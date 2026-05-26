「トイレ情報共有マップくん」が総務省「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350364/images/bodyimage1】
「トイレ情報共有マップくん」が総務省「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定
～誰もが使いやすい“地図による情報共有”への取り組みが紹介～
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区新宿5-4-1、代表社員：上野 淳）は、当社が運営する「トイレ情報共有マップくん」に関する取り組みが、総務省「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定・掲載されたことをお知らせいたします。
「トイレ情報共有マップくん」は、ユーザー同士でトイレ情報を共有できる地図サービスとして展開されており、
・現在地から近くのトイレ検索
・だれでもトイレ情報
・営業時間情報
・口コミ投稿
・写真共有
・地図による直感的な検索
などの機能を提供しています。
近年では、高齢者・障害を持つ方・小さな子ども連れ・外国人観光客など、トイレ情報へのニーズは高まっています。
一方で、
・必要な情報へたどり着きづらい
・文字だけでは分かりづらい
・外国語対応不足
・外出時の不安
など、情報アクセシビリティに関する課題も存在しています。
今回、「トイレ情報共有マップくん」における、
・地図を活用した情報提供
・直感的に利用しやすいUI設計
・スマートフォン対応
・多言語対応への取り組み
・ユーザー参加型による情報共有
などの取り組みが、「情報アクセシビリティ好事例2025」に掲載されました。
「トイレ情報共有マップくん」は、“必要な時に、必要な情報へすぐアクセスできること”を重視し、年齢・国籍・障害の有無に関係なく、誰もが利用しやすいサービスを目指しています。
また今後も、
・アクセシビリティ向上
・高齢者向けUI改善
・外国人向け対応
・自治体連携
・AIによる案内機能
などの開発を進めてまいります。
合同会社ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、社会課題解決につながる地図サービス開発を推進しています。
【総務省 情報アクセシビリティ好事例2025】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000185.html
【サービス名】
トイレ情報共有マップくん
【サービスURL】
【Webサイト】https://share-map.net/toilet/
【iOSアプリ】https://apps.apple.com/jp/app/id1054294308
【Androidアプリ】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.restroom_map
【会社概要】
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1
会社URL： https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
「トイレ情報共有マップくん」が総務省「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定
～誰もが使いやすい“地図による情報共有”への取り組みが紹介～
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区新宿5-4-1、代表社員：上野 淳）は、当社が運営する「トイレ情報共有マップくん」に関する取り組みが、総務省「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定・掲載されたことをお知らせいたします。
「トイレ情報共有マップくん」は、ユーザー同士でトイレ情報を共有できる地図サービスとして展開されており、
・現在地から近くのトイレ検索
・だれでもトイレ情報
・営業時間情報
・口コミ投稿
・写真共有
・地図による直感的な検索
などの機能を提供しています。
近年では、高齢者・障害を持つ方・小さな子ども連れ・外国人観光客など、トイレ情報へのニーズは高まっています。
一方で、
・必要な情報へたどり着きづらい
・文字だけでは分かりづらい
・外国語対応不足
・外出時の不安
など、情報アクセシビリティに関する課題も存在しています。
今回、「トイレ情報共有マップくん」における、
・地図を活用した情報提供
・直感的に利用しやすいUI設計
・スマートフォン対応
・多言語対応への取り組み
・ユーザー参加型による情報共有
などの取り組みが、「情報アクセシビリティ好事例2025」に掲載されました。
「トイレ情報共有マップくん」は、“必要な時に、必要な情報へすぐアクセスできること”を重視し、年齢・国籍・障害の有無に関係なく、誰もが利用しやすいサービスを目指しています。
また今後も、
・アクセシビリティ向上
・高齢者向けUI改善
・外国人向け対応
・自治体連携
・AIによる案内機能
などの開発を進めてまいります。
合同会社ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、社会課題解決につながる地図サービス開発を推進しています。
【総務省 情報アクセシビリティ好事例2025】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000185.html
【サービス名】
トイレ情報共有マップくん
【サービスURL】
【Webサイト】https://share-map.net/toilet/
【iOSアプリ】https://apps.apple.com/jp/app/id1054294308
【Androidアプリ】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.restroom_map
【会社概要】
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1
会社URL： https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
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