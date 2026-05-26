算数オリンピック9年連続金メダリスト輩出の「りんご塾」代表・田邉亨氏によるトークイベントを5月31日（日）に三省堂書店 神田神保町本店で開催！入場無料・予約不要
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島 克哉）は、このたび、当社が全国展開パートナーとして参画している算数塾「りんご塾」の代表・田邉亨（たなべ とおる）氏によるトークイベントを、2026年5月31日（日）、三省堂書店 神田神保町本店（東京都千代田区）にて開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350343/images/bodyimage1】
りんご塾は、滋賀県彦根市で誕生し、算数オリンピックで9年連続金メダリストを輩出してきた算数専門塾です。本イベントでは、子どもたちが「学ぶをたのしむ天才」へと成長していく、りんご塾独自の算数メソッドや教材づくりの考え方、日々の指導のエッセンスについて、田邉代表が具体例を交えながらお話しします。算数オリンピックをはじめとした各種大会に挑戦することの意義や、ご家庭での算数との向き合い方についても取り上げる予定です。
りんご塾は、ブランドの保有元である株式会社りんご塾と、総代理店的な役割を担う株式会社明光ネットワークジャパンおよび株式会社城南進学研究社の3社で役割を分担し、全国の学習塾教室内で展開されています。株式会社城南進学研究社は2018年より首都圏での運営パートナーとして参画し、コンテンツの共同開発や運営サポートを主導するとともに、「城南コベッツ」教室内への併設などを通じて、りんご塾の学びを広く届けてきました。本イベントは、こうした取り組みの一環として、首都圏の保護者さま・お子さま・教育関係者の皆さまに向けて、りんご塾の算数教育の魅力を直接お伝えする機会となります。
算数が好きなお子さまの保護者の方はもちろん、「算数が苦手」「どう伸ばしてよいか分からない」とお悩みの方、そして教育関係者の皆さまにも、ヒントをお持ち帰りいただける内容となっています。入場無料・入退場自由で、ご予約不要のイベントですので、ぜひお気軽にご参加ください。
【りんご塾 田邉代表トークイベント 概要】
日時：2026年5月31日（日）
第1部 11:00～
第2部 13:00～
※各回とも内容は同一予定／入退場自由
会場：三省堂書店 神田神保町本店 3F イベントスペース
（東京都千代田区神田神保町１－1）
・都営地下鉄／東京メトロ「神保町駅」徒歩4分
・JR「御茶ノ水駅」徒歩8分
参加費：無料
申込：事前申込不要（当日先着順・入退場自由）
内容：
・りんご塾が算数オリンピックで成果を上げてきた背景
・子どもの「考える力」を引き出す算数メソッド
・発想力を育てるパズル・思考教材の活用
・これからの時代に求められる算数力とは ほか
※内容は変更となる場合がございます。
お問い合わせ：
りんご塾運営事務局（Go Good株式会社）
E-mail：ringo@go-good.com
「りんご塾」について
りんご塾は、滋賀県出身の田邉亨（たなべ とおる）氏が同県彦根市に設立した、算数オリンピック入賞を目標に掲げる算数塾です。きめ細かい個別指導のもと、算数オリンピック対策問題や発想力強化のパズルなど、個々の課題に取り組みながら問題の意図を理解し、多角的な解決法を自ら考えて答えを導き出す力を養います。全国への展開は、株式会社明光ネットワークジャパンおよび株式会社城南進学研究社との3社連携により進められており、「明光義塾」や「城南コベッツ」などの教室内コースとしても提供されています。
ホームページ：https://www.ringojuku.com/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350343/images/bodyimage1】
りんご塾は、滋賀県彦根市で誕生し、算数オリンピックで9年連続金メダリストを輩出してきた算数専門塾です。本イベントでは、子どもたちが「学ぶをたのしむ天才」へと成長していく、りんご塾独自の算数メソッドや教材づくりの考え方、日々の指導のエッセンスについて、田邉代表が具体例を交えながらお話しします。算数オリンピックをはじめとした各種大会に挑戦することの意義や、ご家庭での算数との向き合い方についても取り上げる予定です。
りんご塾は、ブランドの保有元である株式会社りんご塾と、総代理店的な役割を担う株式会社明光ネットワークジャパンおよび株式会社城南進学研究社の3社で役割を分担し、全国の学習塾教室内で展開されています。株式会社城南進学研究社は2018年より首都圏での運営パートナーとして参画し、コンテンツの共同開発や運営サポートを主導するとともに、「城南コベッツ」教室内への併設などを通じて、りんご塾の学びを広く届けてきました。本イベントは、こうした取り組みの一環として、首都圏の保護者さま・お子さま・教育関係者の皆さまに向けて、りんご塾の算数教育の魅力を直接お伝えする機会となります。
算数が好きなお子さまの保護者の方はもちろん、「算数が苦手」「どう伸ばしてよいか分からない」とお悩みの方、そして教育関係者の皆さまにも、ヒントをお持ち帰りいただける内容となっています。入場無料・入退場自由で、ご予約不要のイベントですので、ぜひお気軽にご参加ください。
【りんご塾 田邉代表トークイベント 概要】
日時：2026年5月31日（日）
第1部 11:00～
第2部 13:00～
※各回とも内容は同一予定／入退場自由
会場：三省堂書店 神田神保町本店 3F イベントスペース
（東京都千代田区神田神保町１－1）
・都営地下鉄／東京メトロ「神保町駅」徒歩4分
・JR「御茶ノ水駅」徒歩8分
参加費：無料
申込：事前申込不要（当日先着順・入退場自由）
内容：
・りんご塾が算数オリンピックで成果を上げてきた背景
・子どもの「考える力」を引き出す算数メソッド
・発想力を育てるパズル・思考教材の活用
・これからの時代に求められる算数力とは ほか
※内容は変更となる場合がございます。
お問い合わせ：
りんご塾運営事務局（Go Good株式会社）
E-mail：ringo@go-good.com
「りんご塾」について
りんご塾は、滋賀県出身の田邉亨（たなべ とおる）氏が同県彦根市に設立した、算数オリンピック入賞を目標に掲げる算数塾です。きめ細かい個別指導のもと、算数オリンピック対策問題や発想力強化のパズルなど、個々の課題に取り組みながら問題の意図を理解し、多角的な解決法を自ら考えて答えを導き出す力を養います。全国への展開は、株式会社明光ネットワークジャパンおよび株式会社城南進学研究社との3社連携により進められており、「明光義塾」や「城南コベッツ」などの教室内コースとしても提供されています。
ホームページ：https://www.ringojuku.com/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
プレスリリース詳細へ