生地から生産するTO&FROより、高機能な全天候型アウター「ウォータープルーフバルーンコート」が登場！バルーンシルエット採用で、本気の防水を、デイリーに【5/29発売】

生地から生産するTO&FROより、高機能な全天候型アウター「ウォータープルーフバルーンコート」が登場！バルーンシルエット採用で、本気の防水を、デイリーに【5/29発売】