レトルト殺菌機市場は2033年には30億1,100万米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchはレトルト殺菌機市場を分析・予測した市場調査報告書「レトルト殺菌機市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Retort Machine Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に20億2,620万米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で成長し、2033年には30億1,100万米ドルに達するという予測結果を発表しました。消費者が便利で長期保存が可能な食品を求めるなか、包装化、保存性の高い食品、調理済み食品への需要増が市場成長の促進要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350374/images/bodyimage1】
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「レトルト殺菌機市場 - タイプ別（バッチ式レトルト、連続式レトルト）、用途別（食品・飲料、医薬品）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年 - Retort Machine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Batch Retort, Continuous Retort), By End Use (Food And Beverage, Pharmaceuticals), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」はレトルト殺菌装置の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
装置タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
● バッチ式レトルト殺菌装置
● 連続式レトルト殺菌装置
用途別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
● 食品・飲料
● 医薬品
● その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● 英国
● スペイン
アジア太平洋
● 中国
● インド
● 日本
● オーストラリア
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東・アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦
● 南アフリカ
レポート概要
レトルト殺菌機市場 - タイプ別（バッチ式レトルト、連続式レトルト）、用途別（食品・飲料、医薬品）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年
Retort Machine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Batch Retort, Continuous Retort), By End Use (Food And Beverage, Pharmaceuticals), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-retort-machine/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
装置タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
● バッチ式レトルト殺菌装置
● 連続式レトルト殺菌装置
用途別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
● 食品・飲料
● 医薬品
● その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2021年～2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● 英国
● スペイン
アジア太平洋
● 中国
● インド
● 日本
● オーストラリア
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東・アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦
● 南アフリカ
レポート概要
レトルト殺菌機市場 - タイプ別（バッチ式レトルト、連続式レトルト）、用途別（食品・飲料、医薬品）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年
Retort Machine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Batch Retort, Continuous Retort), By End Use (Food And Beverage, Pharmaceuticals), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
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