宮城県の温泉リゾート「一の坊グループ」（本社：仙台市青葉区花京院）は、東北の食材の魅力発信と、料理を通じて生産者の想いをお客様に届ける取り組み「Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™」を行っています。 2026年5月18日（月）、料理長・料理人・新入社員がレストランの朝食で提供している葉物野菜を育てるしばさき農園（仙台市若林区）を訪問しました。現地で得た気づきをもとに、採れたて野菜の魅力を活かした一皿をお客様へお届けします。

背景 ～Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊(TM)とは～

宮城県をはじめ東北には、豊かな自然の中で育まれた多様な食材と、それを支える生産者の文化があります。一の坊グループでは、生産者を訪ね、食材が育つ環境やその背景にある想いに触れることで、その価値をより深く理解し、お客様へ伝える取り組みを行っています。 「Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™」は、料理人自らが生産地に足を運び、目利きした食材を料理として提供することで、生産者とお客様をつなぐ活動です。グループの垣根を越えて定期的に実施し、食材の魅力だけでなく、その背景にあるストーリーまで含めた“食体験”の創出を目指しています。

しばさき農園訪問レポート

しばさき農園は、広大な田園風景が広がる六郷地区でご夫妻が営む農園です。米づくりと並び野菜生産も盛んな地域で、レタスなどの葉物野菜を育てています。 訪問した際にご夫妻が手がけていたのは、グリーンカール、サニーレタスのほか、フリルレタス、ハンサムグリーン、オークレタスなど。毎日安定した品質で届けられるよう、毎週欠かさず種まきと苗づくりを行い、一株ずつ丁寧に手植えしています。

特に植え付け後の3～4日間は、ご主人が毎日手作業で水やりを行うなど、鮮度と品質を守るため細やかな手間を惜しみません。収穫された野菜はその日のうちに仙台市場へ出荷され、新鮮な状態で届けられています。

食を通じた新たな価値創出に向けて

畑では、「葉が丸く肉厚なもの」「赤とグリーンの彩りを楽しめるもの」など、品種ごとの特徴について直接話を伺いました。苦みや甘み、食感の違いを確かめながら、料理長たちはどのように組み合わせて提供するか意見を交わしました。 新入社員にとっても、生産者の手仕事や想いに直接触れる貴重な機会となり、食材への理解を深める時間となりました。

一の坊グループでは、今後も「ソト活」を通じて多様な生産者とのつながりを広げていきます。食材の背景にある物語を料理として表現し、お客様に新たな価値ある食体験を提供してまいります。

ホテル朝食でいただく、畑の恵み

松島一の坊とゆづくしSalon一の坊では、しばさき農園の葉物野菜を朝食で提供しています。丁寧に育てられたみずみずしいリーフレタスを、料理長特製のドレッシングとともにお楽しみいただけます。※仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

これまでの【Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™】

しばさき農園の野菜が味わえる、宮城の海と山と森の温泉リゾート

仙台・作並温泉／ゆづくしSalon一の坊「手しごとビュッフェ さくらダイニング」

https://www.atpress.ne.jp/news/6983853 https://www.atpress.ne.jp/news/9114215

～宮城や山形など“地元の素材”が主役～ 季節の素材をつかった“ひとさら”、職人の丁寧な手しごとを感じる料理を目の前でご用意。お好きなものをコース仕立てで楽しめるオーダービュッフェです。 宮城や山形など地元で獲れたものや育てたものをはじめ、収穫時期が短く生産量が少ないこだわりの地元ものをつかって、ここでしかお召し上がりいただけない、季節ごとのお料理に仕立てます。

松島温泉／松島一の坊 料理長厨房ビュッフェ「青海波」

https://www.ichinobo.com/sakunami/

～料理長の厨房にあなたをご招待～ ひとさらずつ楽しむ、オーダービュッフェは、新鮮な三陸の海の幸を中心にその日の水揚げで料理長が厳選し、お刺身やお寿司など日替わりで調理します。French menuと日本料理が並ぶので連泊でも楽しめます。 オーダーを受けてから目の前でお客様の“ひとさら”を提供する、プロの手さばきも間近で楽しめるカウンター割烹のようなオーダービュッフェです。

みやぎ蔵王・遠刈田温泉／ゆと森倶楽部 「ZAO FOOD DINING けやき」

https://www.ichinobo.com/matsushima/

契約農家直送 色とりどりの野菜たちやその日のお肉やお魚など素材を見ながら味わうことのできるオープンキッチン。 野菜ソムリエたちが目の前で作る出来たての料理をお客様の手へ。 手間暇惜しまず丁寧に作ったアミューズから、メイン、そしてデザートまでお客様へフリーオーダースタイルでご提供いたします。 あなたのために作る、あなた好みのプリフィクスディナーをお愉しみください。

リリースに関するお問い合わせは…

https://www.ichinobo.com/yutomori/

株式会社⼀の坊 営業推進本部 〒980-0013 宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10 TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00) Mail：press@ichinobo.com ▼お問い合わせフォームはこちら https://ichinobo.com/contact/?contact_type=contact-media

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