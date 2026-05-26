株式会社ローソン（本社：東京都品川区）は、店内で手作りするスムージーを提供する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」にて、2026年5月26日（火）より『宇治抹茶スムージー』（税込500円）を発売します。

本商品は、1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用した本格派の抹茶スムージーです。香り高い宇治抹茶に、生乳100％使用の牛乳と練乳を合わせ、さらにわらび餅と黒蜜をトッピング。“飲む和スイーツ”として楽しめる、贅沢感のある一杯に仕上げました。 また、「MACHI café＋」は2026年5月に東北エリアへ初進出。5月末までに全国81店舗へ拡大予定です。

わらび餅×黒蜜で楽しむ、“和パフェ感覚”の宇治抹茶スムージー

https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

近年、抹茶は国内外で人気が高まり、カフェドリンクやスイーツ市場でも注目を集めています。 ローソンでは、本格的な宇治抹茶の味わいを、コンビニで手軽に楽しめる商品として『宇治抹茶スムージー』を開発しました。 使用する抹茶は、1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」が厳選した宇治抹茶。濃厚な旨みと上品な香りが特長で、国内外で高い評価を受けています。 なめらかな抹茶スムージーに、もちっとした食感のわらび餅と、コク深い黒蜜をトッピング。抹茶のほろ苦さとミルクのまろやかさが重なり、まるで和パフェのような満足感を楽しめます。 さらに、税込500円のワンコイン価格で、本格的な抹茶スイーツドリンクを気軽に味わえる点も特長です。

商品概要

〇商品名：宇治抹茶スムージー 〇価格：500円（税込） 〇発売日：2026年5月26日（火） 〇発売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗 〇商品特長：京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用。 生乳100％使用の牛乳と練乳を加えたまろやかな味わいです。 わらび餅と黒蜜をトッピングし“和パフェ”のような贅沢感ある飲むスイーツ。 抹茶ほろ苦さとコク深い甘み、まろやかな余韻をお楽しみいただけます。

「MACHI café＋」東北エリアへ初進出

これまで関東・北海道を中心に展開してきた「MACHI café＋」は、2026年5月より東北エリアへ初進出します。 5月29日（金）までに、青森県・岩手県・宮城県・秋田県の計20店舗へ導入予定。 これにより、「MACHI café＋」の展開店舗数は全国81店舗（2026年5月末時点）となります。

【2026年５月 MACHI café＋ 新規導入店舗及び導入日】

■5月22日（金）導入 ローソン弘前神田五丁目店（青森県弘前市大字神田５‐６‐１） ローソン青森平新田店 青森県青森市大字平新田字森越１１‐２ ローソン平内小湊店 青森県東津軽郡平内町大字小湊字下槻１８‐１ ローソン十和田三本木下平店 青森県十和田市大字三本木字下平１４５‐２ ローソン二戸病院前店 岩手県二戸市堀野字大川原毛５７番地１ ローソン名取熊野堂店 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口上２１‐１ ローソン仙台荒井西店 宮城県仙台市若林区なないろの里２‐１１‐９ ローソン大館釈迦内南店 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２８０‐１ ローソン鹿角花輪店 秋田県鹿角市花輪字高井田４８‐２ ■5月29日（金）導入 ローソン秋田日赤病院前店 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切２７‐１ ローソン秋田さくら店 秋田県秋田市桜２‐１７‐１１ ローソン横手赤坂館ノ下店 秋田県横手市赤坂字館ノ下１４８ ローソン盛岡門店 岩手県盛岡市門１‐１８‐４０ ローソン盛岡津志田西一丁目店 岩手県盛岡市津志田西１‐２３‐１６ ローソン大槌バイパス店 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚２７字花輪田３‐１ ローソン大東摺沢店 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前８‐２ ローソン大崎古川十日町店 宮城県大崎市古川十日町２‐７ ローソン仙台小角店 宮城県仙台市泉区小角字白山１１‐１ ローソン仙台秋保店 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０３‐１ ローソンむつ奥内店 青森県むつ市大字奥内字中道２７‐１

導入店舗全店はこちらからご確認いただけます ▶ https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは2022年9月より、店内厨房スペースを活用し、店内で注文ごとに一杯ずつ手作りする「MACHI café＋」を展開しています。「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まったサービスで、“あなたに会いに来た”“あなたから買いたい”と思っていただける関係づくりを目指しています。 サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度※を設け、「リーダークルー」「ファンタジスタ」として認定。スタッフの育成とモチベーション向上にもつなげています。 毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけ、生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時12～15種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。