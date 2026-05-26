株式会社ベルデザイン(本社：埼玉県さいたま市、以下「ベルデザイン」)は、これまで展開してきたワイヤレス給電プラットフォーム『POWER SPOT』を基盤に、動画広告を視聴すると無料で街中で充電ができるサービス「POWER SPOT GO(以下、パワスゴ)」を新たに立ち上げ、2026年5月より順次展開を開始いたします。





株式会社ベルデザインは、100年変わらないコンセントによる電気の配り方を進化させることを目指しています。オフィス、カフェ、公園、街など様々な空間へワイヤレス給電を展開し、置くだけで給電・充電ができる世界を日常に組み込むことで、新たなエネルギーのタッチポイントを生み出す活動を行ってきました。

これまで主に什器などに埋め込みが容易な新規施設を中心に導入実績を積み重ねてきましたが、より多くのユーザーが無料で充電できる環境の拡充を実現するため、既存施設などへの後付け設置によって、幅広い場所に充電環境を展開していく必要性を感じ、本サービスの立ち上げに至りました。









■広告を見れば、無料で充電できる新たな『広告メディア』で既存施設をアップデート！

～無料充電スポット『パワスゴ』が求められる理由～





近年、スマートフォンは生活・仕事のインフラとして不可欠な存在となり、「充電できるかどうか」は、施設選択や滞在満足度に直結する要素となっています。





一方で、施設運営の現場では、

・既存施設における付加価値創出の難しさ

・収益源の多様化

・利用者体験を損なわずに導入できる新サービスへのニーズ

といった課題も顕在化しています。





パワスゴは、こうした課題に対し「給電・充電」という確実なニーズを起点に、空間そのものを「空間メディア」へと転換することを目的に開発されたサービスです。

利用者にとっては無料でシームレスな充電体験を生み出し、施設にとっては既存空間を活用した新たな価値創造と収益機会を生み出し、広告主にとってはロケーションデータに基づくインプレッション100％な広告メディアを生み出し、施設空間における新しい価値循環の創出を目指します。









■「POWER SPOT GO(パワスゴ)」とは

「POWER SPOT GO(パワスゴ)」は、ワイヤレス充電「POWER SPOT(R)」と広告配信を組み合わせた新しいメディアサービスです。

主にHOME、HOME-inside、POWER SPOT GOアプリによりサービスを提供します。





「パワスゴ」HOME

「パワスゴ」HOME-inside

「パワスゴ」アプリ画面の一部





(特許出願中)スマートフォンの充電という高いニーズを起点に広告を視聴することで無料充電が可能な仕組みを提供しています。また、IoT技術により、広告視聴数や利用データの取得・分析が可能となり、充電時間は任意で設定が可能となっております。





これにより

・利用者には利便性向上

・設置施設には付加価値向上

・広告主には高い視認性と効果測定が可能な広告メディア

という三者にメリットのあるサービスを実現します。









■三者に価値をもたらす仕組み

パワスゴは、以下の三者にとってメリットのあるサービス設計となっています。





利用者にとって

・ケーブル不要で、手軽にスマートフォンを充電できる利便性

・施設滞在中のストレス軽減、体験価値の向上





設置施設にとって

・既存空間を活用した新たな付加価値創出

・設備投資負担を抑えながら導入可能なサービスモデル

・施設の先進性・話題性向上





広告主にとって

・「充電」という高い関心状態で接触できる広告体験

・視認性が高く、行動前後の文脈で訴求可能なメディア

・実利用データに基づく効果測定









■現在の取り組み状況と今後の展開

現在、パワスゴはJ-POWER様協賛のもと、多様化するワーク・滞在空間における有効性を検証するため、以下の領域にて実証実験を実施しています。





・サービスオフィス内ワークラウンジ(共用空間)

・シェアラウンジ(滞在型空間)





これらの実証を通じて利用実態や広告効果、運用面での検証を進めています。

また今後は、ワークスペース機能およびリテール・滞在機能を備えた施設へと対象を拡張し、以下のような空間での展開を予定しています。





・ワークスペース空間(ドロップイン型オフィス、ワークラウンジ等)

・スポーツ・レジャー空間(ゴルフ練習場、ゴルフ場内レストラン等)

・商業・リテール空間(カフェ、飲食店、駅ビル、美容室等)

・公共・公益空間(駅、空港施設、病院、学術機関、行政機関、バスターミナル等)





人が集まり、滞在し、行動が生まれる空間(ワークスペース、スポーツ、リテール、公共空間等)における展開を通じて、パワスゴが持つ「空間メディア」としての可能性と施設空間価値向上への寄与を検証してまいります。









■会社概要

株式会社ベルデザイン

所在地： 埼玉県さいたま市南区根岸5-6-1

E-mail： info@bell-design.co.jp

URL ： https://www.bell-design.co.jp/