名古屋 夜職 SNS運用代行で全国展開へ--株式会社キングプロテアが業種特化の運用ノウハウをもとに名古屋・全国の夜職店舗へサービス提供を本格開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のZ世代クリエイターチームが、夜職店舗特有の集客課題を動画とSNSで解決する～～～
名古屋 夜職 SNS運用代行の専門サービスを、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）が2026年5月25日より全国向けに本格提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした夜職特化の運用代行プランは、キャスト・ホスト個人アカウントの育成からTikTokライブ支援・ライバー育成まで一気通貫で対応し、名古屋を含む全国の夜職店舗・キャストの「伝わらない集客」を売上に直結させます。
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名古屋 夜職 SNS運用代行が"いま"必要とされる理由--市場規模と未対応領域の実態
名古屋 夜職 SNS運用代行の需要が急拡大している背景には、夜職市場全体のデジタルシフトと、それに対応できる専門業者の絶対的な不足がある。矢野経済研究所の業種別市場調査（2025年版）によれば、国内ナイトエンターテインメント産業の総市場規模は依然として数兆円規模を維持しており、コロナ禍以降の回復局面においてSNS経由の新規来店比率が急増している。
一方、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業種を「対応外」として断るか、対応できても業種固有の規約リスク（TikTok・Instagramの利用規約に抵触しやすい表現・演出）への対処ノウハウがない状態での受注となるケースが多い。キングプロテアが日々の相談業務の中で把握してきた肌感覚では、名古屋をはじめとする主要都市の夜職店舗オーナーの約（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%が「SNS運用を依頼できる会社を探してもなかなか見つからない」という課題を抱えているとされる。
キングプロテアは札幌を拠点にした夜職特化プランの提供を通じて、(1)BAN（アカウント凍結）リスクを踏まえた規約遵守ライティング、(2)キャスト個人アカウントと店舗公式アカウントの連動設計、(3)TikTokライブによるリアルタイム集客、という3つの専門ノウハウを体系化してきた。このノウハウを名古屋・東京・大阪・福岡など全国の夜職マーケットへ横展開するのが今回の全国展開の核心である。
なお、夜職業種のSNS運用では通常業種と異なり「投稿内容が規約に触れないか」の判断と「指名→来店→リピート」という独特の購買導線設計の両方を同時に行う必要がある。この二重の専門性こそが、キングプロテアが夜職特化プランを通常の運用代行ラインから独立させて提供している理由だ。
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名古屋 夜職 SNS運用代行の全プラン詳細--3つのプランと各プランで実現できること
名古屋 夜職 SNS運用代行として提供する3つのプランは、キャスト個人・店舗全体・法人（複数店舗）という支援対象の規模に応じて設計されている。すべてのプランにTikTokライブ支援とアカウント設計が含まれており、夜職特有の集客ニーズに対応した運用基盤を初月から提供できる体制を整えている。
名古屋の夜職キャストが選ぶ「キャスト運用プラン」--月88,000円で指名アップを設計する
月額88,000円のキャスト運用プランは、個人として活動するキャスト・ホストを対象とした専用プランだ。提供内容は月4本のショート動画投稿（企画・撮影・編集をフルカバー）、アカウント設計・プロフィール最適化、レポート・分析、TikTokライブ支援を含む。
名古屋をはじめとする大都市圏の夜職キャストにとって、TikTokとInstagramでの個人ブランディングは指名数の増加と直結する。かつては「お店のSNS担当に頼む」「自分で適当に投稿する」という二択しかなかった個人キャストの運用を、プロのクリエイターチームが月4本の動画として形にする。月4本という本数は少なく見えるかもしれないが、1本あたりの企画クオリティと投稿タイミングの最適化によって、自分で量産した20本を上回る露出効果を生み出すことができる。
実際、キングプロテアが運用する複数のキャストアカウントでは、運用開始から（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）ヶ月以内にフォロワー数（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）人増・プロフィールへのアクセス数（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%増という変化が確認されている（キングプロテア調べ・守秘契約のもとで商談時に詳細データを提示可能）。
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名古屋の夜職店舗が丸投げできる「店舗SNS運用プラン」--月177,000円でショート動画8本＋Meta広告まで一気通貫
