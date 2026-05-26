世界でも希少な日本古来の長寿ザメを専門に扱った、健康食品の通信販売事業をしている株式会社さぬき健康本舗(所在地：香川県高松市、代表：児山 茂)は、希少な国産サメ肝油「出雲珠うさぎ金油プレミアム」を父の日特別セールとして「赤札価格」で販売します。





最近、お父さん疲れてない？





▼「出雲珠うさぎ金油プレミアム」詳細

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZ98XTQ?th=1

https://www.rakuten.co.jp/sanukipg1/









■今年の父の日は健康を気遣う人が増加中

近年父の日は、お酒やファッション小物など“モノを贈る”だけでなく、「これからも元気でいてほしい」という想いから、「健康を気遣う贈り物」に注目が集まっています。

どんなに忙しくても参観日や運動会に来て応援してくれたお父さん。海や山で一緒に遊んでくれた元気なお父さん。

しかし、仕事や家庭を支える40代以降の男性は、睡眠不足や生活習慣の乱れ、疲労感を抱えながら過ごしているケースも少なくありません。

「最近なんか疲れているように見える・・・」

「健康診断の結果を気にしていた・・・」

「休みに寝ている時間が増えた気がする・・・」

そんな“小さなお父さんの変化”は、健康状態を見直すサインかもしれません。









■働き盛りの男性の突然死を招く恐ろしい「心疾患・脳血管疾患」

高血圧や肥満、ストレスを放置した結果、40代後半から50代にかけて発症リスクがピークに達するのが「心筋梗塞」や「脳卒中」です。心筋梗塞などの心疾患の発症率は、男性が女性の約2倍と圧倒的に高くなっています。激しい胸の痛み、突然の激しい頭痛、片方の手足のしびれ、ろれつが回らないなどの症状は、命に関わるサインです。躊躇(ちゅうちょ)なく救急車を呼ぶ必要があります。脳卒中は40代では年間およそ75人(10万人あたり)ですが、50代で4倍(300人)、60代になると11倍以上(850人)へと跳ね上がります。60代男性にとって、脳卒中は非常に身近な脅威になります。心筋梗塞、脳卒中ともに50代に入ると40代の「3～4倍」にグラフが急上昇します。





40代・50代・60代男性の心筋梗塞・脳卒中の年間発症率





■健康維持のためには日々の予防習慣が重要

忙しい毎日を送る父親世代にとって、運動や食生活の見直しに加え、日常の中で無理なく健康習慣を続けることが重要と考えられています。

青魚由来のDHA・EPAなどは、食生活のバランスを意識する人から注目されている成分であり、年齢とともに気になりやすい毎日のコンディション維持や、健やかな生活習慣への関心が高まっています。

また、十分な休息や睡眠、規則正しい生活は、健康維持の土台として重要視されており、近年は“将来のための予防意識”から日々の習慣を見直す人も増えているようです。

そこで当社では、“これからも元気でいてほしい”という想いを形にする選択肢として、国産長寿ザメ由来成分を配合した「出雲珠うさぎ金油プレミアム」を父の日に合わせ「赤札価格」で販売します。









■商品の特徴

(1) 国産サメにこだわる理由

通常使われるサメ肝油は寿命20年ほどのヨシキリザメですが、出雲珠うさぎ金油プレミアムは80年以上生きる長寿ザメとして知られる国産アブラツノザメを使用。3代続くサメ専門の漁師が500種類以上の中で「骨の奇形や癌を見たことがない」と唸るほどの生命力の強さが特徴です。





(2) 睡眠の質が気になる方へ(DAGEに注目)

国産サメ肝油からしか採れないDAGEは睡眠の質を高め、深い眠りをサポートする成分として注目されています。また、DAGEは赤ちゃんを守る成分として知られ、免疫機能を支える役割があります。母乳にも含まれる成分ですが、母乳の50～200倍のDAGEが含まれています。





(3) 4粒でマグロ12切れ分のDHA・EPA・DPAが摂れる！

普段の食事では補いにくい青魚のサラサラ成分(DHA、EPA、DPA)に加え、目覚めスッキリ成分DAGEが黄金比率で配合されています。1日1～4粒を体質やライフスタイルに合わせて飲むことで通常の食事では補いきれない青魚成分を摂ることができます。

バランスよくこの4つの成分を同時に摂れるのが出雲珠うさぎ金油プレミアムです。





(4) 安心の国内生産、国産原料、国内大学の研究(オールジャパンの製品です)

健康補助食品のGMP(医薬品製造レベルの製造・品質管理基準)製造所として認定された国内トップレベルの工場で製造しており、安心してお飲みいただけます。









■セール概要

【Amazon】

商品名 ： 出雲珠うさぎ金油プレミアム4ヶ月分(1日1粒)

価格 ： 20％オフの1袋2,384円(通常価格2,980円)

セール期間： 2026年5月27日～6月2日

内容 ： 1袋120粒入り(4ヶ月分)

セール場所： Amazon

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZ98XTQ?th=1





【楽天市場】

商品名 ： 出雲珠うさぎ金油プレミアム4ヶ月分(1日1粒)

価格 ： 50％オフの1袋1,490円(通常価格2,980円)

セール期間： 2026年6月4日～6月11日

内容 ： 1袋120粒入り(4ヶ月分)

セール場所： 楽天市場

URL ： https://www.rakuten.co.jp/sanukipg1/









■アンケート調査

アンケート実施期間： 2026年5月14日～2026年5月21日

アンケートURL ： https://x.com/sanukikenkou/status/2054837579493814442

アンケート質問 ： お父さんの健康、気になりますか？

アンケート回答数 ： 107票

アンケート結果 ： よくある：49.5％、たまにある：35.5％

あまりない：5.6％、あまり意識したことがない：9.3％





＜アンケート回答者の声＞

・健康診断に引っ掛かったと聞いて心配。元気でいてほしい。

・しんどくても我慢する父なので心配です。

・そろそろ健康に気を付けて食生活を改善してほしい。

・お酒いっぱい飲むので心配です。





アンケート結果

国産クワトロ金油

マグロ12切分のDHA・EPA・DPA

DAGEが母乳の50～200倍

1日たったの1粒

楽天デイリーランキング第一

Amazonレビュー高評価





■会社概要

商号 ： 株式会社さぬき健康本舗

代表者 ： 代表取締役 児山 茂

所在地 ： 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10 高松寿町プライムビル4F

設立 ： 2013年

事業内容： 健康食品通信販売事業

資本金 ： 2,299万円

URL ： https://www.sanukipg.com/687744938









■関連サイト

HP ： https://www.sanukipg.com/687744938

公式Instagram： https://www.instagram.com/sanukikennkouhonpo/

公式X ： https://x.com/sanukikenkou

公式オンラインショップ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?ref_=ast_bln









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口

TEL：0120-949-575