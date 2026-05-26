生地から生産するTO&FROより、高機能な全天候型アウター「ウォータープルーフバルーンコート」が登場！バルーンシルエット採用で、本気の防水を、デイリーに【5/29発売】
創業92年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、バックパックを背負ったまま美しく羽織れる、高機能・全天候型バルーンシルエットコート「ウォータープルーフバルーンコート」を2026年5月29日に発売いたします。
※EC限定カラーのNAVYのみ後日発売予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349659/images/bodyimage1】
生地から生産するTO&FROより、高機能な全天候型アウターが登場！
バルーンシルエット採用で、本気の防水を、デイリーに
生地から生産するファクトリーブランドであるTO&FROは、“本気の防水を、デイリーに。”をコンセプトにした、全天候型アウター「ウォータープルーフバルーンコート」を発売いたします。「ウォータープルーフバルーンコート」は、街着として着られるデザイン性を保ちながらも高機能で、体温調節のためのアウターやレインウェアとしての役割はもちろん、UVカット効果や花粉が付着しにくい生地を使用しており、突然のゲリラ豪雨にも対応する、晴雨兼用の全天候型アウターです。
生地には、耐水圧22,000mmの防水性を誇り、登山用にも使われる3層透湿防水生地「SUPERIORTECH」を採用し、縫い目にはシームテープ加工を施すことで、雨や風の侵入を徹底的に防ぎます。さらに、UVカット率99.9%以上、花粉がつきにくいという試験結果も取得したアイテムと同様の生地*であるため、花粉が付着しにくいのが特徴です。
背中にたっぷりとゆとりを持たせたバルーンシルエットと、裾の調整ができるドローコードを組み合わせることで、シルエットを自在に調整でき、雨天時はバックパックを背負った上からコートを羽織り、晴天時はコートを着た上からバックパックを背負うこともできるよう、こだわって設計しました。シルエット調整により、冬はコートの下に防寒用として窮屈になることなく着込むこともでき、季節問わず1年中、様々なシーンで着用いただけます。
*同じ生地を使用した「ハイパフォーマンスウォータープルーフコート」で、『花粉汚れ試験 一般社団法人繊維評価技術協議会法（初期）』において、花粉が付着しにくいという試験結果を取得しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349659/images/bodyimage2】
TO&FROではすでに、レインウェアでありながら、街着としてもデイリーに使えるウェアを様々なアイテムで展開しています。そんな中、今回「ウォータープルーフバルーンコート」は、「バックパックを背負ったまま使えるウェアがほしい」という、お客様のお声に応える形で開発をスタートしました。近年、気温変化により突然のゲリラ豪雨が増え、TO&FROではレインウェア専用ではなく、アウターとして日常使いでき、いざ雨が降った際にはレインウェアとして力を発揮する全天候型アイテムの需要が高まっています。
もちろん、バルーンシルエットや袖のドローコードの他にも、日常使いできるコートとして細部まで使い勝手を追求しています。左右の大きなポケットには内ポケットも配置し、例えば財布とスマートフォンを1つのポケット内で整理することが可能です。また、フードのゴムをしめれば雨風を防ぐことができ、リフレクト機能付きのコードで視認性も確保しました。
※EC限定カラーのNAVYのみ後日発売予定
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生地から生産するTO&FROより、高機能な全天候型アウターが登場！
バルーンシルエット採用で、本気の防水を、デイリーに
生地から生産するファクトリーブランドであるTO&FROは、“本気の防水を、デイリーに。”をコンセプトにした、全天候型アウター「ウォータープルーフバルーンコート」を発売いたします。「ウォータープルーフバルーンコート」は、街着として着られるデザイン性を保ちながらも高機能で、体温調節のためのアウターやレインウェアとしての役割はもちろん、UVカット効果や花粉が付着しにくい生地を使用しており、突然のゲリラ豪雨にも対応する、晴雨兼用の全天候型アウターです。
生地には、耐水圧22,000mmの防水性を誇り、登山用にも使われる3層透湿防水生地「SUPERIORTECH」を採用し、縫い目にはシームテープ加工を施すことで、雨や風の侵入を徹底的に防ぎます。さらに、UVカット率99.9%以上、花粉がつきにくいという試験結果も取得したアイテムと同様の生地*であるため、花粉が付着しにくいのが特徴です。
背中にたっぷりとゆとりを持たせたバルーンシルエットと、裾の調整ができるドローコードを組み合わせることで、シルエットを自在に調整でき、雨天時はバックパックを背負った上からコートを羽織り、晴天時はコートを着た上からバックパックを背負うこともできるよう、こだわって設計しました。シルエット調整により、冬はコートの下に防寒用として窮屈になることなく着込むこともでき、季節問わず1年中、様々なシーンで着用いただけます。
*同じ生地を使用した「ハイパフォーマンスウォータープルーフコート」で、『花粉汚れ試験 一般社団法人繊維評価技術協議会法（初期）』において、花粉が付着しにくいという試験結果を取得しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349659/images/bodyimage2】
TO&FROではすでに、レインウェアでありながら、街着としてもデイリーに使えるウェアを様々なアイテムで展開しています。そんな中、今回「ウォータープルーフバルーンコート」は、「バックパックを背負ったまま使えるウェアがほしい」という、お客様のお声に応える形で開発をスタートしました。近年、気温変化により突然のゲリラ豪雨が増え、TO&FROではレインウェア専用ではなく、アウターとして日常使いでき、いざ雨が降った際にはレインウェアとして力を発揮する全天候型アイテムの需要が高まっています。
もちろん、バルーンシルエットや袖のドローコードの他にも、日常使いできるコートとして細部まで使い勝手を追求しています。左右の大きなポケットには内ポケットも配置し、例えば財布とスマートフォンを1つのポケット内で整理することが可能です。また、フードのゴムをしめれば雨風を防ぐことができ、リフレクト機能付きのコードで視認性も確保しました。