月額177,000円の店舗SNS運用プランは、キャバ・ホスト・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなど夜職店舗の公式アカウント運用に特化したプランだ。ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援に加えて、Meta広告の配信・運用までが含まれる。
名古屋の夜職市場では、栄・錦エリアを中心に競合店舗が集中しており、認知量の差が来店数の差に直結しやすい構造がある。「お店のSNSをやっているけど伸びない」「投稿が続かない」という声は、キングプロテアへの相談のなかでも最も多いパターンだ。月8本のショート動画を毎月確実に制作・投稿し続けるだけで、多くの競合店舗を一歩リードできる状態が生まれる。
さらに本プランではMeta広告（FacebookおよびInstagram広告）の運用も含まれており、「SNSで認知を取り→Meta広告でターゲットに届け→TikTokライブでリアルタイムに来店を促す」という三段階の来店動線を設計できる。宿泊事業会社での支援事例では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAによりCPAを8～12万円から2万円に改善・売上5倍を達成した実績があり、広告運用のPDCAノウハウを夜職業種の文脈でも活用する。
名古屋の夜職法人が選ぶ「法人SNS運用プラン」--月198,000円でショート動画10本＋複数アカウントの一括管理へ
月額198,000円の法人SNS運用プランは、複数店舗を展開する夜職グループ・法人経営者を対象とした上位プランだ。ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用がすべて含まれる。
複数店舗を展開している夜職法人に特有の悩みとして「店舗ごとにSNSの伸び方が全然違う」「どこかの店舗が失速するとグループ全体の集客が落ちる」という問題がある。キングプロテアでは現在26アカウントを並走運用しており、複数アカウントを同一チームで管理することによって得られる「業種別・店舗別の伸びるフォーマット」のクロスナレッジを活用できる。新規出店時の立ち上げスピードが早い点も、複数店舗展開法人に評価されているポイントだ。
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名古屋 夜職 SNS運用代行が「失敗した」3つのパターンと、その根本原因
名古屋 夜職 SNS運用代行の依頼を検討しているオーナー・キャストが避けるべき失敗パターンを、キングプロテアが現場で蓄積してきた知見をもとに正直に整理する。「きれいごとだけ書かない」というのが、私たちの情報発信のスタンスだ。
失敗パターン1：「とにかく本数を増やせば伸びる」という誤解
夜職店舗のSNS運用でよく見られる失敗が、投稿本数を増やすことで露出を増やそうとするアプローチだ。毎日投稿しているにもかかわらず伸びない、という相談は後を絶たない。TikTokのアルゴリズムは「投稿頻度よりも1本あたりの視聴完了率・保存数・シェア数」を重視する。質の低い動画を毎日投稿すると、アルゴリズムから「このアカウントの動画はエンゲージメントが低い」と判断され、むしろリーチが落ちていく。月8～10本という本数は、品質と頻度のバランスを現場データから最適化した結果だ。
失敗パターン2：「業種を理解していない代理店に頼んだ」ケース
一般的なSNS運用代行会社が夜職業種を受注した場合、担当者が業種特有の集客構造（指名→来店→リピート）を理解していないために、飲食店や美容サロンと同じフォーマットで動画を制作してしまうケースがある。夜職の集客は「店・場所に来てもらう」だけでなく「キャスト個人のファンになってもらう」という二重構造を持っており、この理解なしには動画の方向性が的外れになる。キングプロテアでは夜職特化プランを独立したラインとして設計することで、この問題を構造的に防いでいる。
失敗パターン3：「TikTokだけやれば集客できる」という単体依存
TikTokでバズることと、来店・指名増加を結びつけることは別のスキルだ。再生数が伸びてもプロフィールから公式LINEや予約ページへの誘導動線が設計されていない場合、視聴者は「面白い動画だった」で終わってしまう。キングプロテアが「動画→SNS→公式LINE/予約」という最短導線の設計を必ずセットで行う理由はここにある。手結整体院での支援事例では、LINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現しており、SNSと導線設計のセット運用が成果を生む。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年中に名古屋・東京・大阪・福岡を含む全国主要都市での夜職特化SNS運用代行の提供体制を強化する。具体的には、(1)各都市での撮影対応クリエイターの採用・育成、(2)夜職業種専用のコンテンツカレンダー・台本テンプレートの整備、(3)TikTokライブ配信のリモート運営体制の拡充、の3点を並行して進める。
また、2026年5月に新設した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れており、夜職店舗向けのAIを活用した顧客管理・リピート施策の設計支援など、SNS運用代行の外側に広がる付加価値の提供も準備中だ。
