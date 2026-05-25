スキンケアとフレグランスが同時に体験できる、韓国のプレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」が、ブランドローンチ2周年を記念し、5月27日に「ディープブルーシー セラム 」を新発売いたします。本製品は、日本でも大きな支持を得ている保湿・鎮静ケアライン「カーミングアイランド（Calming Island）」シリーズから登場した新製品で、敏感で赤みが気になる肌のための保湿・鎮静セラムです。5月27日（水）午後8時、Qoo10で開催されるFLORODORAブランドライブにて初公開され、ライブ限定の豪華特典もご用意しております。

■ CICAを丸ごと配合したこだわりのマルチケアセラム「ディープブルーシー セラム」

【ポイント①】CICAを丸ごと取り入れたスキンケア処方 韓国初※となる、花・葉・茎まで丸ごと配合したCICA（シカ）を採用。 特に“花”は、葉と比較して約3～5倍高い整肌・保湿効果を持つとされ、外部刺激による赤みや敏感になった肌をやさしく整えながら、うるおいを与えます。（※自社基準） 【ポイント②】海のエネルギーに着目した「Algae Peptide™」配合 “海のCICA”とも呼ばれる海洋由来のバイオペプチド成分「Algae Peptide™（アルゲペプチド）」を配合。 肌のうるおい環境を整え、健やかな肌コンディションをサポートします。 【ポイント③】高純度99.9％サーモン由来PDRN＆ナイアシンアミド配合 高純度99.9％のサーモン由来PDRNとナイアシンアミドを配合。 肌にうるおいを与え、ハリ感のある明るい印象の肌へ導きます。 【ポイント④】夏のデイリーケアに最適なウォータリーテクスチャー 暑い季節でも快適に使用できるよう、べたつきを抑えたみずみずしいウォータリーテクスチャーを採用。 軽やかに伸び広がり、素早く肌になじみます。さらに、ひんやりとしたクーリング感のある使用感により、熱によって敏感になった肌を穏やかに整え、夏のデイリーケアアイテムとしても活躍します。

■Kitty Bunny Ponyとのコラボ トラベルキット発売

ディープブルーシー セラム発売を記念して、韓国のパターンブランド「Kitty Bunny Pony（キティバニーポニー）」とコラボレーションしたトラベルキットも発売します。 シグネチャーパターンが施されたキッチュなデザインのポーチには、以下が同梱されています。 ・ディープブルーシー セラム15ml ・カーミングアイランド スキンケア トラベルキット （クレンジングオイル 1.5ml / ジェルクリーム 1.5ml / スージングマスク 1.5ml） 販売価格：2,900円 旅行時にも手軽に使用できるよう企画されており、該当トラベルキットは5月18日よりFLORODORA Qoo10公式ショップにて別途購入が可能です。

■ Qoo10ブランドライブで「ディープブルーシー セラム」を初公開

配信日時：2026年5月27日（水）午後8:00～ 配信プラットフォーム：Qoo10 ブランドライブ https://live.qoo10.jp/pc/livedetail/937?share=true&jaehuid=Q198995063 販売商品：【ディープブルーシーセラム】ほかFLORODORA全商品 販売URL：https://www.qoo10.jp/shop/florodora ライブ放送では、以下の限定特典をご用意しております。 ・ディープブルーシー セラム 100ml 購入者全員に KBPコラボ トラベルポーチセットをプレゼント ・カーミングアイランド 企画セット オプション購入時にファーミングエッセンス 150mlを追加プレゼント ・カーミングアイランド オードパルファム 50ml 購入時にディープブルーシー セラム 100ml 本品をプレゼント

■ メガ割と連携した特別特典

今回のQoo10ブランドライブは、5月29日よりスタートするQoo10メガ割プロモーションと連動して開催されます。 事前にライブ通知を設定し、ブランドライブを視聴したお客様には、メガ割期間中に使用できる追加クーポン特典を提供。よりお得な価格で製品をご購入いただけます。

■Qoo10メガ割 プロモーション詳細

開催期間：2026年5月29日（金）17:00 ～ 6月10日（水）23:59 【1】ディープブルーシー セラム 100ml 単品 通常価格：\5,000 → メガ割特価：\3,150 → メガ割最大割引適用価格：\2,394 ＋ サンエッセンス 50ml（3,000円相当）プレゼント 【2】ディープブルーシー セラム 100ml 1+1 通常価格：\10,000 → メガ割特価：\6,500 → メガ割最大割引適用価格：\4,940 ＋ サンエッセンス 50ml（3,000円相当）プレゼント ＋ Kitty Bunny Ponyコラボポーチ プレゼント 【3】FLORODORA オードパルファム 50ml （カーミングアイランド / ユースメモリー） ※2,000円以上ご購入時5％割引 通常価格：\10,000 → メガ割特価：\6,500 → メガ割最大割引適用価格：\4,940 ＋ ディープブルーシー セラム 100ml（5,000円相当）プレゼント このほかにも、セラムを含むカーミングアイランド企画セットを\4,560～ご購入いただけるなど、さまざまなプロモーションをご用意しております。

■ FLORODORAについて

韓国発のプレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」は、“自然・文化・未来を込める”というブランド哲学のもと、2024年に誕生。敏感肌にも配慮した低刺激処方と、感性に寄り添う香り設計を特長に、スキンケアおよびフレグランスの両ラインを展開しています。ブランドローンチ2周年を機に、日本市場においても新作セラムを中心とした展開を進め、より快適で軽やかなデイリースキンケアの提案を行っていきます。

■ FLORODORA公式情報

◆ Qoo10公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/florodora ◆ 日本公式Instagram https://www.instagram.com/florodora.japan/ ◆ 日本公式X（旧Twitter） https://x.com/Florodora_JP ◆ 日本公式LINE https://line.me/R/ti/p/@780yfnap