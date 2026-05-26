自主映画20館上映からU-NEXT配信へ――パワー系アクション俳優・大東賢が語る「力現道」とは
どれだけ有名な監督や俳優が参加していても、営業力がなければ作品は広がらない。
今の時代、大手アイドルや世界的大スターには巨大スポンサーが付き、宣伝費も何億円単位で動く。
だからこそ、大規模な興行収入へと繋がっていく。
しかし、自主映画の世界は違う。
何億もの宣伝費を出してくれるスポンサーが簡単に現れるわけではない。
だからこそ、自分たちで動くしかない。
一館一館、映画館へ想いを伝え、仲間と共に営業を積み重ねる。
その地道な努力が上映館数を増やし、DVD展開やU-NEXT配信へと繋がっていく。
自主映画には、大手作品にはない自由がある。
スポンサーの意向だけに左右されず、監督や俳優、仲間たちの想いを作品へ込める事ができる。
それは、ただ「用意された椅子」に座る作品ではない。
自分たちの力で、新しい世界を創り出していく挑戦である。
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、自主映画でありながら20館以上で上映され、今後はU-NEXT配信も予定されている。
パワー系アクション俳優・大東賢は語る。
「与えられた場所に座るだけではなく、自ら創り、自ら広げていく。その力こそ、本当の意味での“力”なのかもしれない」
それが――
力現道
力を現す道。
自主映画から世界へ。
パワー系アクション俳優・大東賢は、仲間たちと共に、新たな映像表現へ挑み続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage1】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
今の時代、大手アイドルや世界的大スターには巨大スポンサーが付き、宣伝費も何億円単位で動く。
だからこそ、大規模な興行収入へと繋がっていく。
しかし、自主映画の世界は違う。
何億もの宣伝費を出してくれるスポンサーが簡単に現れるわけではない。
だからこそ、自分たちで動くしかない。
一館一館、映画館へ想いを伝え、仲間と共に営業を積み重ねる。
その地道な努力が上映館数を増やし、DVD展開やU-NEXT配信へと繋がっていく。
自主映画には、大手作品にはない自由がある。
スポンサーの意向だけに左右されず、監督や俳優、仲間たちの想いを作品へ込める事ができる。
それは、ただ「用意された椅子」に座る作品ではない。
自分たちの力で、新しい世界を創り出していく挑戦である。
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、自主映画でありながら20館以上で上映され、今後はU-NEXT配信も予定されている。
パワー系アクション俳優・大東賢は語る。
「与えられた場所に座るだけではなく、自ら創り、自ら広げていく。その力こそ、本当の意味での“力”なのかもしれない」
それが――
力現道
力を現す道。
自主映画から世界へ。
パワー系アクション俳優・大東賢は、仲間たちと共に、新たな映像表現へ挑み続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage1】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350238/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