメリカが世界を揺さぶる。建国250年の今年、ベネズ エラやイランへの攻撃に踏み切るなど「力による平和」を掲げあか らさまな軍事力を誇示。強権的な振る舞いは世界経済の先行きも 曇らせた。これまで価値観を共有してきた欧州とは溝が深まる一 方、中国やロシアとは対決とディールを交錯させる。しかも自分の意に沿わないニュースを「フェイク」と決めつけ、既存メディアをあからさまに〝弾圧〟している。国際秩序が不 安定化する中、日本はいかなる選択をすべきなのか。分断が進む世 界にあってメディアの役割も問い直されている。

■日時： 2026年6月23日（火）12：30開場、13：00開演

■場所： 日本記者クラブ10階ホール

（東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル10階）

■登壇者：

▽基調講演

北岡伸一氏（東京大学名誉教授）

▽パネルディスカッション

パネリスト 小谷哲男氏（明海大学教授）

三牧聖子氏（同志社大学大学院教授）

<ビデオ出演> 津山恵子氏（ニューヨーク在住ジャーナリスト）

コーディネーター 川北省吾氏（共同通信社編集委員）

■プログラム：

13：05 第1部 基調講演

14：05 休憩

14：15 第2部 パネルディスカッション（～16：00終了）

新聞通信調査会：194７年設立の公益財団法人。「新聞通信事業の発展への寄与」を目的に、月刊誌『メディア展望』の発行や世論調査、講演会、シンポジウム、写真展の開催、「ボーン・上田記念国際記者賞」授与、通信社ライブラリーの運営などさまざまな事業を展開しています。https://www.chosakai.gr.jp/