夜職業種は国内有数の規模を持つ産業でありながら、デジタルマーケティングの専門支援が届きにくい業種であり続けてきた。キングプロテアは「業種を選ばず、本気で結果を出す」というスタンスを全国に届けることで、夜職市場全体のSNS集客リテラシーを引き上げることを目指す。2026年末時点での夜職特化プランの運用アカウント数（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）アカウント達成を目標として、全国展開を加速させる。
プレスリリースに関するお問い合わせ、取材申請、サービス詳細のご確認は下記の窓口よりお気軽にご連絡ください。
サービス概要
・サービス名: 夜職特化SNS運用代行（キャスト運用プラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・提供開始日: 2026年5月25日（全国展開）
・対象: 夜職店舗（キャバ・ホスト・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）・キャスト・ホスト個人・夜職グループ法人
・提供内容: TikTok・Instagramショート動画の企画・撮影・編集・投稿・分析、TikTokライブ支援、ライバー育成、Meta広告運用（プランによる）、アカウント設計、月次レポート
・料金: キャスト運用プラン 月額88,000円 / 店舗SNS運用プラン 月額177,000円 / 法人SNS運用プラン 月額198,000円（いずれも税別・広告費用別）
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・対応エリア: 全国（名古屋・東京・大阪・福岡・札幌ほか）
・お問い合わせ電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・お問い合わせメール: info@kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（詳細住所は※調整中）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、夜職特化SNSコンサル・運用代行、TikTokライブ支援・ライバー育成、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress他、累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
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配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 夜職 SNS運用代行の専門サービスを、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）が2026年5月25日より全国向けに本格提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした夜職特化の運用代行プランは、キャスト・ホスト個人アカウントの育成からTikTokライブ支援・ライバー育成まで一気通貫で対応し、名古屋を含む全国の夜職店舗・キャストの「伝わらない集客」を売上に直結させます。
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名古屋 夜職 SNS運用代行が"いま"必要とされる理由--市場規模と未対応領域の実態
名古屋 夜職 SNS運用代行の需要が急拡大している背景には、夜職市場全体のデジタルシフトと、それに対応できる専門業者の絶対的な不足がある。矢野経済研究所の業種別市場調査（2025年版）によれば、国内ナイトエンターテインメント産業の総市場規模は依然として数兆円規模を維持しており、コロナ禍以降の回復局面においてSNS経由の新規来店比率が急増している。
一方、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業種を「対応外」として断るか、対応できても業種固有の規約リスク（TikTok・Instagramの利用規約に抵触しやすい表現・演出）への対処ノウハウがない状態での受注となるケースが多い。キングプロテアが日々の相談業務の中で把握してきた肌感覚では、名古屋をはじめとする主要都市の夜職店舗オーナーの約（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%が「SNS運用を依頼できる会社を探してもなかなか見つからない」という課題を抱えているとされる。
キングプロテアは札幌を拠点にした夜職特化プランの提供を通じて、(1)BAN（アカウント凍結）リスクを踏まえた規約遵守ライティング、(2)キャスト個人アカウントと店舗公式アカウントの連動設計、(3)TikTokライブによるリアルタイム集客、という3つの専門ノウハウを体系化してきた。このノウハウを名古屋・東京・大阪・福岡など全国の夜職マーケットへ横展開するのが今回の全国展開の核心である。
なお、夜職業種のSNS運用では通常業種と異なり「投稿内容が規約に触れないか」の判断と「指名→来店→リピート」という独特の購買導線設計の両方を同時に行う必要がある。この二重の専門性こそが、キングプロテアが夜職特化プランを通常の運用代行ラインから独立させて提供している理由だ。
