講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に『自分らしく輝く』スポーツキャスター／元プロテニスプレイヤー 杉山 愛氏の講演会講師インタビューを掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350205/images/bodyimage1】
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年5月22日にスポーツキャスター／元プロテニスプレイヤー 杉山 愛の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
(https://www.speakers.jp/results/interview/sugiyama_ai_interview/)
杉山 愛 氏について(https://www.speakers.jp/speaker/sugiyama-ai/)
4歳でラケットを握り、15歳で日本人初の世界ジュニアランキング1位に輝く。
17歳でプロに転向し、34歳まで17年間のプロツアーを転戦。
グランドスラムでは女子ダブルスで3度の優勝（2000年全米オープン/2003年全仏オープン/2003年ウィンブルドン）と、混合ダブルスでも優勝（2000年全米オープン）を経験し、グランドスラムのシングルス連続出場62回の世界記録を樹立。
オリンピックには4回連続（アトランタ、シドニー、アテネ、北京）出場。
公式戦通算試合数 1772試合（シングルスとダブルス）。
2009年10月、東レパンパシフィックオープンを最後に現役を引退。
2010年、第1回ユースオリンピックでは日本人で唯一「アスリートロールモデル」に就任し世界中の若い選手に指導的役割を果たす。
2011年11月3日入籍し公私ともに活躍。
2015年7月8日に第一子（男の子）を出産
2018年11月にITF公認「Ai Sugiyama Cup」をスタート。
現在、情報番組のゲストコメンテイター、グランドスラムのコメンテイター＆解説など多方面で活躍。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10 ebisu422 7F
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
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配信元企業：株式会社タイム
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年5月22日にスポーツキャスター／元プロテニスプレイヤー 杉山 愛の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
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杉山 愛 氏について(https://www.speakers.jp/speaker/sugiyama-ai/)
4歳でラケットを握り、15歳で日本人初の世界ジュニアランキング1位に輝く。
17歳でプロに転向し、34歳まで17年間のプロツアーを転戦。
グランドスラムでは女子ダブルスで3度の優勝（2000年全米オープン/2003年全仏オープン/2003年ウィンブルドン）と、混合ダブルスでも優勝（2000年全米オープン）を経験し、グランドスラムのシングルス連続出場62回の世界記録を樹立。
オリンピックには4回連続（アトランタ、シドニー、アテネ、北京）出場。
公式戦通算試合数 1772試合（シングルスとダブルス）。
2009年10月、東レパンパシフィックオープンを最後に現役を引退。
2010年、第1回ユースオリンピックでは日本人で唯一「アスリートロールモデル」に就任し世界中の若い選手に指導的役割を果たす。
2011年11月3日入籍し公私ともに活躍。
2015年7月8日に第一子（男の子）を出産
2018年11月にITF公認「Ai Sugiyama Cup」をスタート。
現在、情報番組のゲストコメンテイター、グランドスラムのコメンテイター＆解説など多方面で活躍。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10 ebisu422 7F
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
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