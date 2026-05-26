岐阜のWeb制作会社が外注ゼロ・新卒育成で売上2億円｜2,000社超の相談実績を持つサイバーインテリジェンスが、AI時代でも淘汰されない内製化組織と一次情報SEOの「利創経営」を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350373/images/bodyimage1】
次世代型ビジネスマッチングプラットフォーム「未来共創コミュニティ」を運営する株式会社ロードマップ（本社：東京都中央区、代表取締役：石川真実）は、株式会社サイバーインテリジェンス（本社：岐阜県岐阜市）の代表取締役・渡辺誠司氏へのインタビュー記事を公開し、AIと専門家の知見を活かした最適なビジネス連携の実現を目指します。
1. なぜ今、「株式会社サイバーインテリジェンス」という企業に注目するのか
岐阜県岐阜市を拠点とする株式会社サイバーインテリジェンスは、Webコンサルティング・ホームページ制作・SEO対策・Web広告・採用活動支援を手がけるWebマーケティング企業です。2,000社以上の相談実績を誇り、来訪クライアントの約7割が「リニューアル目的」というデータが、同社への高い信頼と再来訪率を物語っています。
Googleの口コミでは岐阜県内ダントツ・全国トップクラスの評価を獲得。約20名弱の組織規模で年商2億円を達成しており、小規模ながら高い生産性を誇る「隠れた実力企業」です。外注を一切使わない100%内製化体制と、新卒に対して6ヶ月・960時間に及ぶ独自研修を実施するという業界異例の組織戦略が、その圧倒的な品質の根幹を支えています。
2. 未来共創コミュニティが注目する、サイバーインテリジェンスの「5つの連携価値」
未来共創コミュニティでは、株式会社サイバーインテリジェンスとの協業・導入を検討する企業に向けて、以下5つの領域でのマッチング支援を行います。
2-1. 成果直結型ホームページ制作（30万円～）
「問い合わせを最大化する」マーケティング思考に特化したサイト制作
優秀な営業マンのノウハウをサイトに落とし込む独自アプローチ
リニューアル案件でも高い成果を実現。クライアントの約7割がリニューアル目的で依頼
2-2. WordPressカスタマイズ（全国トップクラスの技術力）
顧客の「こうしたい」を叶えるカスタム投稿など高度な実装力
テンプレートに頼らないオリジナルサイト構築
マーケティング成果に直結するWordPress活用を実現
2-3. SEO対策（専任体制・一次情報重視）
SEOだけに向き合う専任スタッフが対応
AIに代替されない「ヒアリング力」と「現場の一次情報」を活かした独自SEO
製造業など特定業種への専門特化ページも展開
2-4. Web広告（PPC）運用（専任スタッフ配置）
SEOとは完全に役割を分けた専任PPC担当者による運用
「創る・育てる・集める」の3機能を明確に分業化した体制が競合との差別化要因
経営課題の解決を目的とした広告戦略を提案
2-5. 採用活動支援・採用サイト制作
第二創業・事業承継など、会社の未来に合わせた採用ブランディングに対応
「Behind the Story（言葉にならない背景）」を汲み取るヒアリングで採用ページを制作
採用競争力強化を視野に入れたWebコンサルティングを提供
3. 「利創経営」が生む、サイバーインテリジェンスの独自性
代表・渡辺誠司氏の経営哲学の根幹にあるのが「利創経営」という概念です。これは「お客様の利益になることを想像し、創造する（0から1を生み出す）」という考え方であり、創業からの最初の5年間の苦しい経験から生まれたものです。
渡辺氏はかつて「テイカー（奪う人）」として顧客よりも自社利益を優先していた時期を率直に認め、そのマインドを根本から転換したことで事業が大きく好転したと語ります。
次世代型ビジネスマッチングプラットフォーム「未来共創コミュニティ」を運営する株式会社ロードマップ（本社：東京都中央区、代表取締役：石川真実）は、株式会社サイバーインテリジェンス（本社：岐阜県岐阜市）の代表取締役・渡辺誠司氏へのインタビュー記事を公開し、AIと専門家の知見を活かした最適なビジネス連携の実現を目指します。
1. なぜ今、「株式会社サイバーインテリジェンス」という企業に注目するのか
岐阜県岐阜市を拠点とする株式会社サイバーインテリジェンスは、Webコンサルティング・ホームページ制作・SEO対策・Web広告・採用活動支援を手がけるWebマーケティング企業です。2,000社以上の相談実績を誇り、来訪クライアントの約7割が「リニューアル目的」というデータが、同社への高い信頼と再来訪率を物語っています。
Googleの口コミでは岐阜県内ダントツ・全国トップクラスの評価を獲得。約20名弱の組織規模で年商2億円を達成しており、小規模ながら高い生産性を誇る「隠れた実力企業」です。外注を一切使わない100%内製化体制と、新卒に対して6ヶ月・960時間に及ぶ独自研修を実施するという業界異例の組織戦略が、その圧倒的な品質の根幹を支えています。
2. 未来共創コミュニティが注目する、サイバーインテリジェンスの「5つの連携価値」
未来共創コミュニティでは、株式会社サイバーインテリジェンスとの協業・導入を検討する企業に向けて、以下5つの領域でのマッチング支援を行います。
2-1. 成果直結型ホームページ制作（30万円～）
「問い合わせを最大化する」マーケティング思考に特化したサイト制作
優秀な営業マンのノウハウをサイトに落とし込む独自アプローチ
リニューアル案件でも高い成果を実現。クライアントの約7割がリニューアル目的で依頼
2-2. WordPressカスタマイズ（全国トップクラスの技術力）
顧客の「こうしたい」を叶えるカスタム投稿など高度な実装力
テンプレートに頼らないオリジナルサイト構築
マーケティング成果に直結するWordPress活用を実現
2-3. SEO対策（専任体制・一次情報重視）
SEOだけに向き合う専任スタッフが対応
AIに代替されない「ヒアリング力」と「現場の一次情報」を活かした独自SEO
製造業など特定業種への専門特化ページも展開
2-4. Web広告（PPC）運用（専任スタッフ配置）
SEOとは完全に役割を分けた専任PPC担当者による運用
「創る・育てる・集める」の3機能を明確に分業化した体制が競合との差別化要因
経営課題の解決を目的とした広告戦略を提案
2-5. 採用活動支援・採用サイト制作
第二創業・事業承継など、会社の未来に合わせた採用ブランディングに対応
「Behind the Story（言葉にならない背景）」を汲み取るヒアリングで採用ページを制作
採用競争力強化を視野に入れたWebコンサルティングを提供
3. 「利創経営」が生む、サイバーインテリジェンスの独自性
代表・渡辺誠司氏の経営哲学の根幹にあるのが「利創経営」という概念です。これは「お客様の利益になることを想像し、創造する（0から1を生み出す）」という考え方であり、創業からの最初の5年間の苦しい経験から生まれたものです。
渡辺氏はかつて「テイカー（奪う人）」として顧客よりも自社利益を優先していた時期を率直に認め、そのマインドを根本から転換したことで事業が大きく好転したと語ります。