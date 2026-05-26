“実際に試せる”「超音波頭部ケア・ウルトラーマ123X」羽田イノベーションシティに登場。体のセルフケア良い機会ですので始めて見ませんか？
2026年6月から、一般社団法人日本セルフケア研究会は体験スペースも兼ねて、
スギ薬局羽田イノベーションシティ店へ出展致します。
これまで常設ではBrain＆Body Store あざみ野（神奈川県横浜市）において体験いただけた超音波機器「ウルトラーマ」が、羽田にて無料でご体験いただけるようになりました。
年齢と共に変化しがちな体調。ウルトラーマによる超音波でアプローチすることにより健康維持が期待されます。
もう少し試してみたいと感じた場合は医師のオンライン相談付きレンタルプランのご用意もございます。
現地スタッフ又は、直接日本セルフケア研究会事務局へご連絡下さい。
出展概要 場所：スギ薬局 羽田イノベーションシティ店
住所：東京都大田区羽田空港一丁目一番四号 ゾーンB2階 B2-2
スタート日：６月より
展示内容：超音波頭部ケア・ウルトラーマ123X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349360/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349360/images/bodyimage2】
［Ultra-Ma 超音波で健康維持］
イルカが発する超音波と同等の３０キロヘルツ波は体内波長が5cmと長く、深部までソフトにアプローチすることが出来ます。さらに、モーツァルトの曲を骨伝導スピーカーで聴きながらゆったりとくつろぐことができます。
【ウルトラーマ１２３X】
ヘッドバンド型超音波機器です。
定価：880,000円（税込）
詳細問い合わせ先
一般社団法人日本セルフケア研究会
（電 話） 045-905-3365（平日10時～17時）
（メール） info@japan-selfcare-i.jp
配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
スギ薬局羽田イノベーションシティ店へ出展致します。
これまで常設ではBrain＆Body Store あざみ野（神奈川県横浜市）において体験いただけた超音波機器「ウルトラーマ」が、羽田にて無料でご体験いただけるようになりました。
年齢と共に変化しがちな体調。ウルトラーマによる超音波でアプローチすることにより健康維持が期待されます。
もう少し試してみたいと感じた場合は医師のオンライン相談付きレンタルプランのご用意もございます。
現地スタッフ又は、直接日本セルフケア研究会事務局へご連絡下さい。
出展概要 場所：スギ薬局 羽田イノベーションシティ店
住所：東京都大田区羽田空港一丁目一番四号 ゾーンB2階 B2-2
スタート日：６月より
展示内容：超音波頭部ケア・ウルトラーマ123X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349360/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349360/images/bodyimage2】
［Ultra-Ma 超音波で健康維持］
イルカが発する超音波と同等の３０キロヘルツ波は体内波長が5cmと長く、深部までソフトにアプローチすることが出来ます。さらに、モーツァルトの曲を骨伝導スピーカーで聴きながらゆったりとくつろぐことができます。
【ウルトラーマ１２３X】
ヘッドバンド型超音波機器です。
定価：880,000円（税込）
詳細問い合わせ先
一般社団法人日本セルフケア研究会
（電 話） 045-905-3365（平日10時～17時）
（メール） info@japan-selfcare-i.jp
配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
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