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名古屋 夜職 SNS運用代行の全プラン詳細--3つのプランと各プランで実現できること
名古屋 夜職 SNS運用代行として提供する3つのプランは、キャスト個人・店舗全体・法人（複数店舗）という支援対象の規模に応じて設計されている。すべてのプランにTikTokライブ支援とアカウント設計が含まれており、夜職特有の集客ニーズに対応した運用基盤を初月から提供できる体制を整えている。
名古屋の夜職キャストが選ぶ「キャスト運用プラン」--月88,000円で指名アップを設計する
月額88,000円のキャスト運用プランは、個人として活動するキャスト・ホストを対象とした専用プランだ。提供内容は月4本のショート動画投稿（企画・撮影・編集をフルカバー）、アカウント設計・プロフィール最適化、レポート・分析、TikTokライブ支援を含む。
名古屋をはじめとする大都市圏の夜職キャストにとって、TikTokとInstagramでの個人ブランディングは指名数の増加と直結する。かつては「お店のSNS担当に頼む」「自分で適当に投稿する」という二択しかなかった個人キャストの運用を、プロのクリエイターチームが月4本の動画として形にする。月4本という本数は少なく見えるかもしれないが、1本あたりの企画クオリティと投稿タイミングの最適化によって、自分で量産した20本を上回る露出効果を生み出すことができる。
実際、キングプロテアが運用する複数のキャストアカウントでは、運用開始から（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）ヶ月以内にフォロワー数（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）人増・プロフィールへのアクセス数（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%増という変化が確認されている（キングプロテア調べ・守秘契約のもとで商談時に詳細データを提示可能）。
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名古屋の夜職店舗が丸投げできる「店舗SNS運用プラン」--月177,000円でショート動画8本＋Meta広告まで一気通貫
月額177,000円の店舗SNS運用プランは、キャバ・ホスト・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなど夜職店舗の公式アカウント運用に特化したプランだ。ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援に加えて、Meta広告の配信・運用までが含まれる。
名古屋の夜職市場では、栄・錦エリアを中心に競合店舗が集中しており、認知量の差が来店数の差に直結しやすい構造がある。「お店のSNSをやっているけど伸びない」「投稿が続かない」という声は、キングプロテアへの相談のなかでも最も多いパターンだ。月8本のショート動画を毎月確実に制作・投稿し続けるだけで、多くの競合店舗を一歩リードできる状態が生まれる。
さらに本プランではMeta広告（FacebookおよびInstagram広告）の運用も含まれており、「SNSで認知を取り→Meta広告でターゲットに届け→TikTokライブでリアルタイムに来店を促す」という三段階の来店動線を設計できる。宿泊事業会社での支援事例では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAによりCPAを8～12万円から2万円に改善・売上5倍を達成した実績があり、広告運用のPDCAノウハウを夜職業種の文脈でも活用する。
名古屋の夜職法人が選ぶ「法人SNS運用プラン」--月198,000円でショート動画10本＋複数アカウントの一括管理へ
月額198,000円の法人SNS運用プランは、複数店舗を展開する夜職グループ・法人経営者を対象とした上位プランだ。ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用がすべて含まれる。
複数店舗を展開している夜職法人に特有の悩みとして「店舗ごとにSNSの伸び方が全然違う」「どこかの店舗が失速するとグループ全体の集客が落ちる」という問題がある。キングプロテアでは現在26アカウントを並走運用しており、複数アカウントを同一チームで管理することによって得られる「業種別・店舗別の伸びるフォーマット」のクロスナレッジを活用できる。新規出店時の立ち上げスピードが早い点も、複数店舗展開法人に評価されているポイントだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350253/images/bodyimage4】
名古屋 夜職 SNS運用代行が「失敗した」3つのパターンと、その根本原因
名古屋 夜職 SNS運用代行の依頼を検討しているオーナー・キャストが避けるべき失敗パターンを、キングプロテアが現場で蓄積してきた知見をもとに正直に整理する。「きれいごとだけ書かない」というのが、私たちの情報発信のスタンスだ。
失敗パターン1：「とにかく本数を増やせば伸びる」という誤解
