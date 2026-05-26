【2026年版】リユース市場拡大の裏で進む“買取店の人時生産性競争”とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350229/images/bodyimage1】
リユース市場は現在も拡大を続けており、出張買取・催事買取・LINE査定など、買取店の事業形態も大きく多様化しています。
一方で2026年現在、業界内では「人を増やさず、どう店舗を回すか」が重要課題として急速に注目され始めています。
特に地方エリアや中小規模店舗では、人材採用そのものが難しくなっており、少人数運営が常態化しています。その中で現在、買取業界では“人時生産性”という考え方が重視され始めています。
単純な売上競争ではなく、「限られた人数でどれだけ効率的に利益を生み出せるか」が、店舗運営を左右する時代へ変化しつつあります。
■ 人手不足が“慢性化”している
現在、多くの買取店では人材不足が深刻化しています。
特に地方エリアでは、
若年人口減少、
採用難、
高齢化、
などの影響によって、スタッフ確保が難しくなっている店舗も少なくありません。
その結果、
店長が査定・接客・問い合わせ対応を兼任している、
少人数で複数店舗を管理している、
催事運営と店舗業務を同時進行している、
といったケースも増えています。
以前は「忙しくても人を増やせば回る」という考え方もありましたが、現在はそもそも採用自体が難しくなっているため、“今いる人数でどう回すか”が重要視されています。
■ 問い合わせ増加で現場負荷が急拡大
近年はLINE査定やInstagram DM査定の普及によって、問い合わせ件数そのものも急増しています。
以前は電話中心だった問い合わせも、現在では、
LINE、
Instagram、
ホームページ、
Googleマップ、
など複数チャネルへ分散しています。
そのため現場では、
査定中に電話が鳴る、
LINE返信中にDMが増える、
問い合わせ履歴を探すだけで時間がかかる、
など、細かな対応業務が積み重なりやすくなっています。
特に少人数店舗では、“対応するだけで一日が終わる”状態になっているケースも少なくありません。
■ なぜ2026年に“人時生産性”が重視されているのか
背景には、利益構造の変化があります。
現在の買取業界では、
広告費上昇、
人件費増加、
相場変動、
価格競争激化、
などによって、以前より利益率を維持しづらくなっています。
そのため現在は、「売上が大きい店舗」よりも、「少人数でも利益を残せる店舗」のほうが安定経営しやすくなっています。
また、問い合わせ件数や査定件数だけでなく、
スタッフ一人あたりの利益、
対応件数、
成約率、
在庫回転率、
などを重視する店舗も増え始めています。
現在は、“どれだけ人を使うか”ではなく、“どれだけ無駄を減らせるか”が経営テーマになり始めています。
■ “情報を探す時間”が生産性を下げている
現在、現場で大きな問題になっているのが、“情報分散”です。
例えば、
問い合わせ履歴はLINE、
顧客情報は紙、
在庫管理はExcel、
売上管理は別システム、
というように、情報が分断されている店舗も少なくありません。
その結果、
「過去履歴を探す」
「誰が対応したか確認する」
「在庫状況を確認する」
だけで大量の時間が消費されています。
特に出張買取や催事買取を行う店舗では、リアルタイム共有ができないことで、二重対応や対応漏れも発生しやすくなっています。
現在は、“査定する時間”より、“整理する時間”のほうが増えている店舗も珍しくありません。
リユース市場は現在も拡大を続けており、出張買取・催事買取・LINE査定など、買取店の事業形態も大きく多様化しています。
一方で2026年現在、業界内では「人を増やさず、どう店舗を回すか」が重要課題として急速に注目され始めています。
特に地方エリアや中小規模店舗では、人材採用そのものが難しくなっており、少人数運営が常態化しています。その中で現在、買取業界では“人時生産性”という考え方が重視され始めています。
単純な売上競争ではなく、「限られた人数でどれだけ効率的に利益を生み出せるか」が、店舗運営を左右する時代へ変化しつつあります。
■ 人手不足が“慢性化”している
現在、多くの買取店では人材不足が深刻化しています。
特に地方エリアでは、
若年人口減少、
採用難、
高齢化、
などの影響によって、スタッフ確保が難しくなっている店舗も少なくありません。
その結果、
店長が査定・接客・問い合わせ対応を兼任している、
少人数で複数店舗を管理している、
催事運営と店舗業務を同時進行している、
といったケースも増えています。
以前は「忙しくても人を増やせば回る」という考え方もありましたが、現在はそもそも採用自体が難しくなっているため、“今いる人数でどう回すか”が重要視されています。
■ 問い合わせ増加で現場負荷が急拡大
近年はLINE査定やInstagram DM査定の普及によって、問い合わせ件数そのものも急増しています。
以前は電話中心だった問い合わせも、現在では、
LINE、
Instagram、
ホームページ、
Googleマップ、
など複数チャネルへ分散しています。
そのため現場では、
査定中に電話が鳴る、
LINE返信中にDMが増える、
問い合わせ履歴を探すだけで時間がかかる、
など、細かな対応業務が積み重なりやすくなっています。
特に少人数店舗では、“対応するだけで一日が終わる”状態になっているケースも少なくありません。
■ なぜ2026年に“人時生産性”が重視されているのか
背景には、利益構造の変化があります。
現在の買取業界では、
広告費上昇、
人件費増加、
相場変動、
価格競争激化、
などによって、以前より利益率を維持しづらくなっています。
そのため現在は、「売上が大きい店舗」よりも、「少人数でも利益を残せる店舗」のほうが安定経営しやすくなっています。
また、問い合わせ件数や査定件数だけでなく、
スタッフ一人あたりの利益、
対応件数、
成約率、
在庫回転率、
などを重視する店舗も増え始めています。
現在は、“どれだけ人を使うか”ではなく、“どれだけ無駄を減らせるか”が経営テーマになり始めています。
■ “情報を探す時間”が生産性を下げている
現在、現場で大きな問題になっているのが、“情報分散”です。
例えば、
問い合わせ履歴はLINE、
顧客情報は紙、
在庫管理はExcel、
売上管理は別システム、
というように、情報が分断されている店舗も少なくありません。
その結果、
「過去履歴を探す」
「誰が対応したか確認する」
「在庫状況を確認する」
だけで大量の時間が消費されています。
特に出張買取や催事買取を行う店舗では、リアルタイム共有ができないことで、二重対応や対応漏れも発生しやすくなっています。
現在は、“査定する時間”より、“整理する時間”のほうが増えている店舗も珍しくありません。