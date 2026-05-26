リキッドバイオプシー市場、精密医療および非侵襲型診断需要拡大を背景に2030年までに年平均成長率16%で30億ドル超へ
がん早期診断および精密医療需要拡大がリキッドバイオプシー市場を加速
世界のリキッドバイオプシー市場は、非侵襲型がん診断、精密医療、高度分子診断技術への需要拡大を背景に急速な成長を続けています。リキッドバイオプシーは、血液サンプルから腫瘍由来バイオマーカーを検出できる技術として、従来の組織生検に代わる革新的診断手法として注目を集めています。
世界的ながん患者数増加、個別化医療導入拡大、分子診断需要増加が市場成長を大きく後押ししています。同時に、次世代シーケンシング（NGS）、PCR、循環腫瘍DNA（ctDNA）解析技術進展も、診断精度向上を支えています。
リキッドバイオプシー市場規模と成長予測
● 世界市場規模（2030年）：30億ドル
● 世界市場規模（2025年）：10億ドル
● 2030年までの予測CAGR：16%
● 医療検査サービス市場全体（2030年）：2,370億ドル
● 親市場に占める割合：1%
● ヘルスケアサービス業界全体（2030年）：11兆3,350億ドル
● ヘルスケア業界全体に占める割合：0.03%
精密医療プログラム拡大および早期がん検出需要増加により、リキッドバイオプシー市場の長期成長機会はさらに拡大すると予測されています。
がん患者数増加がリキッドバイオプシー需要を拡大
世界的ながん罹患率上昇は、リキッドバイオプシー市場の主要成長要因となっています。肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんなどの増加により、迅速かつ非侵襲型診断技術への需要が急速に高まっています。
リキッドバイオプシーは、繰り返し検査による治療効果確認や再発モニタリングを可能にし、個別化治療戦略を支援しています。医療機関では、死亡率低減および早期診断強化を目的として導入が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350355/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350355/images/bodyimage2】
がん患者増加関連統計
● がん患者増加による年間市場成長寄与率：2.0%
世界的ながん負担増加に伴い、病院や研究機関での導入拡大が継続すると予測されています。
リキッドバイオプシー市場レポートの無料サンプルはこちら
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非侵襲型診断需要拡大が市場成長を後押し
患者負担を軽減する非侵襲型診断技術への需要拡大も、市場成長を支える重要要因となっています。従来型組織生検は外科的処置や患者負担を伴う一方、リキッドバイオプシーは低侵襲かつ迅速な検査を可能にします。
繰り返し検査や迅速な結果取得が可能であることから、治療モニタリングや精密治療選択において重要性が高まっています。医療機関は、患者中心型診断戦略の一環としてリキッドバイオプシー導入を進めています。
非侵襲型診断関連統計
● 非侵襲型診断需要による年間市場成長寄与率：1.4%
精密医療および患者中心型医療への注目拡大が、世界市場成長を継続的に支えると予測されています。
分子診断技術進展が検査精度を向上
分子診断およびゲノム解析技術進展は、リキッドバイオプシー市場を大きく変革しています。NGS、PCR、バイオインフォマティクス、AI活用型解析技術進展により、腫瘍由来バイオマーカー検出精度が向上しています。
循環腫瘍DNA（ctDNA）や循環腫瘍細胞（CTC）解析高度化により、治療選択や再発検知精度も大幅に改善されています。AIおよび高度解析技術統合も、市場拡大を後押ししています。
世界のリキッドバイオプシー市場は、非侵襲型がん診断、精密医療、高度分子診断技術への需要拡大を背景に急速な成長を続けています。リキッドバイオプシーは、血液サンプルから腫瘍由来バイオマーカーを検出できる技術として、従来の組織生検に代わる革新的診断手法として注目を集めています。
世界的ながん患者数増加、個別化医療導入拡大、分子診断需要増加が市場成長を大きく後押ししています。同時に、次世代シーケンシング（NGS）、PCR、循環腫瘍DNA（ctDNA）解析技術進展も、診断精度向上を支えています。
リキッドバイオプシー市場規模と成長予測
● 世界市場規模（2030年）：30億ドル
● 世界市場規模（2025年）：10億ドル
● 2030年までの予測CAGR：16%
● 医療検査サービス市場全体（2030年）：2,370億ドル
● 親市場に占める割合：1%
● ヘルスケアサービス業界全体（2030年）：11兆3,350億ドル
● ヘルスケア業界全体に占める割合：0.03%
精密医療プログラム拡大および早期がん検出需要増加により、リキッドバイオプシー市場の長期成長機会はさらに拡大すると予測されています。
がん患者数増加がリキッドバイオプシー需要を拡大
世界的ながん罹患率上昇は、リキッドバイオプシー市場の主要成長要因となっています。肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんなどの増加により、迅速かつ非侵襲型診断技術への需要が急速に高まっています。
リキッドバイオプシーは、繰り返し検査による治療効果確認や再発モニタリングを可能にし、個別化治療戦略を支援しています。医療機関では、死亡率低減および早期診断強化を目的として導入が進んでいます。
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がん患者増加関連統計
● がん患者増加による年間市場成長寄与率：2.0%
世界的ながん負担増加に伴い、病院や研究機関での導入拡大が継続すると予測されています。
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非侵襲型診断需要拡大が市場成長を後押し
患者負担を軽減する非侵襲型診断技術への需要拡大も、市場成長を支える重要要因となっています。従来型組織生検は外科的処置や患者負担を伴う一方、リキッドバイオプシーは低侵襲かつ迅速な検査を可能にします。
繰り返し検査や迅速な結果取得が可能であることから、治療モニタリングや精密治療選択において重要性が高まっています。医療機関は、患者中心型診断戦略の一環としてリキッドバイオプシー導入を進めています。
非侵襲型診断関連統計
● 非侵襲型診断需要による年間市場成長寄与率：1.4%
精密医療および患者中心型医療への注目拡大が、世界市場成長を継続的に支えると予測されています。
分子診断技術進展が検査精度を向上
分子診断およびゲノム解析技術進展は、リキッドバイオプシー市場を大きく変革しています。NGS、PCR、バイオインフォマティクス、AI活用型解析技術進展により、腫瘍由来バイオマーカー検出精度が向上しています。
循環腫瘍DNA（ctDNA）や循環腫瘍細胞（CTC）解析高度化により、治療選択や再発検知精度も大幅に改善されています。AIおよび高度解析技術統合も、市場拡大を後押ししています。