施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、東京第2回製品評価会を開催。11名のバザルト認定セラピストが「肌が弱くても安心して使える」と評価
～累計4会場・39名のセラピストが審査した、現場発のオイル～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名）、第2回東京本部校（2026年4月30日・7名）、第3回大阪会場（2026年5月15日・12名）に続き、2026年5月20日、東京本部校にて第4回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト11名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。これにより品評会参加者は累計4会場・39名となりました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350376/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350376/images/bodyimage2】
～「肌が弱い私でも安心して使える」――セラピスト自身の肌が証明した安全性～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準と、「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
今回の品評会で特に注目すべき声が上がりました。肌が敏感なセラピストから「P's selectのオイルは何よりも安心して使える」「同じように肌が弱い家族にも使っている」「P's select以外使えない」という声が寄せられました。さらに「しっとりとした保湿感がとてもいい」「今回も肌に優しいところを何より大事にしてもらえて嬉しい」という言葉も相次ぎました。
これは単なる使用感の評価ではありません。施術中にお客様の肌に直接触れるセラピスト自身が、自らの敏感な肌で安全性を確認しているということです。スペックや数値だけでは伝わらない「本物の安心感」が、現場のセラピストの言葉によって証明されました。
名古屋・東京・大阪・東京と4会場・39名のセラピストを通じて一貫して得られたこの評価は、P's select サメスクワランオイルの品質が場所・人を問わず再現されていることを示しています。
株式会社ウェルフィットは今後、福岡でも品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
※効果には個人差があります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名）、第2回東京本部校（2026年4月30日・7名）、第3回大阪会場（2026年5月15日・12名）に続き、2026年5月20日、東京本部校にて第4回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト11名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。これにより品評会参加者は累計4会場・39名となりました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350376/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350376/images/bodyimage2】
～「肌が弱い私でも安心して使える」――セラピスト自身の肌が証明した安全性～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準と、「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
今回の品評会で特に注目すべき声が上がりました。肌が敏感なセラピストから「P's selectのオイルは何よりも安心して使える」「同じように肌が弱い家族にも使っている」「P's select以外使えない」という声が寄せられました。さらに「しっとりとした保湿感がとてもいい」「今回も肌に優しいところを何より大事にしてもらえて嬉しい」という言葉も相次ぎました。
これは単なる使用感の評価ではありません。施術中にお客様の肌に直接触れるセラピスト自身が、自らの敏感な肌で安全性を確認しているということです。スペックや数値だけでは伝わらない「本物の安心感」が、現場のセラピストの言葉によって証明されました。
名古屋・東京・大阪・東京と4会場・39名のセラピストを通じて一貫して得られたこの評価は、P's select サメスクワランオイルの品質が場所・人を問わず再現されていることを示しています。
株式会社ウェルフィットは今後、福岡でも品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
※効果には個人差があります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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