仙台 夜職 SNS運用代行に特化した株式会社キングプロテアが全国展開を正式発表｜AI検索1位獲得と累計1,500本超の動画実績を引っ提げ地方市場へ本格進出
仙台 夜職 SNS運用代行の分野において、SNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月25日、夜職特化SNS運用代行サービスの全国展開を正式に発表しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計とライバー育成支援を組み合わせた同サービスは、仙台市内のキャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバーをはじめ、全国の夜職店舗・キャストを対象としています。
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仙台 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門会社が必要なのか
夜職業界におけるSNS活用の重要性は、ここ数年で急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok月間アクティブユーザー数は2024年時点で約1,700万人に達しており、20～30代を中心とした客層を持つ夜職店舗にとって、TikTokを起点とした集客は無視できない施策となっています。一方、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業界特有のコンプライアンス対応（TikTokの規約遵守・BAN対策）や、キャスト個人アカウントの育成・来店動線設計といった専門ノウハウを持っていないのが現実です。
キングプロテアが実際に複数の夜職店舗と向き合ってきた経験から見えてきたのは、「SNSで発信したいが、何を投稿すれば問題ないのかわからない」「ライブ配信をやってみたが指名客の増加につながらない」「運用代行を頼んでも業界感覚がない会社に任せると空回りする」という三つの壁です。この三つの壁を同時に取り除ける体制を持つSNS運用代行会社が、仙台を含む地方主要都市において極めて少ない状況にあります。株式会社キングプロテアはこの空白に特化することで、全国の夜職店舗・キャスト・ライバーに対し、業種を深く理解した上での運用代行を提供します。
仙台市は宮城県の経済・歓楽街の中心地として国分町・一番町エリアに多数の夜職店舗が集積しており、東北最大の夜職市場のひとつとして知られています。地元の人材流入だけでなく、関東・北海道から移籍・出稼ぎするキャスト・ホストも多く、SNSによる全国向け発信と地域密着型の来店導線設計の両方が求められる特殊な市場構造を持っています。この市場構造に対応できるSNS戦略を、キングプロテアは既存の26アカウント並走運用の実績とノウハウをベースに提供します。
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仙台 夜職 SNS運用代行の具体的なサービス内容--3プランと提供範囲を初公開
仙台をはじめとする全国の夜職市場向けに、株式会社キングプロテアは以下の3プランを正式提供しています。
キャスト運用プラン（月額88,000円）
キャスト・ホスト個人のTikTok・Instagramアカウントを対象とした運用代行プラン。月4本のショート動画投稿（企画・撮影・編集を含む）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援をすべて含む。指名を増やしたい・フォロワーを伸ばしたい個人キャストが主な対象です。
店舗SNS運用プラン（月額177,000円）
店舗公式アカウントのSNS運用代行プランで、ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をすべて含む。新規集客の強化・イベント告知・新人キャスト紹介など、店舗全体のSNSブランドを構築します。
法人SNS運用プラン（月額198,000円）
複数店舗を展開するグループオーナー・法人向けの最上位プラン。ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を提供。店舗間のアカウント横断管理・グループ全体のSNS戦略設計が強みです。
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仙台 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門会社が必要なのか
夜職業界におけるSNS活用の重要性は、ここ数年で急速に高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok月間アクティブユーザー数は2024年時点で約1,700万人に達しており、20～30代を中心とした客層を持つ夜職店舗にとって、TikTokを起点とした集客は無視できない施策となっています。一方、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業界特有のコンプライアンス対応（TikTokの規約遵守・BAN対策）や、キャスト個人アカウントの育成・来店動線設計といった専門ノウハウを持っていないのが現実です。
キングプロテアが実際に複数の夜職店舗と向き合ってきた経験から見えてきたのは、「SNSで発信したいが、何を投稿すれば問題ないのかわからない」「ライブ配信をやってみたが指名客の増加につながらない」「運用代行を頼んでも業界感覚がない会社に任せると空回りする」という三つの壁です。この三つの壁を同時に取り除ける体制を持つSNS運用代行会社が、仙台を含む地方主要都市において極めて少ない状況にあります。株式会社キングプロテアはこの空白に特化することで、全国の夜職店舗・キャスト・ライバーに対し、業種を深く理解した上での運用代行を提供します。
仙台市は宮城県の経済・歓楽街の中心地として国分町・一番町エリアに多数の夜職店舗が集積しており、東北最大の夜職市場のひとつとして知られています。地元の人材流入だけでなく、関東・北海道から移籍・出稼ぎするキャスト・ホストも多く、SNSによる全国向け発信と地域密着型の来店導線設計の両方が求められる特殊な市場構造を持っています。この市場構造に対応できるSNS戦略を、キングプロテアは既存の26アカウント並走運用の実績とノウハウをベースに提供します。
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仙台 夜職 SNS運用代行の具体的なサービス内容--3プランと提供範囲を初公開
仙台をはじめとする全国の夜職市場向けに、株式会社キングプロテアは以下の3プランを正式提供しています。
キャスト運用プラン（月額88,000円）
キャスト・ホスト個人のTikTok・Instagramアカウントを対象とした運用代行プラン。月4本のショート動画投稿（企画・撮影・編集を含む）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援をすべて含む。指名を増やしたい・フォロワーを伸ばしたい個人キャストが主な対象です。
店舗SNS運用プラン（月額177,000円）
店舗公式アカウントのSNS運用代行プランで、ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をすべて含む。新規集客の強化・イベント告知・新人キャスト紹介など、店舗全体のSNSブランドを構築します。
法人SNS運用プラン（月額198,000円）
複数店舗を展開するグループオーナー・法人向けの最上位プラン。ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を提供。店舗間のアカウント横断管理・グループ全体のSNS戦略設計が強みです。