夜職店舗のSNS運用でよく見られる失敗が、投稿本数を増やすことで露出を増やそうとするアプローチだ。毎日投稿しているにもかかわらず伸びない、という相談は後を絶たない。TikTokのアルゴリズムは「投稿頻度よりも1本あたりの視聴完了率・保存数・シェア数」を重視する。質の低い動画を毎日投稿すると、アルゴリズムから「このアカウントの動画はエンゲージメントが低い」と判断され、むしろリーチが落ちていく。月8～10本という本数は、品質と頻度のバランスを現場データから最適化した結果だ。
失敗パターン2：「業種を理解していない代理店に頼んだ」ケース
一般的なSNS運用代行会社が夜職業種を受注した場合、担当者が業種特有の集客構造（指名→来店→リピート）を理解していないために、飲食店や美容サロンと同じフォーマットで動画を制作してしまうケースがある。夜職の集客は「店・場所に来てもらう」だけでなく「キャスト個人のファンになってもらう」という二重構造を持っており、この理解なしには動画の方向性が的外れになる。キングプロテアでは夜職特化プランを独立したラインとして設計することで、この問題を構造的に防いでいる。
失敗パターン3：「TikTokだけやれば集客できる」という単体依存
TikTokでバズることと、来店・指名増加を結びつけることは別のスキルだ。再生数が伸びてもプロフィールから公式LINEや予約ページへの誘導動線が設計されていない場合、視聴者は「面白い動画だった」で終わってしまう。キングプロテアが「動画→SNS→公式LINE/予約」という最短導線の設計を必ずセットで行う理由はここにある。手結整体院での支援事例では、LINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現しており、SNSと導線設計のセット運用が成果を生む。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年中に名古屋・東京・大阪・福岡を含む全国主要都市での夜職特化SNS運用代行の提供体制を強化する。具体的には、(1)各都市での撮影対応クリエイターの採用・育成、(2)夜職業種専用のコンテンツカレンダー・台本テンプレートの整備、(3)TikTokライブ配信のリモート運営体制の拡充、の3点を並行して進める。
また、2026年5月に新設した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れており、夜職店舗向けのAIを活用した顧客管理・リピート施策の設計支援など、SNS運用代行の外側に広がる付加価値の提供も準備中だ。
夜職業種は国内有数の規模を持つ産業でありながら、デジタルマーケティングの専門支援が届きにくい業種であり続けてきた。キングプロテアは「業種を選ばず、本気で結果を出す」というスタンスを全国に届けることで、夜職市場全体のSNS集客リテラシーを引き上げることを目指す。2026年末時点での夜職特化プランの運用アカウント数（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）アカウント達成を目標として、全国展開を加速させる。
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サービス概要
・サービス名: 夜職特化SNS運用代行（キャスト運用プラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・提供開始日: 2026年5月25日（全国展開）
・対象: 夜職店舗（キャバ・ホスト・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）・キャスト・ホスト個人・夜職グループ法人
・提供内容: TikTok・Instagramショート動画の企画・撮影・編集・投稿・分析、TikTokライブ支援、ライバー育成、Meta広告運用（プランによる）、アカウント設計、月次レポート
・料金: キャスト運用プラン 月額88,000円 / 店舗SNS運用プラン 月額177,000円 / 法人SNS運用プラン 月額198,000円（いずれも税別・広告費用別）
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・対応エリア: 全国（名古屋・東京・大阪・福岡・札幌ほか）
・お問い合わせ電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・お問い合わせメール: info@kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（詳細住所は※調整中）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、夜職特化SNSコンサル・運用代行、TikTokライブ支援・ライバー育成、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress他、累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
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配信元企業：株式会社キングプロテア
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