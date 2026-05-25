特定非営利活動法人 Social Care Good（本社：広島県広島市、代表：長谷川剛）は、2026年5月より、介護業界の深刻な人手不足解消を目的として、自宅からスマートフォンやパソコンで受講できる「オンライン介護職員初任者研修」の提供を開始します。eラーニングと介護現場でのOJTを組み合わせることで、育児・介護・仕事などの事情で通学が難しかった方も介護資格取得を目指せます。

■ なぜ今、オンライン介護資格なのか 厚生労働省の推計では、介護業界の人材不足がさらに深刻化すると見込まれています。しかし現実には、以下のような理由で学びたくても一歩を踏み出せない方が多く存在しています。 - 子育て中で通学が難しい - 家族介護をしながら働いている - 地方在住で近隣に養成校がない - 異業種から介護業界へ挑戦したい - 働きながら資格取得したい ホリスケアアカデミーでは、「通えないから無理」をなくし、介護の仕事に関わりたい人が挑戦できる仕組みづくりに取り組んでいます。 ■ サービスの特長 ① 通学不要・完全オンライン スマートフォン・パソコンで24時間いつでも受講可能。eラーニングと動画教材を活用し、自分のペースで学習を進めることができます。 ② 手頃な受講料：39,600円（税込） 受講料33,000円＋テキスト代6,600円の合計。交通費や移動時間が不要なため、従来型の通学研修と比較してトータルコストを抑えながら資格取得を目指せます。 ③ OJT実技確認で現場対応力も習得 オンラインで基礎知識を学んだ後、介護現場でのOJT（実技確認）を実施。修了後には「介護職員初任者研修修了証」を発行し、学びやすさだけでなく、実践力も兼ね備えた人材育成を行います。 ④ 専任講師によるサポート体制 学習中の疑問や不安には、専任講師が丁寧に対応。介護未経験の方でも、安心して学び続けられる環境を整えています。 ■ 対象となる方 - 介護の仕事に初めてチャレンジしたい方 - 異業種から介護業界への転職を検討している方 - 通学が難しく資格取得を諦めていた方 - 子育て・介護・仕事と両立しながら学びたい方 - すでに介護現場で働いており資格取得を目指す方 ■ ホリスケアアカデミーからのコメント 「介護の仕事は、人の人生を支える大切な仕事です。しかし現場では、働きたい気持ちはあるのに、資格取得の壁で諦める方を数多く見てきました。特に地方では、通学そのものが難しいケースもあります。今回のオンライン初任者研修は、『通えないから無理』をなくし、介護業界に新たな担い手を増やしたいという想いからスタートしました。介護の現場に関わりたい方が、一歩を踏み出せる仕組みとして、全国に広げていきたいと考えています。」 ■ 今後の展開 今後は、以下の取り組みを通じて、介護業界の人材不足解消と地域雇用創出の両立を目指します。 - 地方介護事業所との連携 - 子育て世代の就業支援 - 異業種からの介護転職支援 - シングルマザーや若年層の資格取得支援 - 地域の潜在人材の掘り起こし オンライン教育を活用することで、「学びたくても学べなかった人」に新たな機会を提供し、介護業界全体の持続可能性向上に貢献してまいります。

■ サービス概要 サービス名：オンライン初任者研修 提供開始：2026年5月 受講形態：eラーニング＋動画教材（通学不要） 実技確認：介護現場でのOJT実施 受講料：39,600円（受講料33,000円＋テキスト代6,600円、税込） 対応端末：スマートフォン・パソコン 修了証：介護職員初任者研修修了証を発行 運営：特定非営利活動法人 Social Care Good（屋号：ホリスケアアカデミー） 所在地：〒730-0051 広島県広島市中区大手町3丁目1-7-302 URL：https://academy.holiscare.or.jp