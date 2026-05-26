&TEAMが雑誌『オレンジページ』で韓国ごはんにトライ！ コウケンテツの誌上料理レッスン【6/17発売・予約受付中】 ～&TEAM TAKIさん、JOさんが「チャプチェ」を手作り！ エプロン姿も披露～
株式会社オレンジページ（東京都港区）が月2回（2日、17日）刊行する生活情報誌『オレンジページ』は、2026年6月17日（水）で創刊41周年を迎えます。同日発売の周年記念号では、特別企画として、巻頭の料理特集に、世界で活躍するグローバルグループ「&TEAM」の登場が実現！ メンバーのなかでも料理好きなTAKIさんと、食べること（特に白米）が大好きというJOさんが、『オレンジページ』の誌上料理レッスンに挑戦、人気料理家・コウケンテツさんから韓国の家庭の味「チャプチェ」を教わりました。楽しいレッスンの様子が全4ページ（カラー）にわたって掲載される『オレンジページ』7月2日号（通常版、増刊）、7月3日号増刊は、ただいま全国の書店、ネット書店で予約受付中です。
&TEAM
BTSやENHYPENを輩出した韓国の大手エンタメ企業「HYBE」の日本本社から誕生した、初の9人組グローバルグループ「&TEAM（エンティーム）」。2022年にデビューし、日本と韓国を行き来しながら活動中。韓国デビュー作での初日ミリオン達成やNHK紅白歌合戦出場など、世界中で快進撃を続けている。公式InstagramやX、YouTubeも大人気。 Instagram https://www.instagram.com/andteam_official X https://x.com/andTEAMofficial YouTube https://www.youtube.com/@andTEAM_official
コウケンテツ
『オレンジページ』をはじめ雑誌・テレビで活躍する料理研究家。食材のよさを生かした作りやすい家庭料理のレシピが人気で、韓国料理に定評あり。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」でもレシピを公開中。 https://www.youtube.com/@kohkentetsukitchen
■掲載誌情報
書名：『オレンジページ』2026年7月2日号（通常版）／7月2日号増刊、7月3日号増刊（付録つき） 発売日：2026年6月17日（水） ※全国の書店、ネット書店で予約受付中！ 7月2日号 640円（税込） https://www.orangepage.net/books/2062 7月2日号増刊 1,430円（税込） https://www.orangepage.net/books/2063 7月3日号増刊（※） 1,430円（税込） https://www.orangepage.net/books/2064 ※セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定。予約はセブンネットショッピングのみ。
＜このリリースに関するお問い合わせ先＞ 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ 総務企画部・広報担当 遠藤 press@orangepage.co.jphttps://newscast.jp/attachments/3lqWWG2mcqxnAdSIQkWg.pdf