【2026年最新情報】多店舗展開する買取チェーンで“在庫偏在”が深刻化 利益を圧迫する管理課題とは
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近年、リユース市場の拡大に伴い、買取チェーンの多店舗展開が全国的に加速しています。
特に出張買取や催事買取を組み合わせた事業モデルが広がる中で、店舗数そのものは増えている一方、“在庫管理”に関する課題も急速に表面化し始めています。
その中でも2026年現在、業界内で問題視されているのが「在庫偏在」です。
店舗ごとに在庫状況が見えづらくなり、「売れる店舗に商品がない」「売れにくい店舗に在庫が滞留する」といった状態が各地で発生しています。
一見すると単なる在庫配置の問題に見えますが、実際には資金効率悪化や粗利低下、機会損失にも直結する経営課題になり始めています。
■ 多店舗化によって“在庫の全体像”が見えなくなっている
以前の買取店では、1店舗単位で在庫を管理するケースが一般的でした。
しかし現在は、複数店舗・催事会場・倉庫・出張買取チームなど、在庫保管場所そのものが分散しています。
その結果、
「どの商品がどこにあるのか」
「どの店舗で在庫が滞留しているのか」
「今どの商材が不足しているのか」
をリアルタイムで把握できていない店舗も増えています。
特にブランド品・時計・ジュエリー・ホビーなど回転率が重要な商材では、店舗ごとの需要差が大きいため、在庫偏在が利益へ直接影響しやすくなっています。
■ “売れる店舗に在庫がない”問題が発生
現在、多店舗展開する買取チェーンで増えているのが、「販売機会を逃す」ケースです。
例えば、
都市部店舗では人気商材が不足している一方、
地方店舗では同じ商材が長期滞留している、
といった状況も珍しくありません。
本来であれば店舗間移動によって最適化できるはずですが、在庫状況を横断的に把握できていないため、調整が後手に回るケースが増えています。
また、催事買取で大量に仕入れた商品が、そのまま一部店舗へ偏ることで、在庫回転率が低下する問題も発生しています。
結果として、
「売上はあるのに資金繰りが苦しい」
「在庫量が増え続けている」
という状況に陥る店舗も増加しています。
■ なぜ2026年に“在庫偏在”が深刻化しているのか
背景には、買取業界全体の拡大があります。
近年は出張買取・催事買取・宅配買取など、仕入れ経路が多様化したことで、従来より短期間で大量の商品が流入するようになっています。
一方、多くの現場では依然としてExcelや紙台帳中心で在庫管理を行っているケースも少なくありません。
その結果、
「最新在庫が反映されていない」
「店舗ごとの在庫量が見えない」
「どの商品がどれだけ滞留しているか分からない」
といった問題が起きやすくなっています。
また、スタッフごとに管理方法が異なることで、入力漏れや二重登録なども発生しやすくなっています。
■ “在庫があるのに売れない”状態が利益を削る
現在、リユース業界では「仕入れ」だけでなく、「在庫回転率」が利益を左右する時代になっています。
特に高額商材では、在庫保有期間が長引くだけで資金効率が悪化し、キャッシュフローへ影響するケースもあります。
また、在庫偏在によって、
「売れるエリアに商品がない」
「価格調整タイミングが遅れる」
「市場相場下落前に動かせなかった」
などの機会損失も発生しています。
一方で現場では、「なんとなく在庫が多い」という感覚管理になっている店舗も多く、具体的な滞留状況や粗利圧迫要因を把握できていないケースも増えています。
近年、リユース市場の拡大に伴い、買取チェーンの多店舗展開が全国的に加速しています。
特に出張買取や催事買取を組み合わせた事業モデルが広がる中で、店舗数そのものは増えている一方、“在庫管理”に関する課題も急速に表面化し始めています。
その中でも2026年現在、業界内で問題視されているのが「在庫偏在」です。
店舗ごとに在庫状況が見えづらくなり、「売れる店舗に商品がない」「売れにくい店舗に在庫が滞留する」といった状態が各地で発生しています。
一見すると単なる在庫配置の問題に見えますが、実際には資金効率悪化や粗利低下、機会損失にも直結する経営課題になり始めています。
■ 多店舗化によって“在庫の全体像”が見えなくなっている
以前の買取店では、1店舗単位で在庫を管理するケースが一般的でした。
しかし現在は、複数店舗・催事会場・倉庫・出張買取チームなど、在庫保管場所そのものが分散しています。
その結果、
「どの商品がどこにあるのか」
「どの店舗で在庫が滞留しているのか」
「今どの商材が不足しているのか」
をリアルタイムで把握できていない店舗も増えています。
特にブランド品・時計・ジュエリー・ホビーなど回転率が重要な商材では、店舗ごとの需要差が大きいため、在庫偏在が利益へ直接影響しやすくなっています。
■ “売れる店舗に在庫がない”問題が発生
現在、多店舗展開する買取チェーンで増えているのが、「販売機会を逃す」ケースです。
例えば、
都市部店舗では人気商材が不足している一方、
地方店舗では同じ商材が長期滞留している、
といった状況も珍しくありません。
本来であれば店舗間移動によって最適化できるはずですが、在庫状況を横断的に把握できていないため、調整が後手に回るケースが増えています。
また、催事買取で大量に仕入れた商品が、そのまま一部店舗へ偏ることで、在庫回転率が低下する問題も発生しています。
結果として、
「売上はあるのに資金繰りが苦しい」
「在庫量が増え続けている」
という状況に陥る店舗も増加しています。
■ なぜ2026年に“在庫偏在”が深刻化しているのか
背景には、買取業界全体の拡大があります。
近年は出張買取・催事買取・宅配買取など、仕入れ経路が多様化したことで、従来より短期間で大量の商品が流入するようになっています。
一方、多くの現場では依然としてExcelや紙台帳中心で在庫管理を行っているケースも少なくありません。
その結果、
「最新在庫が反映されていない」
「店舗ごとの在庫量が見えない」
「どの商品がどれだけ滞留しているか分からない」
といった問題が起きやすくなっています。
また、スタッフごとに管理方法が異なることで、入力漏れや二重登録なども発生しやすくなっています。
■ “在庫があるのに売れない”状態が利益を削る
現在、リユース業界では「仕入れ」だけでなく、「在庫回転率」が利益を左右する時代になっています。
特に高額商材では、在庫保有期間が長引くだけで資金効率が悪化し、キャッシュフローへ影響するケースもあります。
また、在庫偏在によって、
「売れるエリアに商品がない」
「価格調整タイミングが遅れる」
「市場相場下落前に動かせなかった」
などの機会損失も発生しています。
一方で現場では、「なんとなく在庫が多い」という感覚管理になっている店舗も多く、具体的な滞留状況や粗利圧迫要因を把握できていないケースも増えています。